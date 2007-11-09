Таз уполномочен заявить

ХРОНИЧЕСКИЙ геморрой начинается с предвестников. Периодически после дефекации возникают неприятные ощущения в области заднего прохода: чувст­во дискомфорта, легкий зуд, повышенная влажность, иногда выделяется кровь. Продолжительность этого периода от нескольких месяцев до нескольких лет.

Тем, кто не прислушался к этим тактичным намекам на наступающие серьезные обстоятельства, предстоит пережить немало неприятных событий. При дефекации появляются боли, кровотечения из заднего прохода становятся постоянными, причем интенсивность их может быть различной – от помарок крови до массивной кровопотери. Увеличение внутренних геморроидальных узлов приводит к их выпадению из заднего прохода.

Запущенный геморрой чреват следующими осложнениями:

– тромбоз геморроидальных узлов;

– невправляемость выпавших геморроидальных узлов;

– ущемление выпавших геморроидальных узлов;

– поверхностный и глубокий некроз ущемленных геморроидальных узлов;

– парапроктит;

– флегмона таза;

– сепсис;

– недержание каловых масс и газа;

– анемия;

– анальный зуд.

При хроническом геморрое, осложненном выпадением узлов и обильными кровотечениями, производится хирургическая операция по удалению пещеристой ткани. После чего длительность заживления стенок анального канала достигает 2 месяцев. Это единственный способ избавиться от геморроя навсегда, но вряд ли стоит доводить организм до таких крайностей.

Мнение эксперта

ПРОФЕССОР кафедры внутренних болезней ТулГУ, доктор биологических наук Э.М. Наумова:

ПРИ появлении первых предвестников заболевания необходимо как можно скорее обратиться к врачу. Ведь за признаками геморроя могут скрываться другие, более грозные заболевания. Но они, по счастью, встречаются гораздо реже, чем геморрой. Своевременное обращение к врачу позволяет грамотно подобрать консервативную терапию геморроя и исключить саму возможность дальнейшего развития заболевания.

При не слишком запущенном процессе лучше начинать с соблюдения послабляющей диеты, выполнения упражнений, которые стимулируют перистальтику, и применения натуральных средств комплексного дейст­вия.