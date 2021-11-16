Как Дмитрий Харатьян бросил пить и курить

Аргументы Недели → Здоровье → Здоровая жизнь 13+

16 ноября 2021, 12:56 Источник: sport-express.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Актеру Дмитрию Харатьяну 61 год, но его внешнему виду могут позавидовать даже многие молодые. Звезда фильма «Гардемарины» рассказал, что уже много лет ведет здоровый образ жизни.



Дмитрий правильно питается и активно занимается спортом.



«Просто в 33 года понял, что начинаю разваливаться. Я стал толстеть, плохо выглядел — понял, что надо восстанавливаться. Начал с большого тенниса. Играл по два-три раза в неделю», — рассказал Харатьян.



Помимо тенниса, он занимается плаванием и футболом. Актер играет в любительском футбольном клубе «Росич-Старко».



Поклонники подозревали, что Дмитрий сделал пластическую операцию, но он это отрицает и рекомендует им ходить в баню и на массаж. Правильное питание и позитивное мышление, по его словам, тоже располагают к здоровью и хорошей форме.



Когда-то, после пика популярности, Харатьян исчез с экранов и театральных сцен: он стал много выпивать. Как признался сам артист, он впал в депрессию, стал плохо выглядеть, набрал лишние килограммы, но самое страшное — несколько раз попадал в ДТП, находясь в нетрезвом состоянии за рулем. Это и стало для него звоночком. Уже несколько лет он не пьет спиртные напитки, а в 42-летнем возрасте Харатьян еще и бросил курить.



Врач-нарколог Игорь Лазарев отметил правильность решений известного актера.



«На начальном этапе борьбы с пристрастием к алкоголю всегда переводят человека из химической зависимости, от которой он погибает, в физическую. Однако дальше надо стараться свой диапазон и адаптацию в социуме расширять. Должны быть и гармоничные занятия спортом, и личная жизнь (семья, отношения с друзьями, хобби), и работа. У Харатьяна как раз так», - рассказал медик.



Он подчеркнул, что отказ от алкоголя сильно преображает человека:



«Многие замечают изменения в себе уже через месяц после полного отказа от спиртного. А отеки вообще проходят достаточно быстро, в течение первой недели. Затем постепенно восстанавливается сон, исчезает тревога, проходят депрессивные состояния, улучшается состояние кожи и все остальное. И люди достаточно быстро могут понять, чего трезвость стоит и что с ней расставаться не надо».



Сейчас Дмитрий Харатьян ведет шоу на телевидении, снимается в кино и продюсирует. Его жизнь полна ярких красок, благодаря тому, что он ведет здоровый образ жизни.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости