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На страже мужского здоровья

№ 42(76) от 18.10.2007 [«Аргументы Недели », Анна НОВИКОВА ]

На страже мужского здоровья

 СЕКСУАЛЬНОЕ здоровье является составной частью здоровья человека и определяет качество его личностных, психоэмоциональных, интеллектуальных и социальных функций. Слабая эрекция (импотенция) – половое бессилие, неспособность мужчины выполнить полноценный половой акт и обеспечить достижение сексуального удовлетворения у обоих партнеров. Понятие слабая эрекция, или «эректильная дисфункция», было предложено вместо термина «импотенция» в 1988 г. и подразумевает неспособность достижения или поддержания эрекции полового члена, достаточной для удовлетворительных (т.е. удовлетворяющих обоих партнеров) половых сношений.

 Эректильная дисфункция может сочетаться со снижением полового влечения, нарушением эякуляции и оргазма. О слабой эрекции, или «эректильной дисфункции», говорят только в том случае, если проблемы с эрекцией существуют на протяжении длительного периода (3–6 месяцев).

 Согласно самым последним данным, нарушениями эрекции страдает примерно 50% мужчин в возрасте от 40 до 70 лет. Около 150 млн. мужчин в мире страдают этим недугом, причем предполагается, что в течение ближайших 25 лет эта цифра может удвоиться. Отчасти это объясняется неуклонным ростом распространенности факторов риска ЭД, среди которых ведущую роль играют сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

 Если вам очевидна причина отсутствия эрекции, то в первую очередь попытайтесь сами ее устранить. Установите добрые отношения с парт­нершей, перестаньте злоупотреблять алкоголем и никотином. Во всех других случаях следует обратиться к врачу урологу, андрологу или сексопатологу.

 Только после тщательного врачебного обследования может быть принято решение о том, какое лечение должно быть проведено в вашем конкретном случае. Терапевтические возможности простираются от психотерапии, медикаментозного лечения и применения специальных аппаратов до хирургиче­ского вмешательства (в зависимости от основного заболевания). Каждый метод лечения имеет свои преимущест­ва и недостатки. Врач может подробно рассказать обо всех альтернативных методах лечения. После этого сможете вместе с ним решить, какой из этих методов является оптимальным с вашей точки зрения и с точки зрения вашего сексуального партнера.

 Лекарственные препараты, используемые для лечения, могут приниматься как в виде таблетированных форм, так и для непосредственного введения в половой член специальной тонкой иглой.

 Данные препараты за короткие сроки добились успехов на фармацевтических рынках России. В половине случаев урологи и терапевты выписывают пациентам биодобавки. Согласно последним исследованиям, проведенным в Америке, в ходе которых выявлялись предпочтения врачей, обнаружилось, что американские урологи обращались к биодобавкам в 56% случаев. Та же тенденция наблюдалась и при повторных обращениях. В ходе исследования было установлено, что такая тенденция вызвана, прежде всего, длительностью действия препаратов.

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