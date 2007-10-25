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Если желудок «ленится»

Несварение: от старосветских помещиков до наших дней

№ 43(77) от 24.10.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Ирина САВЧЕНКО ]

Если желудок «ленится»

 Конечно, все симптомы чрезвычайно распространены в наше время спешки и фаст-фуда. Однако зачастую имеет место не болезнь как таковая, а возрастное снижение выработки пищевых ферментов. Поэтому не надо спешить принимать ненужные в этой ситуации противовоспалительные препараты.

Меньше сока – больше газов

 С ГОДАМИ даже у здоровых людей снижается функция всех пищеварительных желез, что выражается в уменьшении объема желудочной и панкреатической секреции, кишечных ферментов, желчи и, соответст­венно, влечет за собой нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

 Прежде всего в результате уменьшения синтеза одного из регулирующих гормонов – панкреоэимина начинает хуже работать поджелудочная железа.

 В результате процессы переваривания пищи затрудняются, поэтому и возникают повышенное газообразование, вздутие, запоры, непереносимость той или иной пищи и прочие неприятные симптомы. С другой стороны, подобные проявления могут говорить о развитии болезней желудочно-кишечного тракта, которые возникают и в молодом, и даже в детском возрасте, когда речь еще не идет об инволютивном процессе. Как же уловить разницу между болезнью и симптомом?

Главный тест – наличие боли

 ПРОБЛЕМУ возрастного уменьшения продукции пищевых ферментов исследовал д. м. н, профессор Центрального НИИ гастроэнтерологии А.И. Парфенов. Он предложил назвать это состояние «инволютивной малдигестией», что означает возрастное несовершенное пищеварение. Главное отличие малдигестии от гастрита и прочих воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта – отсутствие выраженной боли. Ведь именно непреходящая боль, а не возникающие время от времени дискомфортные ощущения, служит сигналом того, что в органе развивается воспалительный процесс. Диагноз инволютивной малдигестии подтверждают по снижению в кале содержания одного из главных ферментов поджелудочной железы – эластазы.

 Если будет подтверждено, что у человека не хроническое воспалительное заболевание, а лишь инволютивная малдигестия, то успокаиваться все равно не надо. Ведь нарушение процессов переваривания пищи рано или поздно приводит к развитию более серьезных заболеваний. В частности, уменьшение секреторной деятельности поджелудочной железы может привести к нарушению всасываемости кальция, что служит одной из главных причин остеопороза. А такая проблема как дисбактериоз вообще является спутником малдигестии.

Помочь полезной микрофлоре

 ПО МНЕНИЮ ученых, число микроорганизмов, обитающих в нашем организме, в десять раз превышает количество клеток. Понятно, что природа неслучайно поселила их в организме человека, но изучение роли всей микрофлоры – дело будущего. При этом ее дисбаланс уже дает основание для диагностики дисбактериоза.

 Для улучшения процессов переваривания пищи следует принимать молочнокислые продукты, обогащенные бифидобактериями, лактобактериями и другими полезными микроорганизмами. И, разумеется, лучше принимать их для профилактики, не дожидаясь ослабления пищеварительной деятельности.

Коррекция питанием

 СОСТОЯНИЕ секреторной недостаточности, свойственной инволютивной малдигестии, как и сопутствующего ей дисбактериоза, нужно корректировать более рациональным питанием. Так, всякая пища, и особенно белковая, которая при снижении функций поджелудочной железы усваивается хуже, должна быть измельченной. Это облегчит доступ ферментов к ее компонентам, благодаря чему они будут использоваться более «экономно».

 Для стимуляции выделения желудочных и панкреатических соков хорошо употреблять пряности, чеснок, лук, горчицу. Особенно тем, у кого нет противопоказаний по другим болезням.

 Конечно, бывают ситуации, когда приходится нарушать такой режим. Тогда можно помочь поджелудочной железе, приняв 1–2 таблетки ферментного препарата.

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