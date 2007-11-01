Специально для полных

Вы не занимаетесь спортом, не делаете даже простую утреннюю зарядку? Не из-за лени, а потому, что считаете себя слишком грузным и боитесь навредить здоровью активными движениями? Забудьте о подобном страхе, приступайте к тренировкам, приняв некоторые меры предосторожности.

1. Укрепите сердце. Лучший способ для этого – ходьба в медленном темпе. Начните с 10 минут. Через несколько недель увеличив до 20 минут.

2. Держите руку на пульсе. Во время короткого отдыха проверяйте пульс. Следите, чтобы он не превышал допустимой нормы, которую легко рассчитать по формуле: количество ударов пульса в минуту = 220 – возраст х 0,7 (или 0,6).

3. Развивайте мышцы живота и спины. Выполняйте такие упражнения:

– в положении стоя или лежа скручивание туловища в одну и другую сторону;

– лежа на спине, ноги сгибайте в коленях и старайтесь грудью коснуться их, приподнимая туловище от пола. Начните с 5–7 повторений каждого упражнения. Затем делайте столько раз, сколько сможете.

4. Выберите тренажер по силам. Первое время ограничьтесь ходьбой по беговой дорожке или занятиями на велотренажере.