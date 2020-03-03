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Когда у анализа на ВИЧ ложный результат?

, 12:09 [ «Аргументы Недели» ]

Когда у анализа на ВИЧ ложный результат?
ложноположительный тест на вич, pixabay.com

Мировая статистика насчитывает боле 38 миллионов человек с ВИЧ-инфекцией. Как бы страшно не звучали эти цифры – с каждым годом болезнь поддается лечению. Средства защиты, профилактики, специальные препараты обеспечивают счастливую и длинную жизнь ВИЧ-инфицированному населению. Больше всего болезнь превалирует в странах со средним и низким уровнем жизни. В ВИЧ рейтинг входят государства Центральной Азии, Восточной Европы, Африки, Ближнего Востока.

Некоторые люди, узнав о том, что заражены ВИЧ инфекцией совершают самоубийства. Бывают случаи, когда человек еще точно не знает, болен он или нет, но уже приговаривает себя к смерти.

Но каждый должен знать: жизнь одна и со всем можно и нужно бороться.

Часто даже самые лучшие приборы, клиники и специалисты могут допустить погрешность. Поэтому вероятность ошибки анализа на ВИЧ – есть.

Если вы собрались сдать анализы вместе со своим половым партнером, то вам необходимо знать информацию указанную в статье. Сегодня мы дадим ответ на следующие вопросы:

 

  • Что влияет на анализы ВИЧ. Как подготовиться к сдаче?
  • Статистика ложноположительных анализов на ВИЧ.
  • Ложный анализ на ВИЧ причины.
  • ВИЧ положительный, что это значит?
  • Ложный анализ на ВИЧ, кто виноват?

 

Врачи считают, что к ключевым группам ВИЧ больных относятся:

«Геи, трансгенедеры, наркоманы, заключенные тюрьмы. Люди, работающие в сфере секс услуг. Как правило, они совершенно не соблюдают гигиену. Да и про какую гигиену может идти речь, если мозг решает только потребность влечения. От ВИЧ эпидемии страдают женщины и подростки африканских стран. Поскольку уровень держав не позволяет проводить должное лечение. Статистика умирающих от ВИЧ растет.

Не стоит забывать, что эта страшная болезнь, прежде всего влияет на сильное падение иммунитета. К сожалению, лекарств, которые быстро избавят от проблемы не существует. Но современные препараты АРВ способны контролировать уровень заражения организма. Удерживать его и не давать прогрессировать. Так же, защитить окружающее общество от заражения. Будьте бдительны и внимательны при выборе полового партнера. Лучше пройдите совместное исследование, чтобы точно быть уверенным в здоровье друг друга».

 

Могут ли быть ошибочные анализы на ВИЧ?

Чтобы не допустить ложный анализ на ВИЧ, к исследованию надо правильно подготовиться. Нередко результаты могут шокировать пациента, без видимых причин и показать, что он является ВИЧ-инфицированным. Такая ошибка называется ложноположительный анализ. Есть 2 метода сдачи показателей на ВИЧ. Каждый имеет свою статистику ошибочных результатов.

 

  • Иммуннохроматографический – тест полоски. Допустимость погрешности или ошибки 5%.
  • ИФА – 0.8-0.9 %.

 

Конечно процент, что это промах – невысок. Тем не менее, такое случается. Врачи рекомендуют следовать нескольким правилам, чтобы точно уберечь себя от лишних переживаний и депрессии.

 

  • Первая процедура - это сдача венозной крови. Вам обработают место, откуда будут брать кровь, введут пипеточный шприц и заберут нужное количество крови. Кровь могут взять, как из локтевой ямы, так и из предплечья. Не многие знают, что перед забором крови кушать категорически нельзя. Почему? – микроэлементы пищи всасываются в тонкий кишечник. От этого меняется состав крови. Стоит также отказаться от жирной еды в вечернее время, если утром на анализ. Жиры делают кровь мутнее, и возникает хилез. Меняется и уровень гормонов, который очень влияет на результат. Постарайтесь не кушать за 8-14 часов до процедуры, а пить можно в обычном режиме. После сдачи угостите себя шоколадкой.

 

  • Забудьте про сигареты за 8 часов до сдачи. Никотин понижает гормон стресса и количество необходимых веществ. Алкоголь надо оставить на полочке за 3 дня до анализов. Он замедляет метаболизм и негативно скажется на результате.

     

  • Ложноположительная реакция на ВИЧ может возникнуть из-за вирусных болезней: ОРВИ, грипп. В организме происходит синтез антител. Именно антитела в борьбе против вируса могут распознаваться, как бактерии против ВИЧ-инфекции. Не проходите исследование, если заболели или болеете. После болезни сдать кровь на ВИЧ можно через 1 неделю.

     

  • Моральный страх будет. Когда вопрос касается серьезного заболевания, нам становится страшно. Люди откладывают обращение к врачу и еще больше рискуют своей жизнью. Поэтому если у вас есть подозрения, что инфекция оказалась в организме – забудьте про все и срочно сдайте анализы. Если никаких предпосылок волноваться нет, то спокойно, ради уверенности пройдите обследование.

 

Статистика, результаты ИФА на ВИЧ

Реакция на ВИЧ у каждого проявляется по-разному. Иногда, люди годами могут не знать о тяжелом заболевании, а после оно резко бьет по иммунной системе.

 

Неутешительная статистика все больше пугает здоровую часть мирового населения, поскольку с каждым годом растет.

 

  • Африканский регион ВОЗ имеет 25.7 миллионов граждан, которые являются переносчиками ВИЧ. Это 2/3 инфицированных от всех болеющих.
  • Оценивая статистику 2018 года: только 79% людей знали о болезни. 62% проходили лечение и антивирусную терапию. У 53% вирус удалось ослабить и избежать риска заражения других людей.
  • На 2019 год антивирусную терапию использовали 24.5 миллион человек.
  • С 2000 по 2018 год смертность от ВИЧ снизилась на 45%. Тем не менее, АРТ спасло 13.6 миллионов граждан различных стран.
  • Ложноположительный результат на ВИЧ случается в 5% случаев, если это тест полоски. Если это ИФА, то процент снижается до 1.

 

Ошибочный результат на ВИЧ, причины

Современная медицина с каждым годом совершенствуется и не дает шансы иметь место ошибкам. Но по ряду различных причин ошибки случаются, при этом очень пугают, а после и радуют пациентов. Результаты анализов зависят от:

 

  • Человека, который сдает тест на ВИЧ.
  • От работы лаборатории и опыта врачей.
  • От аппаратной техники.

 

Иногда, виной появлению седых волос становятся технические ошибки. Неопытные медсестры и работники клиник могут не соблюдать режим хранения и транспортировки крови, взятой на анализ. Но такое случается все реже

Ложноположительный анализ у женщин может появляться из-за беременности. Если у беременной анализ показал положительный статус, ей необходимо встать на учет в СПИД-диспансер. Там проведут обследование и повторную сдачу. Через 3 месяца после первой сдачи крови, проводится вторая. Если показатели антител растут, значит это ВИЧ. Остается прежним – последствия беременности, и бояться нечего.

 

Сахарный диабет, коллагеноз – тоже причины неправильных показателей. На правильность результатов повлияет наличие онкологии или аутоиммунные болезни.

Ложный результат ВИЧ бывает и у детей. Женщины, которые имеют инфекцию, могут родить здорового ребенка. НО. Первые 18 месяцев в его крови будет повышенный показатель антител. Если дальше показатели пойдут на спад – ВИЧ нет.

 

На причины ложноположительного анализа на ВИЧ может повлиять еще несколько факторов:

 

  • Стресс, переутомление.
  • Неправильное питание, а как последствие – нарушение гормонального фона.
  • Тяжелая физическая нагрузка вызывает синтез гормона стресса. Перед исследованием стоит воздержаться от спорта.

 

Может ли анализ на ВИЧ быть ложноположительным и когда его надо сдавать?

Сдать анализ и остаться анонимным пациентом, человек имеют право в любое время. Но с такой осторожностью к своему здоровью относится совсем маленький процент людей. Чаще всего, мы бежим лечиться, когда уже заболели. Но есть ряд ситуаций, которые обязывают пройти проверку для уверенности и своевременного назначения лечения.

 

  • Сдавайте кровь перед запланированной беременностью.
  • Перед любой хирургической операцией.
  • После проколов кожи или сомнительных, нестерильных инъекций.
  • После полового контакта с малознакомым мужчиной/женщиной.
  • Если чувствуете себя намного хуже, чем обычно, но видимых причин не находите.

 

Более того, все клиники, всех стран проводят анализ совершенно бесплатно. Врачи и медицинские учреждения приветствуют ответственных молодых людей.

Также, вы имеете право рассчитывать на полную конфиденциальность. Вы можете не называть своего имени, или назвать только имя. В первом случаи вам вручат порядковый номер. Результаты анализов будут выданы только вам. Разглашение показателей анализа, считается нарушением врачебной тайны. Строго карается увольнением и полным отстранением от врачебной работы. Поэтому анонимность – точно обеспечена.

Мы рекомендуем проходить проверку 2 раза в год. Обращать внимание на общее физическое и психологическое состояние. Быть ответственным за свое здоровье, использовать методы контрацепции. Будьте здоровы и счастливы!

АОл

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