Если муж - алкоголик

Мой муж не считает себя алкоголиком, но раз в неделю он очень сильно напивается, так что иногда я нахожу его у входной двери. К врачу не идет, считает это разрядкой. Как мне себя вести?

Марина К., 36 лет, домохозяйка

На вопрос отвечает Наталья Владимировна Толстая — кандидат медицинских наук, действительный член Международной Психотерапевтической Лиги, психоаналитик-сексолог, лучший целитель России 2000 г., приор ордена «Звезда Магистра» 1-й степени.

УЛУЧШЕНИЕ психологического климата в семье, травки-муравки, запугивание разными болезнями, приобщение к культурной жизни, истерики с выливанием содержимого «пузыря» в унитаз – все пробовала. Перевоспитать – невозможно! Только кодировка, подшивка и поддерживающая терапия. А если глаза твои его видеть «выпимши» не желают, то верь слову, его будут рады видеть в другом месте. Пусть дома валяется. Переступи и иди в кино. Не жалей его, не жалуйся своим и чужим, особенно, если он присутствует при этом и все слышит.

«Подождать вспышки памяти или послушать мнение со стороны» – это не я придумала. Так вот, это самое мнение нужно выливать на «очухавшегося» мужа. А когда он пьян – твои придирки, воспитательные беседы, зудеж, нотации – это провокации на скандал, мордобой и указание направления куда тебе идти. Любовь с рюмкой – это самая роковая любовь. Тебе нужно знать, если ты думаешь, что можешь справиться с этой болезнью одна, – это утопия.

С утра он будет болеть – запомни! Не покупай ему еды, не бегай за минералочкой. Возьми за правило не покупать алкоголь вообще. Похмелье – это тоже не твоя забота.

Не выливай спиртное, не прячь – все равно найдет на это денег, с кем, где, найдет силы идти «бухать» – отпусти. Пока не напьется, не угомонится. Потом он будет жалобить тебя своими обещаниями и клятвами, чтобы ты поухаживала сейчас за немощным, а еще из чувства стыда.

Коль ты умная баба – не убирай свинарник в комнате (бутылки, бычки, грязь). Оставь результат жизнедеятельности органов, отравленных змием и отправленных наружу. Не следует его раздевать, создавать ему уют, менять постель. Если оказия какая приключилась, если он лежит возле входной двери, не затаскивай (надрываться не нужно – он мог бы и на вокзале и в парке отдохнуть). Не нужно ездить его искать и уводить из ресторанов, тревожить жен собутыльников и друзей тоже не надо. Не нужно выдергивать рюмки – отвернешься, выпьет две. Не нужно садиться пить рядом – это больно бьет по самоуважению. Хочет быть зюзей – пусть будет! Тебя не должно быть рядом, когда ты им недовольна.

Крик на невменяемого не действует. Он вздрогнет, посмотрит и отдыхает дальше, а тебе его мутный глаз романтики не прибавит тоже. Воздержись. Вся сохраненная картинка вчерашнего должна его уверить в свинстве и мерзости происходящего. Не приучай, что выкупишь его из такси и вернешь занятые деньги. Родственники и знакомые должны знать, что ты не платишь его долги.

Коли осознает, что на грани, что пути все закрываются, что женщина, терпевшая, потому что он когда-то был другим не выдерживает и уходит – тогда он просто остановится. Самое главное — он должен САМ осознать, что он алкоголик. Признаться самому себе.

И последний совет: не думай, что, когда он изменится, ты станешь счастливой. Он может не измениться. Если он обещает – не ликуй. Рано или поздно он вернется к старым привычкам, а ты, как напоминание о несдержанном слове, будешь вызывать неприязнь.