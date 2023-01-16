В Нижнем Новгороде бывший бармен отказался от алкоголя и теперь приобщает людей к моржеванию

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16 января 2023, 12:09 Александр Крохмаль, Журналист Источник: КП. Нижний Новгород

Фото: Unsplash.com

В Нижнем Новгороде живёт неординарный парень, который может нырнуть в прорубь в минус 30 градусов и не только выжить, но и тут же съесть мороженое. Зовут этого человека Геннадий Мишаков. В свои 36 он уже стал настоящей знаменитостью в своём городе.

Целых 14 лет Мишаков проработал в популярных питейных заведениях. Но сам при этом сейчас не пьет ни капли. Геннадий выбрал ЗОЖ и моржевание. В соцсетях можно найти большое количество видео, где парень в яркой фиолетовой куртке и забавной шапке зовёт всех в прорубь в любую погоду. Следующие кадры обычно показывают нам Геннадия в проруби. «Закаливаюсь в этом сезоне уже 40 дней подряд, - гордо заявляет Мишаков, - со 2 декабря. Собрал команду ребят в десять человек. По вечерам приходим на озеро Земснаряд и вместе купаемся».

Закаливанием Мишаков занимается уже третий год. За весь свой опыт он часто благодарит Бога. По словам Геннадия, вся его история с закаливанием произошла спонтанно. Он как-то заметил купающихся людей и просто решил к ним присоединиться. С этого и началась новая часть его интересной жизни. С тех самых пор, с 2020 года, Геннадий заканчивает свой день купанием совершенно в любой мороз, будь он даже непригоден для нахождения на улице. После этого он довольный и счастливый возвращается домой.

Если раньше мужчина был барменом и имел дело с алкоголем, то сейчас устраивает перфомансы с безалкогольными коктейлями. В настоящее представление превращается и окунание в прорубь. Кстати, к моржеванию Мишаков приучает и своих детей. Его старшая десятилетняя дочь закаляется вместе с ним. При этом, мужчина не напирает на неё. Он считает, что девочка и сама неплохо себя мотивирует. «Закаливанием она занимается с 8 лет, - делится Геннадий, - позавчера в воскресенье было -30, и она тоже купалась. Правда, с баней это делать проще. Ты чувствуешь, что сейчас пойдёшь в тепло».