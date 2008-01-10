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Против чиха и кашля

Мед, клюква, молоко и луковая шелуха…

№ 1(87) от 09.01.2008 [«Аргументы Недели », Врач-терапевт Вера РУСЛАНОВА ]

Против чиха и кашля

 ПЕРЕД выходом на улицу смазывайте слизистую носа защитным кремом (оксолиновой мазью, борным вазелином, детским кремом). По возвращении мазь смойте. Затем прополощите горло отваром эвкалипта, ромашки или зеленого чая.
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При подозрении на заражение

 ПРИМИТЕ теплую ванну с отваром череды, эвкалипта, мяты. А также возьмите за правило принимать ежедневно в течение 5–7 дней по 1–2 г аскорбиновой кислоты после еды, а к вечеру – по 1 ч.л. меда, не запивая. Через час после этого выпейте стакан теплого молока либо зеленого чая. В течение дня каждые 2 часа полощите горло зеленым чаем.

 Если вы в состоянии (не все воспринимают этот рецепт), мелко натрите на терке лук, залейте его горячим молоком, дайте настояться и затем выпейте.

Для лечения гриппа и ОРЗ

 ВЫПЕЙТЕ на ночь стакан теплого молока или чая с 1 ст.л. меда.

 Или разотрите свежую клюкву с медом.

 Мелко порубите лук и засыпьте сахаром. Полученный сок принимайте 3 раза в день по 1 ч.л.

 Или: 2 ст. л. малины залить 1 ст. кипятка, настоять 20 мин., выпить теплый настой в несколько приемов.

 Посечь 5 зубков чеснока и залить стаканом кипяченого молока. Настоять 20 мин. И пить в теплом виде в течение дня.

При кашле

 ОБРАТИТЕ внимание на свои подошвы – разотрите их чесноком.

 В сырой черной редьке сделайте воронку, залейте туда 2 ст.л. меда и дайте настояться 2–3 часа. Принимайте по 1 ч.л. 4 раза в день до еды и на ночь. Поможет также салат из редьки и моркови, заправленный сметаной или растительным маслом. В качестве заправки можно использовать и банан, растертый с медом и разбавленный водой.

 Хорош также изюм: проварите 2 ст. изюма в стакане воды на слабом огне под крышкой в течение 10 минут. Съешьте его перед сном, запивая теплым молоком.

 Сухой инжир залейте 0,5 л кипящего молока и дайте настояться. Немного остудив, добавьте 1 ч. л. сока лука. И принимайте по 1/2 стакана 4 раза день.

 При сухом кашле 5–6 раз в день пейте смесь теплого молока с соком моркови в пропорции 1:1. Делайте ингаляции с настоями мяты, чабреца, ромашки или пейте эти отвары в теплом виде.

 При болях в горле

 ЖУЙТЕ медленно лимонную цедру, после чего в течение часа ничего не берите в рот.

При высокой температуре

 НАЛОЖИТЕ на виски и лоб тертый сырой картофель. На грудь положите бумагу, на нее – горячие разрезанные отварные картофелины. Хорошенько укройтесь и пропотейте.

При насморке

 В ТЕЧЕНИЕ дня закапывайте в нос по 2–3 капли масла облепихи, шиповника или масло ментоловое. Или по 5 капель в каждую ноздрю смеси (1 ст.л. сока сырой свеклы и 1 ч.л. меда). Болеть обидно. Так что берегите себя. Будьте здоровы!

Врачебный аргумент

 ХРОНИЧЕСКИЙ подрыв защитных сил обусловлен частым нецелевым назначением антибиотиков и других лекарств, рентгеновским облучением, радикальными операциями на желудке, кишечнике, длительными болезнями. Вносят свой «вклад»  изнуряющие диеты с целью похудеть, а также очистительные клизмы, якобы улучающие качество жизни.

 Тяжесть течения и длительность заболевания – повод для назначения иммуностимуляторов. Оно идет параллельно с основной терапией, а не отдельно. Этим достигается устойчивость организма  к заболеваниям.

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