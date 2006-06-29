«Кровная месть» варикоза

- К ОПЕРАЦИЯМ по поводу варикозного расширения поверхностных вен на ногах многие пациенты и даже хирурги относятся легкомысленно. «Подумаешь - вены на ногах вылезли! Да такие «вылезшие» вены у 20% населения Земли. Эка невидаль!» Так или приблизительно так думают многие врачи. Но наш многолетний личный опыт показывает, что эти «легкие» операции часто становятся весьма ответственными и сложными.

Плата за «гомо сапиенс»

КАК поверхностные, так и глубокие венозные сосуды ног для удержания венозного давления сверху вниз имеют клапаны, число которых увеличивается от паха к стопе. Вся эта единая разветвленная венозная сеть ноги призвана равномерно и постоянно, преодолевая гравитацию и «вертикальное» венозное давление, направлять кровь к сердцу. Такое анатомо-функциональное строение и работа вен нижних конечностей присущи только человеку. У животных не бывает варикоза, даже у таких крупных, как слоны и жирафы. Расширение вен на ногах появилось у человека, когда он принял «вертикальный статус». Варикоз нижних конечностей - плата природе за «гомо сапиенс». Теперь понятно, почему тромбы из этих вен, отрываясь, через несколько секунд достигают сердца, блокируют (и вызывают спазм) крупнейшую вену - легочную артерию. Фактически происходит «удушение» организма.

Осложнения: тромб-эмбол стреляет сердце

- ГДЕ и почему образуются тромбы? - нередко спрашивают пациенты.

- У них есть «любимые места»: во-первых, в так называемых венозных синусах, «лужицах» икроножных мышц. На фоне провоцирующих факторов (постельный режим, адинамия, раковая болезнь и т.д.) тромбы из синусов растут дальше в вены голени. Во-вторых, «тромбоопасной зоной» являются вены таза и прямой кишки (например, у гинекологических больных, рожениц, у больных геморроем). И, в-третьих, в варикозно расширенных венах ног. Длительно не леченный варикоз как бы мстит своему носителю за беспечность: задерживает кровь, ведет к отеку ноги и воспалению стенок вены с тромбозом. Из всех осложнений варикозной болезни, таких как хронический отек ноги, пигментация кожи, кровотечение из варикозных узлов, трофические язвы, тромбоэмболия - смертельно опасна.

Без ллюзий

- МНОГО лет занимаясь хирургией, в том числе и лечением варикозной болезни, - продолжают хирурги, - мы не устаем поражаться, насколько беспечно относятся к своему здоровью наши российские женщины. При появлении «синюшной вены», первых признаках расширения вены и варикоза, операция, скорее всего, и не понадобится. Да и сама операция бывает намного проще и может быть выполнена под местным обезболиванием. Но, к сожалению, за все годы нашей практики мы ни разу не встретили женщины (они болеют чаще мужчин), которая отреагировала бы на «первый звонок» - появление расширенной вены. Нет, каждая надеется, что эта расширенная вена каким-то чудесным образом исчезнет и все образуется. Но чудес в природе не бывает, во всяком случае, не бывает их у нас в хирургии. Однажды появившаяся расширенная и синюшная вена уже не исчезнет - не будем строить иллюзий. Скорее всего, все будет наоборот: голубые вены появятся на других участках ноги, добавятся отеки, боли, нередко судороги, а возможно, и более тяжелые осложнения, о которых мы упоми­нали: острый тромбо­фле­бит, потемнение кожи на голени, вплоть до образования трофической язвы, ТЭЛА! Если же такая нога травмируется (а кто из нас застрахован от ушиба или царапины?), то кровотечение из нее будет очень серьезным. Лечение будет намного сложнее, а самое главное, на ноге останутся следы от операции. И опасность ТЭЛА еще велика. Иногда к нам обращаются женщины, которым мы вообще не можем гарантировать эффективного лечения - настолько запустили они болезнь. Увы, но это так.

Уколы на кухне

- ДОКТОР, - нередко спрашивает пациентка, - я была в кооперативе, и мне предложили лечение уколами «тромбовара». Я побоялась. Наверное, была не права?

- Тромбовар был одним из самых распространенных склерозантов (правда, постепенно его вытесняют другие препараты), и фирмы широко его используют. При этом развитие болезни чаще всего не учитывается. Это касается, в первую очередь, тех докторов, которые лечат болезнь «уколами на кухнях». Но, как показывает практика, склеротерапия крупных стволов дает надежный эффект лишь в 20% случаев. Начальный косметический эффект оказывается временным. Следы склеротерапии приходится потом дополнительно «стирать» - повторять инъекции или оперировать. Нередко на коже от уколов остаются болезненные инфильтраты и участки гиперпигментации кожи. Известны случаи омертвения кожи.

Но надежные способы лечения, которые одновременно являются и профилактикой ТЭЛА, все же есть. Это стриппинг - удаление (вырывание) погибшей варикозной вены.

При осложнениях, при восходящей форме болезни с распространенным варикозом на голени, тромбофлебитом операция должна быть комбинированной и проводиться не амбулаторно, а только в стационаре, под наркозом.

Для предупреждения осложнений выход только один: как можно раньше обращайтесь к хирургу-флебологу. Варикозную болезнь можно успешно вылечить.