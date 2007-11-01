Специально для полных
Занятия по правилам
№ 44(78) от 31.10.2007 [«Аргументы Недели », Врач Михаил ЧУДАКОВ ]
Вы не занимаетесь спортом, не делаете даже простую утреннюю зарядку? Не из-за лени, а потому, что считаете себя слишком грузным и боитесь навредить здоровью активными движениями? Забудьте о подобном страхе, приступайте к тренировкам, приняв некоторые меры предосторожности.
1. Укрепите сердце. Лучший способ для этого – ходьба в медленном темпе. Начните с 10 минут. Через несколько недель увеличив до 20 минут.
2. Держите руку на пульсе. Во время короткого отдыха проверяйте пульс. Следите, чтобы он не превышал допустимой нормы, которую легко рассчитать по формуле: количество ударов пульса в минуту = 220 – возраст х 0,7 (или 0,6).
3. Развивайте мышцы живота и спины. Выполняйте такие упражнения:
– в положении стоя или лежа скручивание туловища в одну и другую сторону;
– лежа на спине, ноги сгибайте в коленях и старайтесь грудью коснуться их, приподнимая туловище от пола. Начните с 5–7 повторений каждого упражнения. Затем делайте столько раз, сколько сможете.
4. Выберите тренажер по силам. Первое время ограничьтесь ходьбой по беговой дорожке или занятиями на велотренажере.
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