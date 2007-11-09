Пожар во рту

Кто из родителей маленьких детей не знаком с младенческим стоматитом? Когда вдруг вполне здоровый малыш начинает беспокоиться и плакать, отказывается от еды. А как же бедному малышу сосать или жевать, если во рту пожаром пышет воспаление, появляются язвочки или молочный налет? Бывают и другие симптомы – все зависит от возбудителя. Об этом заболевании рассказывает врач-педиатр Ирина Соколова.

Виновник – вирус герпеса

СТОМАТИТ, или воспаление слизистой оболочки ротовой полости, часто протекает по типу острой инфекции, если оно вызвано вирусом герпеса. Если лет 15–20 назад такая форма стоматита встречалась редко, то сегодня она самая распространенная. Увы, иммунитет детей становится слабее, а малыши, особенно в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, очень чувствительны к вирусу герпеса.

Через несколько дней у ребенка начинают краснеть дес­ны, увеличиваются и становятся болезненными подчелюстные лимфатические узлы. Возникает слюнотечение и появляются первые высыпания на небе, языке, щеках, губах и на коже вокруг рта. Это пузырьки с прозрачным содержимым, которые вскоре переходят в эрозии. Лечат герпесный стоматит, протирая ротик ребенка раст­вором фурацилина, марганцовки, перекиси водорода. Или отваром лекарст­венных трав – шалфея, ромашки, календулы. Обрабатывают противовирусными мазями. Когда высыпания начнут заживать с отторжением отмерших частиц слизистой, для ее восстановления применяют масла (шиповника, облепихи, льняное), сок каланхоэ. Ребенку, кроме того, назначают антигистаминные препараты, аскорбиновую кислоту и другие витамины.



Молоко ни при чем



КАНДИДОЗНЫЙ стоматит в быту более известен как молочница. Это грибковое заболевание, чаще всего поражает грудных малышей. У старших детей оно возникает из-за длительного применения антибиотиков или гормональных препаратов, нарушающих баланс микрофлоры. Внутренняя поверх­ность щек, небо и язык покрываются белым творожистым налетом.

Обычно бабушки советуют для удаления налета смазывать его вареньем или сахарным сиропом. Но так можно только механически удалить бляшки. При этом грибки еще больше начинают размножаться. Помогает лишь щелочная среда. Обычный раствор пищевой соды (1 ч. л. на 1 ст. кипяченой охлажденной воды). Им 5–6 раз в день орошают ротик малыша.

Стали распространенными случаи медикаментозного стоматита. Он возникает как извращенная реакция организма на прием сульфаниламидов, антибио­тиков и других препаратов.

У детей дошкольного и школьного возраста отмечаются заболевания микробным стоматитом, возбудителями которого становятся стрептококки и стафилококки. Губы ребенка покрываются толстой желтой коркой, рот открывается с трудом, температура обычно повышается. Такая форма стоматита нередко сопутствует ангине, отиту, пневмонии, иногда аллергическим заболеваниям. У ослабленных детей она может возникать несколько раз в год.

При употреблении некачест­венной пищи у детей случается токсический стоматит. Одновременно, как правило, проявляются признаки желудочно-кишечного расстройства. В такой ситуации необходимо позаботиться о выведении из организма токсических веществ.

Родителям следует помнить о риске травматического стоматита. Причина – ожоги горячими напитками, особенно киселем и молоком, прикусывание щеки, губ, языка, травмирование слизистой рта игрушкой, а у детей грудного возраста – пустышкой или соской.



Пища – только щадящая



СЛИЗИСТАЯ оболочка рта выполняет в организме сложные функ­ции, поэтому ее нездоровье мгновенно сказывается на общем состоянии организма. Пища должна быть протертой или жидкой: супы на овощных отварах, тщательно протертые вареные овощи, разваренные каши, яйца всмятку, омлет. Полезны нежирные кисломолочные продукты и молоко. Особенно полезны те, что содержат бифидо- и лактобактерии. Они способствуют нормализации микрофлоры ротовой полости. У ребенка, больного стоматитом, жиры плохо усваиваются.

Нужно избегать кислой, соленой и острой пищи, которая раздражает больную слизистую. Все блюда должны быть теплыми. Сразу после каждой еды необходимо полоскать рот.

Как и всякую болезнь, стоматит лучше предупредить. То есть своевременно лечить воспалительные заболевания, санировать больные зубы, микроб­ные очаги в носоглотке. Важно не допускать вредной привычки детей тащить все в рот. Ну и, разумеется, необходимо всемерно заботиться об укреплении иммунитета малышей.