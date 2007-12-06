Грамотная помощь суставам

К СОЖАЛЕНИЮ, наш образ жизни редко позволяет сохранить суставы здоровыми и гибкими. Причины: малоподвижный образ жизни, ожирение, неправильное питание, злоупотребления и многое другое. Огромное количество людей по всему миру вынуждены ограничивать свою активность из-за плохого здоровья суставов.

Многие из нас часто делают большую ошибку: если сильная боль и воспаление сустава грозят нарушить привычный плотный график, мы пьем обезболивающие средства. Кроме знакомого с детства аспирина их сейчас много. Быстро убрав болевой синдром, мы не задумываемся о том, что при длительном применении эти средства очень негативно влияют на здоровье, а зачастую ускоряют прогрессирование болезни. И здесь могут помочь препараты, содержащие органическую серу. Сера необходима для здоровья суставов и сухожилий. Она способствует не только снятию боли и воспалений, но и помогает построению прочной хрящевой ткани суставов. К сожалению, серы недостаточно в привычной нам пище.

Поэтому дополнительное употребление этого элемента не только поможет снять боль и воспаление суставов, но и принесет большую пользу здоровью.