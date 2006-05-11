Давай вернем чувства

Ты вышла замуж по большой любви, и первые несколько лет у вас все было замечательно. Но сейчас ты видишь, что ваши интимные отношения пошли на спад. Что можно сделать? Ты его любишь и не хочешь ему изменять.

О СНИЖЕНИИ сексуального желания при длительном совместном проживании написаны километры рекомендаций и тонны книг. Разброс советов – от сексуального белья и ужинов при свечах, до приглашения третьего и регулярных «легких измен». Давай попробуем для начала разобраться, а что, собственно говоря, происходит. Да, рядом с тобой уже не тот мужчина, с которым ты могла заниматься любовью 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Ну а ты? Та ли у него женщина? Ты ходишь перед ним в домашнем халате с маской на лице? У тебя постоянно проблемы с мамой и на работе? Это тоже не очень похоже на то нежное, воздушное создание, которое когда-то полюбил он. Вы изменились, ушла свежесть новизны.

Но если эти проблемы вас беспокоят значит не все потеряно. Для начала попробуй поговорить. И у тебя и у него наверняка есть сексуальные фантазии, в которых вы стесняетесь друг другу признаться. Может, уже пора экспериментировать.

Конечно, это храпящее, вечно недовольное и пахнущее пивом существо не совсем тот обворожительный мачо, с которым ты познакомилась. Особенно, когда оно с друзьями смотрит футбол. Встряхни его! Обнови ему гардероб на такой, который нравится тебе. Назначь ему свидание и выдай денег на цветы. Погуляй с ним там, где ты его хотела. Повспоминайте вместе о том, как это случилось в первый раз, расскажите друг другу о тогдашних мыслях и ощущениях.

Если контраст между прошлым и настоящим слишком велик и воспоминания не помогают, попробуй включить его в собственные сексуальные фантазии. В конце концов, не только мужчины покупают женщин, нередко бывает и наоборот. Если все это не помогает, можно попробовать немножко сексуально «поголодать» (кстати, это не значит, что сексуально должен голодать и он), а через недельку–другую попросить его сделать массаж. Ну, и как крайняя мера, остается наше 100%-ное женское оружие — скандал. Бурный, эмоциональный, с не менее бурным примирением. Если все это не работает, то ты можешь утешиться тем, что это абсолютно нормально и попробовать его с кем-нибудь сравнить.