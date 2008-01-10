Против чиха и кашля
Мед, клюква, молоко и луковая шелуха…
№ 1(87) от 09.01.2008 [«Аргументы Недели », Врач-терапевт Вера РУСЛАНОВА ]
ПЕРЕД выходом на улицу смазывайте слизистую носа защитным кремом (оксолиновой мазью, борным вазелином, детским кремом). По возвращении мазь смойте. Затем прополощите горло отваром эвкалипта, ромашки или зеленого чая.
При подозрении на заражение
ПРИМИТЕ теплую ванну с отваром череды, эвкалипта, мяты. А также возьмите за правило принимать ежедневно в течение 5–7 дней по 1–2 г аскорбиновой кислоты после еды, а к вечеру – по 1 ч.л. меда, не запивая. Через час после этого выпейте стакан теплого молока либо зеленого чая. В течение дня каждые 2 часа полощите горло зеленым чаем.
Если вы в состоянии (не все воспринимают этот рецепт), мелко натрите на терке лук, залейте его горячим молоком, дайте настояться и затем выпейте.
Для лечения гриппа и ОРЗ
ВЫПЕЙТЕ на ночь стакан теплого молока или чая с 1 ст.л. меда.
Или разотрите свежую клюкву с медом.
Мелко порубите лук и засыпьте сахаром. Полученный сок принимайте 3 раза в день по 1 ч.л.
Или: 2 ст. л. малины залить 1 ст. кипятка, настоять 20 мин., выпить теплый настой в несколько приемов.
Посечь 5 зубков чеснока и залить стаканом кипяченого молока. Настоять 20 мин. И пить в теплом виде в течение дня.
При кашле
ОБРАТИТЕ внимание на свои подошвы – разотрите их чесноком.
В сырой черной редьке сделайте воронку, залейте туда 2 ст.л. меда и дайте настояться 2–3 часа. Принимайте по 1 ч.л. 4 раза в день до еды и на ночь. Поможет также салат из редьки и моркови, заправленный сметаной или растительным маслом. В качестве заправки можно использовать и банан, растертый с медом и разбавленный водой.
Хорош также изюм: проварите 2 ст. изюма в стакане воды на слабом огне под крышкой в течение 10 минут. Съешьте его перед сном, запивая теплым молоком.
Сухой инжир залейте 0,5 л кипящего молока и дайте настояться. Немного остудив, добавьте 1 ч. л. сока лука. И принимайте по 1/2 стакана 4 раза день.
При сухом кашле 5–6 раз в день пейте смесь теплого молока с соком моркови в пропорции 1:1. Делайте ингаляции с настоями мяты, чабреца, ромашки или пейте эти отвары в теплом виде.
При болях в горле
ЖУЙТЕ медленно лимонную цедру, после чего в течение часа ничего не берите в рот.
При высокой температуре
НАЛОЖИТЕ на виски и лоб тертый сырой картофель. На грудь положите бумагу, на нее – горячие разрезанные отварные картофелины. Хорошенько укройтесь и пропотейте.
При насморке
В ТЕЧЕНИЕ дня закапывайте в нос по 2–3 капли масла облепихи, шиповника или масло ментоловое. Или по 5 капель в каждую ноздрю смеси (1 ст.л. сока сырой свеклы и 1 ч.л. меда). Болеть обидно. Так что берегите себя. Будьте здоровы!
Врачебный аргумент
ХРОНИЧЕСКИЙ подрыв защитных сил обусловлен частым нецелевым назначением антибиотиков и других лекарств, рентгеновским облучением, радикальными операциями на желудке, кишечнике, длительными болезнями. Вносят свой «вклад» изнуряющие диеты с целью похудеть, а также очистительные клизмы, якобы улучающие качество жизни.
Тяжесть течения и длительность заболевания – повод для назначения иммуностимуляторов. Оно идет параллельно с основной терапией, а не отдельно. Этим достигается устойчивость организма к заболеваниям.
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