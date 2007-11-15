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Вспомним о траве-мураве

№ 46(80) от 14.11.2007 [«Аргументы Недели », Врач Валерий ПЕРЕДЕРИН ]

Вспомним о <nobr>траве-мураве</nobr>

 Давайте поможем нашему организму без перебоев и без ухода в спячку перейти на зимний режим существования. Для укрепления иммунитета вспомним о травах.

 СПОРЫШ, или «трава-мурава», из которой в старину колдуны готовили «живую» воду. В этом есть определенная правда. Он содержит белок протеин, сахар, жир, провитамин А, витамин К, которые и обеспечивают его живительную силу. Используются трава, цветы, корни.

 3 ст. л. травы отварите в 400 мл воды. Дайте настояться 3 ч., процедите и принимайте 1/2 стакана 4 раза в день при общем упадке сил и затянувшихся болезнях. Настой хорошо сочетать с приемом 20 мл сока алоэ и 1 ч. л. меда.

 Солодка гладкая (лакричный корень) благодаря высокому содержанию глициризиновой кислоты, которая поднимает уровень гормона кортизола в крови, обладает стимулирующим дей­ствием.

 2 ст. л. измельченного корня прокипятите 15 мин. в 250 мл воды, дайте настояться час, процедите и принимайте по 1 ст. л. 4–5 раз в день. Настой смягчает кашель, ускоряет выведение мокроты и слегка слабит.

 Алоэ древовидное, содержащее биогенные стимуляторы, часто применяется при затянувшихся болезнях. Однако оно не показано беременным женщинам и при геморрое, т.к. увеличивает приток крови к тазовым органам.

 Возьмите 50 г свежего сока алоэ, 5 ст. л. цветочного меда и 2 ст. л. порошка какао. Смешайте, дайте постоять пару дней и дважды в день принимайте по 1 ст. л. смеси в горячем молоке утром и вечером.

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