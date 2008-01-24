Беременность. Если все в норме

ЕСЛИ вы в положении и беременность протекает нормально, приготовьтесь к тому, что вам все же придется пройти дополнительные обследования. Так, ультразвуковое исследование проводится три раза. Оно помогает оценить состояние плода, матки и яичников. А также определить место прикрепления плаценты. В первый раз УЗИ проводят обычно в 6–12 недель. Его цель – уточнить сроки беременности, выявить многоплодие и оценить некоторые параметры будущего ребенка. Это важно для раннего обнаружения возможных врожденных дефектов. Второе исследование – в 20–24 недели – чтобы выявить возможные пороки развития плода и заподозрить хромосомные заболевания (болезнь Дауна). В 32–34 недели проводится третье исследование, позволяющее узнать о состоянии ребенка и поздно проявляющихся пороках развития. Очень советую проходить эти исследования в нужные сроки. Только так вы вовремя сможете узнать о проблемах развития плода и по возможности предотвратить неприятности.

В срок 16–20 недель вам предстоит сдать кровь для проведения анализов, необходимых для выявления возможных пороков развития нервной трубки или хромосомных болезней плода.

Кардиотокография. После 32–34 недель вам могут предложить проверить сердечную деятельность плода. Специальный аппарат в течение 40–60 мин. записывает характер его сердцебиения. Эти данные позволяют оценить состояние малыша перед родами.

Допплерографическое исследование определяет характер материнского и плодового кровотоков. Его желательно пройти, если возникло подозрение на задержку внутриутробного роста ребенка. Не нужно избегать описанных процедур. Исследования совершенно безвредны для вас и вашего малыша. А полученные результаты очень ценны – они дают информацию, необходимую для верной оценки развития ребенка, предупреждают о вероятных опасностях и помогают найти верные пути решения возможных проблем.

Личная гигиена. Во время беременности организм перестраивается, чтобы приспособиться к вынашиванию ребенка. Все системы начинают работать по-другому. Поэтому личная гигиена тоже должна измениться. Необходимо соблюдать определенные правила.

Уход за зубами теперь требует большего времени. Из-за повышенной потребности в солях кальция зубы становятся менее устойчивыми к развитию кариеса. Десны – рыхлыми и склонными к воспалению. Именно поэтому визит к стоматологу входит в число обязательных осмотров.

Уход за кожей. Высокий уровень гормона прогестерона вызывает увеличение секреции сальных желез кожи. В этот момент коже труднее «дышать» и сложнее выделять продукты обмена. Она становится более восприимчивой к скоплению болезнетворных микробов. Принимайте теплый душ два раза в день, волосы под мышками желательно сбрить. Если кожа сухая, можно пользоваться увлажняющим лосьоном. От горячих ванн и посещений сауны следует отказаться. Они могут повлечь преждевременное прерывание беременности. Особого ухода требуют наружные половые органы. Их нужно подмывать несколько раз в день. При этом старайтесь не пользоваться сильной восходящей струей душа.

Уход за молочными железами. Вам предстоит кормить малыша грудью. Молочные железы нужно к этому подготовить. После обмывания водой энергично растирайте грудь, особенно соски, жестким полотенцем. От этого нежная кожа становится грубее и устойчивее к раздражениям. Полезны и воздушные ванны. Плоские или втянутые соски вытягивайте чистыми пальцами два-три раза в день в течение трех-четырех минут, предварительно смазав их косметическим кремом.

Обувь и одежда во время беременности. Чаще меняйте одежду. Никаких особых требований к ней нет. Просто она должна быть чистой и свободной, желательно – из натуральных материалов. Вес растет, следовательно, растет и нагрузка на ноги, поэтому носите обувь на низком каблуке. После 27-й недели желательно носить специальный бандаж, поддерживающий живот. В более поздние сроки он поможет ребенку сохранить правильное положение.