Самый надёжный способ похудеть за три недели на 25 кг

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6 марта 2022, 12:05 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Начну издалека, как это водится в каждом литературном повествовании. Мне посчастливилось жениться на очень красивой женщине, к тому же выпускнице Геологоразведочного института. Её родители учились на Геофаке МГУ, получается, что моя супруга - продолжатель семейной традиции. Мои тесть и тёща были на редкость хлебосольными. На праздники они собирали в своей квартире множество гостей и под вкусную и обильную домашнюю еду, да ещё - под водочку ветераны геологи рассказывали немало удивительных историй. Ту, что поведаю вам сейчас - я услышал из уст моей тёщи на Татьянин день. Тогда за столом собрались выпускники МГУ и не только. К тому же завали тёщу - Татьяной, получается, что отмечались её именины. Слегка захмелев и набравшись храбрости, она рассказала, как однажды, по воле случая, ей удалось похудеть более чем на 20 кг за три недели.

Геологическая партия, в которой состояла специалистом Татьяна Николаевна вела разведку в среднем течении реки Тунгуска. На всякий случай сообщаю, что река эта является левым (северным) притоком Амура. События происходили в самом отдалённом от всякой цивилизации районе Хабаровского края.

Итак, в одно удивительное по красоте летнее утро, вертолёт с вышеозначенной партией вылетел в район поиска и не вернулся. Причина аварии была до банальности проста. Пилот вертолёта, увидев среди пассажиров - геологов красивую женщину (мою тёщу) решил показать свою удаль. Он демонстрировал ей приёмы высокого пилотажа, стараясь произвести впечатление и добился своего. На значительном отдалении от базы геологов (они называют её камералкой) вертолёт оказался на земле в неисправном состоянии. Не беспокойтесь, пилоту удалось в экстренной ситуации, которую он создал сам, посадить винтокрылую машину благополучно на речную отмель, никто при этом не пострадал. Но, приземление было жёстким. Из строя вышла радиостанция и ещё какие-то приборы, наименования которых я не запомнил. Как вы понимаете, связи не было и о месте нахождения потерпевших сообщить не представлялось никой возможности. Экипаж вертолёта и его пассажиры выбрались из вертолёта в спешке и преодолевая небольшой и мелкий (по уровню воды, доходящий до щиколотки) рукав Тунгуски вышли на берег. Чуть не забыл, пилот и штурман вертолёта прихватили с собой чемоданчик, в котором был упакован специальный комплект для выживания, на случай вот такой аварии. Естественно, вся партия собралась вокруг этого чемоданчика, поскольку он определял как общую будущность, так и судьбу каждого члена этого небольшого коллектива, оказавшегося в глухой совершено дикой тайге, в добавок ко всему - в значительном отдалении от человеческих поселений.

Грядущее смотрелось им, сначала, как забавное приключение, о котором можно будет с удовольствием вспомнить много лет спустя. Первым разочарованием стало содержимое вышеуказанного чемоданчика. В нём было: пара банок сгущёнки, пара банок мясных консервов, плитка шоколада, спички, рыболовные снасти и подробная, толстая инструкция, как действовать при чрезвычайной ситуации. Обозрев всё это богатство, геологи и вертолётчики слегка приуныли, особенно всех озаботил тот факт, что в чемоданчике не нашлось ни щепотки соли. Сказать по чести, во время осмотра чемоданчика, никто на это даже не обратил внимание. Отсутствие соли обнаружили на следующий день, когда консервы и сгущёнка были съедены в очень экономном режиме.

Снасти конечно же пригодились. Стоит сказать, что это был август в конце шестидесятых. Рыбалка на Тунгуске в те времена была всегда, при любых обстоятельствах - исключительно удачной. Достаточно было забросить пустой крючок в реку на него рыба клевала моментально. Порой попавшего на крючок, скажем, хариуса, тут же заглатывал таймень. Но, приготовленную на костре, с дымком, вкусно пахнущую рыбу, было невозможно есть без соли. Геологи и вертолётчики страдали от этого безмерно. Все, кто не задействован был в рыбалке, собирали ягоды и грибы, которые росли в тайге в неимоверном изобилии. Но, ягоды вскоре стали у некоторых вызывать приступы гастрита, другие страдали от них поносом. Грибы без соли также было совершено невозможно есть. К концу первой недели, люди, пленённые Тунгусской и тайгой стали нервничать, поскольку помощь всё не приходила.

Тем временем их поиск уже вёлся не только силами геологической экспедиции. На помощь ей прибыли люди и вертолёты из Хабаровска. Геликоптеры кружили над тайгой в поисках пропавших. Мой тесть - Борис Петрович был в другом месте, в другой геологической экспедиции, когда ему сообщили, что жена пропала. Он буквально не отходил от радиостанции и на его голове появилась первая седина.

Вторая неделя завершилась тем, что некоторые из этой группы впали в отчаяние, плюс к тому их характер стал портится от резкой потери веса. Самые стойкие сохраняли спокойствие и убеждали прочих, что помощь придёт. К концу третьей недели и они стали хандрить. Короткое таёжное лето было на исходе. До сей поры рыбы, ягод и грибов было в изобилии. Но тревожной ноткой стали ночные заморозки. И ещё беспокоила их затянувшаяся временная составляющая поисково-спасательных работ. Обычно на этом этапе пропавших объявляли погибшими и всякие поиски прекращались. Идти через тайгу они не решились. Скорее всего это было правильно. Медведи и дикая природа вынесли бы в таком варианте им смертный приговор.

К тому времени, все члены группы, включая вертолётчиков значительно потеряли в весе. Мужчины выглядели, как скелеты, обтянутые кожей, а женщины, наоборот, похудев - похорошели. Их было две в партии: моя тёща и ещё практикантка студентка из МГУ. Скажу без обиняков, в начале описываемых событий она была пухлая, с явными признаками избыточного веса.

И, вот, одним, уже по-осеннему прохладным утром, наши герои услышали шум винтов вертолёта. Они тут же набросали в костёр пихтового лапника от чего в воздух взметнулся широкой полосой густой серый дым и выскочили на речной плёс, махали руками, кричали, что есть силы. Не скажу, что их действия были напрасны. Они были бесполезны, кроме брошенного в костёр пихтового лапника, просигналившего поисковой команде о месте положения пропавших. Да, вертолётчики-поисковики заметили густой дым и вопрос спасения бедняг был решён.

После этого приключения моя тёща потеряла в весе 22 кг и выглядела на 15 лет моложе, тесть не переставал ею любоваться. Более всего он был счастлив, что жена - жива и не оставила его вдовцом с малолетним ребёнком на руках. А практикантка-студентка из МГУ, пышка потеряла 25 килограмм чистого веса и перевалилась в обворожительную красавицу. После вышеописываемых событий у неё не было отбоя от ухажёров.

Прошло около года, моя тёща встретила эту практикантку. Та приехала подписать дипломную работу в учреждение, где Татьяна Николаевна была сотрудницей. К тому времени обворожительная красавица стала ещё дороднее, чем была до описываемых событий и, конечно же, ужасно подурнела. Хочу заметить, что подарки, которые делает нам судьба - упускать нельзя. Иначе неприятных метаморфоз не избежать. Поверьте мне на слово.