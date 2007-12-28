Весело, весело встретим новый год!

Стол без «Оливье»?



САЛАТ «Оливье» – практически ритуальное блюдо праздничного застолья. С плохо сочетающимися между собой картофелем, колбасой, яйцами. К тому же, он щедро сдобрен майонезом. Еще больше майонеза в прослойках селедки под «шубой». Добавим в этот ряд жирные отбивные, запеченную до хрустящей корочки курицу, мясные нарезки с салом, бутерброды с икрой на сливочном масле…

В завершение трапезы следуют кремовые торты и пирожные!

Замените в салате колбасу на вареную куриную грудку и заправьте низкокалорийным майонезом. Вместо картофеля подайте красиво нарезанные отварные овощи, а вместо отбивных – запеченную форель. Если вам все же хочется мяса, приготовьте индюшатину с овощным гарниром.

Какой праздничный стол без зеленого лука, петрушки, кинзы, укропа, огурцов, помидоров, цитрусовых! Эти продукты активизируют пищеварительные ферменты. А чтобы овощи и фрукты не вызывали «бурления», не нарезайте их крупными кусками.

Так хозяйка спасет пищеварительный тракт своих гостей, даже если среди них будут язвенники.

Умерьте аппетит



ОТПРАВЛЯЯСЬ в гости, с утра натощак выпейте стакан кефира. Потом позавтракайте, по­обедайте и немного перекусите перед выходом, чтобы ночью не разыгрался сильный аппетит.

В гостях не «нападайте» сразу на все. Остановитесь на чем-то одном: например, либо рыба, либо мясо. Дегустируйте их в небольших количествах. Без опаски можно налегать лишь на салаты из свежих овощей. Они содержат клетчатку и ферменты, помогающие переварить еду. Ешьте всего понемногу, медленно, концентрируясь на вкусе еды. По возможности – без хлеба.

Разделите застолье на две части с перерывом. Например, закуски и горячее лучше съесть в первую половину, а сладкому столу посвятить вторую.

Под звон бокалов



НИ В коем случае не пейте на голодный желудок! Молоко и сыр отлично защищают слизистые поверхности желудка и тонкого кишечника, замедляя попадание алкоголя в кровь. Кстати, клетчатка тоже хорошо адсорбирует алкоголь. Но начинать пить с набитым желудком тоже неправильно.

Новый год немыслим без шампанского. Но эффект «шипучести» создает дополнительную нагрузку для живота. По­этому, чтобы избежать проблем, лучше пить сухое вино, т.к. в нем меньше калорий.

Из крепких алкогольных напитков самым «чистым» является водка, после которой надо обязательно закусывать. Но помните: если вы начали застолье с сухого вина, то придется ограничиться этим напитком и не смешивать с прочими. Иначе вызовете «гнев» печени. А это чревато похмельем с его неприятными симптомами – головной болью, тошнотой, слабостью.

Безалкогольные напитки, особенно газированные, во время застолья лучше не пить. Углекислый газ провоцирует переедание, вызывает брожение и ускоряет всасывание алкоголя. А вода разбавляет желудочный сок, необходимый для переваривания белковой пищи. Минеральную воду следует пить не менее чем за полчаса до приема пищи и спустя час после еды. Ее можно заменить кисловатыми напитками – клюквенным морсом, грейпфрутовым, яблочным соками. Если вы хотите сохранить назавтра голову свежей, постарайтесь соблюдать частоту возлияний. В идеале в час следует выпивать не больше одной рюмки водки (кружки пива, бокала вина). При такой скорости пития организм успевает переработать весь спирт до того, как последний ударит вам в голову.

Как облегчить участь

ЕСЛИ вы объелись, примите таблетку ферментного препарата. Чтобы смягчить алкогольную нагрузку, выпейте утром огуречного или капустного рассола. От головной боли полезно выпить 1 л минералки без газа с таблеткой аскорбинки. Съешьте говяжий холодец или крепкую уху с пучком зелени. Разотрите льдом лицо, грудь и спину. Налейте в стакан холодной воды 20 капель мятного спирта и сразу выпейте. Потом поспите 2–3 часа и выполните несколько простых гимнастических упражнений. Примите контрастный душ. И вскоре вы почувствуете, что новогодние праздники действительно прекрасны!