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Эпидемия туберкулеза не за горами?

Каждый третий бомж в Москве болен «кашляющей» болезнью

№ 43(77) от 24.10.2007 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ  ]

Эпидемия туберкулеза не за горами?
Туберкулезом болен каждый третий бомж в Москве, Фото С. ХАЛЬЗОВА

 Туберкулез обычно называют болезнью социальной, имея в виду, что ею страдают бездомные и нищие. Это не совсем справедливо. Подцепить воздушно-капельным путем туберкулез в условиях мегаполиса может и самый благополучный и состоятельный горожанин. Врачи не исключают даже вероятность туберкулезной эпидемии в Москве!

 ВСПЫШКУ туберкулеза – почти эпидемию – наш город в период новейшей истории уже один раз пережил. Это было в 90-х, когда рухнула система жесткого контроля, включавшего обязательную флюорографию. Кроме того, в столицу потекли потоки мигрантов, бомжи стали привычной частью городского пейзажа. Зачастили и освобожденные по амнистии граждане. Тогда больных туберкулезом было 100 человек на 100 тыс. жителей. Сейчас, по статистике, – 83,4. То есть туберкулезом в городе болеют более 9 тыс. человек. Причем эта достаточно высокая, по экспертной оценке, цифра практически не уменьшается. В 2005 г. «туберкулезников» было 83,5 человек на сто тысяч моск­вичей.

 Доктора рады и таким результатам борьбы с «кашляющей» болезнью. Если не менять действующее законодательство, то лучших результатов едва ли удастся достигнуть. Дело в том, что сейчас больным даже заразной формой туберкулеза обязательное обследование и лечение не предписано. Другими словами, если не желаешь лечиться – можешь идти на все четыре стороны. И заражать опаснейшей болезнью окружающих. Так и поступают бездомные и нищие, которые «отравляют» воздух в автобусах, в метро, в подъездах. Каждый третий бомж в Москве болен туберкулезом! Для обеспечения безопасности всех горожан необходимо принудительное лечение больных, контроль за заболеваемостью бомжей, нищих, вернувшихся из мест лишения свободы. Но соответствующий закон в Госдуме все никак не примут.

 Особая группа риска – мигранты. По данным Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения Москвы, среди тех, кто умирает от туберкулеза, доля мигрантов составляет 37,2%. Кстати, они все чаще болеют новой, неизлечимой формой туберкулеза – так называемым суперрезистентным туберкулезом. Он устойчив ко всем известным лекарственным препаратам. Столичное правительство работает над созданием системы, которая позволила бы проконтролировать здоровье каждого рабочего, приезжающего в Москву. Но пока заградительные меры неэффективны – и мигранты продолжают губить свое здоровье, одновременно заражая москвичей.

Аргумент специалиста

 «ЕСТЬ приказ, соответствующий медицинским правилам, по которому каждый, кто кашляет больше 2 недель, должен сдать мокроту на туберкулез. Особенно это касается курильщиков, – поясняет Мария Якимова, ведущий научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института туберкулеза Российской академии медицинских наук. – На практике же это предписание не выполняется. Больной человек может несколько лет страдать от кашля и не подозревать, что у него туберкулез. А иногда болезнь проявляет себя сразу и очень остро, но люди принимают ее за ОРЗ. Не нужно думать, что туберкулезом болеют другие. Сдайте анализы. Диагностика и лечение туберкулеза в Москве бесплатные. Можно обратиться в поликлинику и получить направление в диспансер».

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