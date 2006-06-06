Серьезная эпидемия

Индия, Китай... А Россия - вылетай!

ЕЩЕ в 1990 г. СССР занимал второе место в мире по развитию микробиологической промышленности, уступая лишь США. Однако уже сегодня, по оценкам специалистов, Россия отстала от мировых темпов развития микробиологии на 15 лет. В итоге ее вклад в общий объем мирового производства сократился с 3-5% до 0,9%. Даже по оптимистическому сценарию прогнозируется, что в 2010 г. Россия будет производить лишь 0,25% мирового объема биотехнологической продукции. Практически прекратился выпуск витаминов, ферментов, антибиотиков. Производство отечественных субстанций антибиотиков стало нерентабельным.

Еще 6 лет назад, в 1999 г., мощности по производству субстанций антибиотиков использовались хотя бы на 27%, а сегодня фактически на 0%. Причины эксперты видят в отсталых технологиях биосинтеза и сильной конкуренции из-за рубежа. Настоящей бедой стала перестройка, когда многие международные организации принялись оказывать гуманитарную помощь российским медицинским учреждениям. Привозили антибиотики для лечения того же туберкулеза. На первый взгляд - благо. Но оказалось, что их бесплатные поставки, да еще в больших объемах, полностью подрывали отечественное производство. Получая препараты бесплатно, Минздрав, естественно, отказывался от закупки отечественных аналогов. Вот так благотворительные организации «зачищали» российский рынок и готовили плацдарм для прихода иност­ранных фармакологических компаний.

Сегодня цены на антибиотики растут, а их потребление, несмотря на большой спрос, сокращается. Тем временем объем закупок субстанций антибиотиков за границей за последние 6 лет вырос почти в 2 раза. Причина - отечест­венные фармацевты приобретают сопоставимый по качеству продукт, но за гораздо меньшие деньги.

Эксперты фармрынка не видят в этом большой беды. Одна­ко в перспективе 100%-ная зависимость от зарубежных поставок сырья для препаратов чрезвычайно опасна. В условиях угрозы терактов, локальных боевых действий, эпидемий, природных катаклизмов постоянно существует опасность возникновения дефицита антибактериальных препаратов.

Страна победившего туберкулеза

АМЕРИКАНСКАЯ фармацевтическая компания «Эли Лилли» недавно объявила, что передает российской компании «СИА-Интернейшнл» свои технологии по производству новых препаратов для лечения туберкулеза. Выпуск антибиотика циклосерина начнется уже в 2007 году. Больше всех рады, конечно, фтизиатры. По данным директора ЦНИИ туберкулеза Владислава Ерохина, наши больные обеспечены подобными препаратами всего на 7%. А по словам руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Рамила Хабриева, «речь идет о передаче американской уникальной технологии, одобренной ВОЗ. Аналогичного производства такого качества препаратов в России пока нет».

Фтизиатры утверждают, что его потребность составляет 200 тыс. упаковок в год по 100 штук таблеток в каждой. С получением лекарства они надеются обуздать так называемый мультирезистентный туберкулез, устойчивый к другим лекарствам. Что это за чудовище? Врачи назвали выявленную бактерию-возбудителя этой разновидности туберкулеза «монстром». Она пришла к нам из переполненных тюрем и лагерей и победно шествует по просторам необъятной родины. Формы и локализации давнего врага человечест­ва приобрели в России такие изощренные формы, которые Запад недавно не мог даже представить.

Но иностранные компании - не «добрые дядюшки». Скорее всего, у «Эли Лилли» закончился срок лицензии (он обычно составляет 20 лет). И теперь компания вынуждена кому-то передать разрешение на производство. У российской компании-преемника, видимо, с прошлых времен сохранились такие возможности. Вот на нее и упали «новые» технологии.

Путь из порочного круга

ДИРЕКТОР Все­российского НИИ лекарственных и ароматических растений Валерий Быков утвержда­ет, что «из-за от­сутст­вия в стране собственного производства субстанций возникает проблема создания резерва антибиотиков, которые используются в случае чрезвычайных ситуаций». По словам вице-президента Общества биотехнологов России Раифа Василова, для чрезвычайных ситуаций, как правило, создается медикаментозный резерв, который формируется преимущественно из антибиотиков собственного производства.

Например, в США после терактов оперативно были приняты соответствующие меры: на создание дополнительного резерва собственных препаратов было выделено около 3 млрд. долларов. Что касается России, то создать такой резерв сегодня не из чего.

Недавно в Гос­ду­ме ­вице-президент РАМН Александр Гинзбург и академик РАМН Сер­гей Колесников заявили: «Под угрозой исчезновения уникальная коллекция штаммов микроорганизмов, собиравшаяся нашими учеными десятилетиями». О том, что это случится, говорили ученые, медики, военные еще в 1999 г. на заседании Совета безопасности страны, тогда же была принята программа по выведению из кризиса отечественного производства субстанций и антибактериальных препаратов. Однако реального финансирования программа так и не получила.

Для полного обеспечения страны отечественным сырьем и даже выхода на мировой рынок колоссальных объемов господдержки и не надо. Чтобы выйти из порочного круга, поддержка государст­ва нужна только на начальном этапе (льготное кредитование, сниженные налоги). «Реанимировать старые производства нет никакого смысла, они не соответствуют мировым требованиям, - объяснил Раиф Василов. - В России необходимо построить несколько новых фармацевтических заводов. Стоимость каждого из них не превышает 50-60 млн. долларов.»

Наша справка

В настоящее время Россия является мировым лидером по количеству больных мультирезистентным туберкулезом. Всего на диспансерном учете состоит 300 тыс. человек. Каждый год выявляется 120 тыс. вновь заболевших. Умирает 35 тысяч.

Факт

В начале прошлого года остановилась последняя линия по производству субстанций для антибиотиков. Этим последним оплотом отечественной фармакологии был курганский «Синтез». Производство стратегически важных для страны лекарств теперь будет полностью зависеть от поставок из-за рубежа.



Взгляд с другой стороны

Доктор медицинских наук Наталья Никифорова:

Если бы меня спросили, какими антибиотиками я предпочту лечиться, нашими или зарубежными, я не стала бы раздумывать и спрашивать о цене. Этот вопрос решен для меня раз и навсегда. В юности мне довелось поработать на заводе имени Карпова (он и сегодня существует). Все работавшие на нем страдали жуткой аллергией, на заводе царили грязь, вонь, кругом были рассыпаны какие-то порошки.

Я работала в заводской контрольной лаборатории. Допустимые пределы, особенно в примесях, превышались в сотни раз. Многие анализы не делались - бесполезно. В журналы просто записывались нужные цифры. Закончив практику, я долгое время не принимала никаких таблеток. Боялась. Это было лет 30 назад. Но я не думаю, что на наших производствах что-то сильно изменилось. Уж больно силен русский «авось». Через некоторое время я попала на аналогичное производство в Финляндии - чистота, стерильность... Это еще раз подтвердило мой выбор.

Вместо P.S.: Российское фармацевтическое производство переживает трудные времена и нуждается в современных технологиях и новых производственных мощностях. Для американцев, как и для других фармпроизводителей, лекарства - выгодный бизнес, сопоставимый с бизнесом от производства вооружений. Они давно и четко усвоили: люди будут болеть всегда. И всегда будут нужны лекарства.

...Только не хотелось бы попасть в лекарственную зависимость. Вот эта болезнь - уж точно излечению не поддается.