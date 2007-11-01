Узелки для астматиков

Больной астмой ежедневно сталкивается со множеством аллергенов, в том числе и пищевыми. Или с так называемой ресторанной астмой, приступы которой возникают от излишества экзотических блюд и алкоголя. Об этом следует помнить больным, любящим вкусно и обильно выпить и закусить.

1. САЛИЦИЛАТЫ, провокаторы «аспириновой» астмы, содержатся во многих продуктах питания, в том числе ягодах, овощах, фруктах. Напитками №1 для аллергика являются соки, морсы, компоты собст­венного приготовления, а также зеленый чай и натуральные минеральные воды. Поскольку в состав вермутов, мартини входят полынь и другие травы, в шампанское и пиво добавляются дрожжи, а наливки большей своей частью изготавливаются на ароматизаторах и красителях, то спиртное исключается полностью или сводится к минимуму.

2. Известно, что гормоны способствуют увеличению массы тела. Чтобы этого не произошло с гормонозависимым больным, следует перейти на молочно-растительную диету, употребляя лишь нежирные мясо и рыбу. Из круп наименее аллергенна гречка. К тому же она не дает прибавки в весе в отличие от риса, пшена, геркулеса, макаронных изделий. Употребление углеводов и жиров, кроме растительных, следует сократить.

3. Закаливание – важный элемент в жизни любого человека, а астматика особенно. Существует множество методик: от экстремальных (обливание ледяной водой, купание в проруби) до щадящих, вполне доступных каждому больному в любом возрасте. С них и надо начинать.

Первая ступень закаливания подойдет тем, у кого проявляется бронхолегочная недостаточность и часто рецидивирует астма. Утром, после легкой гимнастики, сухим вафельным или махровым полотенцем разотрите руки, грудь, спину, ноги до чувства легкого тепла. Проделывайте эту процедуру ежедневно.

Вторая ступень для тех, у кого легкое течение астмы, но частые простуды. Намочите полотенце холодной водой, тщательно отожмите и проделайте все, как указано выше. Главное в этих методиках – добиться ощущения приятного тепла.

Вечерами принимайте теплый душ, который не только успокаивает нервы, но и расслабляет мускулатуру бронхов и очищает кожу, давая ей возможность дышать в полную силу. Кстати, на кожу приходится 10% от всего дыхания человека.

Последующие этапы закаливания подскажут ваше состояние и врач.

И последнее. Больные, принимающие гормоны, должны знать, что наивысший их расход в организме человека приходится на утренние часы. Поэтому для компенсации недостатка гормонов целесообразно использовать лекарство утром после еды. Помните также, что иммуностимуляторы нельзя принимать в течение длительного времени, а лишь в период обострения заболевания и по назначению врача.