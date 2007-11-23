«Простатит» слабого пола

ПРИНЯТО считать, что причина цистита – переохлаждение. Нет. Оно лишь провокатор. Непосредст­венно вызывают воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря бактерии: микроплазмы, уреаплазмы, хламидии, а также грибы. Но главный виновник (в 80–90% случаев) – кишечная палочка.

Первые признаки цистита – учащенное и болезненное мочеиспускание. Возможны произвольные ночные мочеиспускания, частичное или полное недержание мочи. Беспокоят боли и рези внизу живота. Они могут быть просто нестерпимыми и сопровождаться повышением температуры. Нередко возникают тошнота и жажда, а также отеки на лице – признаки интоксикации организма. В моче в острый период возможно появление крови.



67 точек…



СОГЛАСНО древнекитайской медицине, мочевой пузырь – главное звено в системе, объединяющей многие органы и служащей узлом всеобъемлющих связей. Он – центр регуляции и распределения жизненной энергии во всем организме. Ни в одном из энергетических каналов нет такого количества (67!) биологически активных точек, как в канале мочевого пузыря.

Соответственно, при болезни страдает не один мочевой пузырь, а весь организм.

Цистит нередко осложняется развитием других заболеваний мочеполовой сферы. Так что при первых же признаках дискомфорта внизу живота и болезненном мочеиспускании необходимо безотлагательно обращаться к врачу: урологу и гинекологу. Нередко возникает потребность и в консультации гастроэнтеролога.

Цистит опасен для женщин любого возраста. Самая распространенная ситуация – это развитие болезни из-за хронических воспалительных процессов в половых органах у женщин детородного возраста. Но даже если женщина, казалось бы, здорова, цистит может заявить о себе. Обостренная предрасположенность к циститу возникает во время беременности, после родов и особенно во время менопаузы. В этом возрасте у женщины замедляются обменные процессы, нарушается гормональный баланс и ослабляется иммунитет. Цистит может легко возникнуть на фоне переохлаждения, переутомления или любой перенесенной болезни, даже если она была много лет назад. Были случаи, когда на этом этапе в организме активизировались давно дремавшие возбудители заболеваний, например, вирус генитального герпеса.

С другой стороны, нередки случаи возникновения цистита у девочек. В этом случае его возбудителем чаще всего выступает кишечная палочка, проникающая в мочеполовые пути через стенку прямой кишки. Причиной тому, как показывает врачебный опыт, служат нарушения элементарных правил гигиены. У девочек заболевание может протекать бессимптомно и обостриться лишь в последующие годы.

Как помочь мочевому пузырю



КОНЕЧНО, распознать болезнь и определить лечебную тактику может только врач. Сегодня мы не назначаем никакой терапии даже при явных признаках цистита, пока не выявим тип возбудителя болезни. В зависимости от этого назначаются определенные антибиотики, действующие именно на данного возбудителя. Но есть несколько общих рекомендаций.

При цистите необходимо пить много жидкости – не менее 1,5–2 литров. Это может быть как чистая вода, так и травяные чаи. Очень полезны кислые морсы (кислота подавляет главного возбудителя – кишечную палочку).

Соблюдать щадящую диету: без острых и жареных блюд, консервов, уксуса, приправ и специй, крепкого чая, кофе и спиртных напитков. Некоторые составляющие этих продуктов, выделяясь с мочой, раздражают слизистую оболочку мочевого пузыря. Потребление соли в это время лучше вообще исключить.

Старательно утепляться и находиться в сухом помещении. Тазовые органы надо обернуть шерстяным бельем и надевать теплую обувь. В период обострения лучше вообще не гулять в холодную погоду.

Не носить тесную одежду и белье. Тугая резинка может нарушить микроциркуляцию крови в малом тазу, а застой ее способст­вует воспалительному процессу.

Проводить тщательный туалет дважды в день. Соблюдать правила гигиены. До полного выздоровления следует исключить половые контакты.