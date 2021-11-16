Как Дмитрий Харатьян бросил пить и курить

Актеру Дмитрию Харатьяну 61 год, но его внешнему виду могут позавидовать даже многие молодые. Звезда фильма «Гардемарины» рассказал, что уже много лет ведет здоровый образ жизни.
Дмитрий правильно питается и активно занимается спортом.
«Просто в 33 года понял, что начинаю разваливаться. Я стал толстеть, плохо выглядел — понял, что надо восстанавливаться. Начал с большого тенниса. Играл по два-три раза в неделю», — рассказал Харатьян.
Помимо тенниса, он занимается плаванием и футболом. Актер играет в любительском футбольном клубе «Росич-Старко».
Поклонники подозревали, что Дмитрий сделал пластическую операцию, но он это отрицает и рекомендует им ходить в баню и на массаж. Правильное питание и позитивное мышление, по его словам, тоже располагают к здоровью и хорошей форме.
Когда-то, после пика популярности, Харатьян исчез с экранов и театральных сцен: он стал много выпивать. Как признался сам артист, он впал в депрессию, стал плохо выглядеть, набрал лишние килограммы, но самое страшное — несколько раз попадал в ДТП, находясь в нетрезвом состоянии за рулем. Это и стало для него звоночком. Уже несколько лет он не пьет спиртные напитки, а в 42-летнем возрасте Харатьян еще и бросил курить.
Врач-нарколог Игорь Лазарев отметил правильность решений известного актера.
«На начальном этапе борьбы с пристрастием к алкоголю всегда переводят человека из химической зависимости, от которой он погибает, в физическую. Однако дальше надо стараться свой диапазон и адаптацию в социуме расширять. Должны быть и гармоничные занятия спортом, и личная жизнь (семья, отношения с друзьями, хобби), и работа. У Харатьяна как раз так», - рассказал медик.
Он подчеркнул, что отказ от алкоголя сильно преображает человека:
«Многие замечают изменения в себе уже через месяц после полного отказа от спиртного. А отеки вообще проходят достаточно быстро, в течение первой недели. Затем постепенно восстанавливается сон, исчезает тревога, проходят депрессивные состояния, улучшается состояние кожи и все остальное. И люди достаточно быстро могут понять, чего трезвость стоит и что с ней расставаться не надо».
Сейчас Дмитрий Харатьян ведет шоу на телевидении, снимается в кино и продюсирует. Его жизнь полна ярких красок, благодаря тому, что он ведет здоровый образ жизни.
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