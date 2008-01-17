А ты такой холодный…

ПРИМЕР? Представьте себе продавца уличного лотка, строительного рабочего, долгие часы находящихся на открытом пространстве. Если они работают без перчаток да к тому же в тесной и неудобной обуви, обморожения рук и ног обеспечены.

К этому списку следует добавить и людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Тем, кто оказывает первую медицинскую помощь, важно знать, что нель­зя растирать обмороженный участок снегом. Это не только дополнительно травмирует кожу, но и способствует заносу инфекции.

Итак, что необходимо делать при оказании первой помощи?

Прежде всего пострадавшего нужно поместить в теплое помещение и дать горячее питье – кофе, чай с медом или малиновым вареньем. Полезна также рюмка водки или коньяка. Теперь о местных мероприятиях. Начинают их с наложения на обмороженную часть тела сухой и чистой (желательно стерильной) повязки с толстым слоем ваты. А сверху ее обматывают шерстяным платком или шарфом. При этом руками больного места лучше не касаться, особенно при сильном обморожении.

Если пострадавший вскоре почувствует легкое покалывание, жжение и боль, значит, у него стало восстанавливаться нарушенное кровообращение. Через некоторое время согревающую повязку можно снять и, легко протерев кожу ваткой, смоченной в водке или разведенном спирте, наложить ее вновь. При больших обморожениях эффективное действие оказывают согревающие ванночки для рук и ног. Первоначальную температуру воды – 18 градусов – следует в течение 20–30 мин. постепенно повышать до 37 градусов.

При появлении боли пострадавшему следует принять анальгин или другое болеутоляющее средство. А при неприятных ощущениях в области сердца и состоянии возбуждения поможет корвалол или валокордин. В заключение остается добавить, что патологические изменения в тканях (некроз) могут проявиться не сразу, а через несколько дней после обморожения. Поэтому желательно проконсультироваться у хирурга.