Гормон – туда, гормон – сюда?

ЗАКОНОМЕРНЫЙ физиологический период в жизни каждой из женщин – климакс (и мужчин тоже, но не о них сейчас речь). Этот этап неслучайно в переводе с греческого называется «лестница» – для многих ее ступени оказываются чрезмерно крутыми…



Широко – узко



МНЕНИЕ о целесообразности широкого назначения гормонзаместительных препаратов было более распространено в странах Европы и Америки. Там их и сегодня применяют достаточно широко. В отличие от этого в нашей стране бытует более осторожное отношение к подобному лечению. Точка зрения специалистов нашего Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии такова: лечение гормонами должно быть очень продуманным и вестись под строгим контролем.

Необходимо также учитывать наличие других заболеваний пациентки и оценивать, как применение гормонов повлияет на их течение. Если назначение сильнодействующих средств под вопросом, то можно использовать мягкие, щадящие растительные гормональные средства, которых тоже сегодня выпускается немало. Таким образом, если гормоны назначать правильно, подбирая нужные препараты из широкого спектра гормональных средств, то никакого вреда они не принесут, зато польза будет немалая.



Как достичь спокойствия



САМОЧУВСТВИЕ женщины зрелого возраста во многом определяется тем, как у нее протекал климакс. Напомню, что эта естественная физиологическая фаза наступает, как правило, между 45 и 55 годами, а у некоторых раньше или позже. У большинства климакс проходит спокойно, но у многих женщин в силу изменения соотношения гормонов возникают различные сосудистые и вегетативные расстройства. Это приливы жара, повышенное потоотделение, сердцебиение, головные боли и головокружения, изменения артериального давления, повышенная сухость или зуд слизистых оболочек, эмоциональная возбудимость, раздражительность или тревожно-депрессивные расстрой­ства. Неприятные ощущения в виде повышенной сухости влагалища, зуда и раздражения его слизистой оболочки возникают у многих женщин в силу нарушений гормонального баланса. Они в принципе характерны для периода менопаузы: к сожалению, слизистая в этот период истончается, становится хрупкой, что приводит к ее атрофическим изменениям. Возможны и воспалительные процессы слизистой (кольпиты). Неприятные ощущения не надо терпеть, снижая качество своей жизни.

Это особенно важно, если по результатам обследования выяснится, что у женщины есть нарушения липидного обмена и склонность к повышенной свертываемости крови (то есть присутствует угроза ускоренного развития сахарного диабета, ишемической болезни сердца, атеросклероза). Или наблюдается вымывание кальция из костной ткани (а значит, приближается остео­пороз).

Не будем забывать еще об одной серьезной проблеме женского здоровья, связанной с нарушениями гормонального баланса, а именно: о потере защитной роли эстрогенов. Как известно, в молодом возрасте половые гормоны выполняют функцию защиты внутренних органов от многих вредных факторов. А после резкого уменьшения их выработки сердце, сосуды и костная ткань становятся мишенями для атеросклеротических процессов, обменных нарушений и остеопороза. Корректная гормонзаместительная терапия может помочь существенно замедлить и отдалить эти процессы.

Аргумент специалиста

МЫ СЧИТАЕМ гормонзаместительную терапию целесообразной только по жизненным показаниям и обязательно – после прохождения всех обследований, которые показывают, насколько нарушен у женщины гормональный фон и отражаются ли эти сбои в отрицательном плане на ее здоровье и самочувствии.