Природные антибиотики против стафилококка

В СТАРИНУ целители не знали о золотистом стафилококке, но инстинктивно, на основании эмпирического опыта, применяли средства, содержащие мощные природные антибиотики. Многие из них нам хорошо знакомы.

Например, губительны для золотистого стафилококка (а также спор дрожжей и плесневого гриба, возбудителей дифтерита и дизентерии, вирусов гриппа А2 и В) фитонциды свежего лука, чеснока, малины и черной смородины.

Научно доказано антибактериальное действие на золотистый стафилококк и микобактерии туберкулеза фитонцидов капусты и хрена.

Мощный спектр природных антибиотиков содержат многие лекарственные травы, которые стали применять для изготовления антибактериальных препаратов, в том числе против золотистого стафилококка. Это, например, цветки шалфея, трава зверобоя, чистотела. Экспериментально был доказан их эффект, не уступающий действию некоторых антибио­тиков.

Исследованиями доказаны сильнейшие бактерицидные свойства большинства ароматических масел. В частности, масло чайного дерева наносили на кожу, использовали в ингаляциях, полосканиях, добавляли в ванну для уничтожения золотистого стафилококка, живущего на поверх­ности кожи и слизистых оболочках.

Вот некоторые рецепты для лечения бактериальных инфекций, в том числе золотистого стафилококка.

Фурункулы. Листья крапивы измельчить (2 ст. л.), залить холодной водой (1 л), настоять в течение 6–8 часов, процедить. Выпить в течение дня: 200 мл утром до завтрака, остальное пить понемногу – по 2–3 глотка через каждые 20–30 минут.

Срезать лист алоэ, обмыть, срезать колючки, разрезать вдоль или растолочь. Наложить на больное место и перевязать, менять ежедневно. Хорошо вытягивает гной и способствует созреванию фурункулов.

Нарезать мелко хозяйственное мыло, чтобы покрывало дно кружки. Добавить к 1 части мыла 2 части печеного лука. Растереть и хорошо смешать, прикладывать на больное место. Менять раз в сутки. Смесь очень хорошо очищает нарывы и фурункулы, помогает их быстрому созреванию.

Послеродовой мастит, трещины на сосках. Класть на соски свеженатертую кашицу из яблок, смешанную со сливочным маслом. Это помогает излечить ссадины и трещины на сосках, а также на губах. Трещины на сосках обильно смазывать соком чистотела, давая время впитаться соку. Повторять смазывание 3–4 раза через 2–3 минуты. Выполнять эту процедуру 3–4 раза в день. Чем больше сока чистотела впитается в трещины сосков, тем быст­рее наступит улучшение.

Энтероколит, дисбактериоз. Взять 1 ч. л. цветков календулы на стакан кипятка, настоять. Выпить в течение дня в промежутках между едой. Взять 20 г сухих корок плодов или 50 г зерен граната, залить стаканом воды, кипятить на медленном огне 30 минут, процедить. Пить по 1 ч. л. 2 раза в день.

Рецепт для маленьких детей: 1 ст. л. сухих цветов ромашки аптечной залить стаканом кипятка, кипятить 5 минут, настаивать 4 часа, процедить. Давать по 1 ст. л. после еды.

Инфекционный конъюнктивит. Прокипятить 1 ч. л. меда в стакане воды в течение 2 минут. Когда медовая вода остынет, ею делают примочки на глаза 2 раза в день (держать по 20 минут). Эту же воду капают в глаза по 2–3 капли 2 раза в день.

Залить стаканом кипятка 1 ст. л. цветков календулы. Настаивать, укутав, 30–40 минут, тщательно процедить сквозь чистую салфетку. Применять для промывания глаз.

Молочница (кандидоз). Стакан цветков календулы залить подсолнечным или оливковым маслом, поставить в темное место на 7–10 дней. Полученное масло процедить, смазывать им пораженные участки кожи и слизистые оболочки.

Для приема внутрь собирают ягоды можжевельника, траву тысячелистника, листья шалфея, эвкалипта, цветки ромашки аптечной, календулы, почки березы и тополя в равных пропорциях. Затем 2 ст. л. сбора заливают литром кипящей воды. Настаивают ночь в термосе и принимают по 1/3–1/4 стакана 3–4 раза в день за 30 минут до еды. Этот же настой можно применять для местных ванночек 1 раз в день. Курс лечения – 1 месяц.

Публикуя эти рецепты, напоминаем, что прежде чем их использовать, убедитесь, что у вас действительно бактериальная инфекция. Ну а чтобы не заразиться стафилококком, соблюдайте элементарные правила санитарии. Помните, что 1%-ный раствор хлорамина справляется со стафилококком за 2–5 минут!