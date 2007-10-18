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Сидит милый на крыльце с выраженьем на лице…

№ 42(76) от 18.10.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Ирина САВЧЕНКО ]

Сидит милый на крыльце с выраженьем на лице…

 Наше лицо – это сложно организованная система, наверное, самая сложная по сравнению с другими частями человеческого тела. Если что-то вдруг заболело – врачи как минимум нескольких специальностей начинают ломать голову: что болит и почему? Ведь боли в области лица могут быть обусловлены и патологией зубочелюстной системы, и заболеванием ушей, околоносовых пазух, глаз, области шеи и внутренних органов.

Персона неприкосновенна

 КРОМЕ всего вышесказанного мы, по мнению и врачей, и социологов, относимся к лицу с особым трепетом. Любые, даже самые незначительные манипуляции со стороны докторов в области лица превращают пациента в настоящего невротика. Помимо сложности в диагностике мы просто не допускаем их к этой сверхценной части тела: не сметь прикасаться к лицу!

 Среди всех разновидностей лицевой боли наиболее извест­ной является невралгия тройничного нерва. Если кто-то когда-то пережил эти «удары электрическим током», тот их уже никогда не забудет. Человек словно «замирает», прижав руку к щеке, пытаясь «переждать» болевой пароксизм…

 В основе этого заболевания чаще всего лежит компрессия корешка тройничного нерва в области ствола головного мозга извитой артерией или веной. Методом лечения в данном случае является операция по поводу микроваскулярной декомпрессии корешка тройничного нерва. Нейрохирурги доказали высокую эффективность (почти 100%) данных операций. Боли исчезают сразу же после операции и не возвращаются.

Как разжать челюсти?

 ОДНАКО на первом месте среди причин боли – поражение жевательной мускулатуры. Боль, как правило, монотонная, постоянная (заметим, это не приступы!). Локализуется в околоушно-жевательной, височной, лобной, заушной областях. Может «отдавать» в полость рта, зубы, различные участки лица и головы. Интенсивность боли, как правило, увеличивается при жевании, разговоре и даже просто при наклонах головы вниз. Некоторое облегчение наступает, если приложить сухое тепло или растереться разогревающими мазями. Обезболивающие средства практически не помогают. А боль продолжает изнурять своим постоянством.

 Часто причиной возникновения мышечных болей в лице является так называемый феномен «сжатых челюстей» – привычка сильно стискивать зубы в ответ даже на незначительные эмоциональные нагрузки. А также бруксизм – скрежетание зубами во время сна. И в том и другом случае жевательные мышцы «напрягаются» и утомляются. Следом за переутомлением идет и спазм. Определенную роль в этом играют также патология прикуса и особенности нервной системы (повышенная нервная возбудимость, тревожность и т.д.). Провокатором к появлению боли в лице может стать и стоматологическая манипуляция, и инфекционное поражение или осложнение после вирусного заболевания. Если прибавить к этому стресс и определенную генетическую предрасположенность, то портрет страдальца уже более или менее вырисовывается.

Расслабьтесь!

 КАК правило, любые болевые ощущения в области лица и полости рта трактуются как невралгия тройничного нерва, и соответственно назначается терапия, которая, увы, не всегда эффективна. Современные невропатологи назначают терапию с применением миорелаксантов и группы антидепрессантов.

 А дальше начинают т.н. формирование нового двигательного стереотипа жевательных мышц. Они отучают больных от дурной привычки стискивать зубы. Сначала в течение дня. Для этого предлагается специальное устройство – трейнер. Он помогает растянуть жевательные мышцы лица и полости рта. Под его воздействием исчезают болезненные мышечные уплотнения. Внешне он напоминает стоматологическую капу. Изготавливается из эластичного силикона и довольно удобен в использовании. Затем врачи рекомендуют использовать его и в течение всей ночи.

 Альтернативным и одним из самых современных методов лечения мышечных болей лица являются локальные инъекции ботулотоксина типа А в жевательные мышцы. Токсин ботулизма обеспечивает хорошее обезболивание, а заодно и стойкую мышечную релаксацию, что позволяет разорвать порочный круг боли и спазма. Поэтому на сегодняшний день этот метод терапии является наиболее эффективным.
Словом, расслабьте лицо! Пусть оно отдохнет от ваших дум.

 

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