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Диета при диабете

№ 42(76) от 18.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Диета при диабете

 ОСНОВНАЯ цель в терапии сахарного диабета – это поддер­жание концентрации глюкозы в крови на уровне, максимально близком к нормальному. Это позволяет предотвратить осложнения сахарного диабета или значительно замедлить их прогрессирование. Столь же важны снижение артериального давления и нормализация жирового обмена.

 При сахарном диабете I типа (инсулинозависимом) нормализация обмена веществ подразумевает инсулинотерапию, ориентированную на прием пищи, причем необходимо определять содержание углеводов и подбирать дозу инсулина.

 В то же время при сахарном диабете II типа (инсулиннезависимом) ведущую роль играет снижение веса, поскольку нарушение обмена веществ связано, прежде всего, с избыточным весом. Поэтому диета в этом случае должна быть направлена и на похудение. Снижение веса даже на несколько килограммов приводит к существенной положительной динамике.

Это важно!

  • Кондитерские изделия (пирожные, печенье и др.) быстро повышают концентрацию глюкозы в крови.
  • Чтобы снизить калорийность пищи, готовьте ее без добавления масла (тушить, варить, готовить на пару, на гриле, жарить на непригорающей сковороде).
  • Необходимо срезать жир с мяса и снимать жировую пленку с бульона.
  • Нежелательно есть мясо каждый день.
  • Отдавайте предпочтение сыру с низкой жирностью.
  • С осторожностью относитесь к так называемым продуктам для диабетиков, часто они содержат слишком много жиров.
  • Причинами избыточного веса служат не столько вермишель или картофель, сколько соусы, которые в них добавляют.
  • Ешьте много овощей и салатов, они хорошо утоляют голод и в то же время содержат мало калорий.
  • Чтобы снизить вес, необходимо следить за калорийностью пищи.
  • Если проводится лечение инсулином, необходимо следить за числом хлебных единиц.

Аргумент специалиста

МОРОЗОВ Александр, врач-эндокринолог:

 – На сегодняшний день разработаны высокоэффективные сахаропонижающие средства и комплекс­ные программы, однако не следует забывать об огромном значении правильного питания. Пищевой рацион при сахарном диабете основывается на принципах полноценного здорового питания и может быть рекомендован любому человеку. Калорийность (энергетическая ценность) определяется возрастом и физической активностью человека.

 При сахарном диабете особенно важно не допускать резкого подъема концентрации глюкозы в крови. Поэтому продукты должны содержать углеводы, поступающие в кровь медленными темпами. Такие углеводы содержатся в овощах, молоке, йогуртах, хлебе из цельного зерна, картофеле, вермишели и рисе.

 Продукты, которые содержат углеводы, быстро попадающие в кровь – сахар, мед, белый хлеб, пирожные, торты, печенье, – следует исключить из рациона или употреблять в небольших количествах. На сегодняшний день строгие ограничения рациона питания при сахарном диабете значительно ослаблены. Основополагающим является принцип рационального питания, учитывающего индивидуальные потребности организма.

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