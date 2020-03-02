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2 марта 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

до скольки лет можно рожать женщине, pixabay.com

Для большинства населения нашей страны дети – ранний подарок судьбы. Канал RT выяснил, что в среднем в полноценных и счастливых семьях малыш появляется в 26-летнем возрасте матери. Когда еще 20 лет назад, женщины предпочитали рожать в 19-21 год. Те, кто засиживался до этих лет – очень беспокоились за свою личную жизнь. Сейчас статистика российских рожениц показывает, что они потихоньку откладывают появление детей из-за карьерных амбиций. То же самое происходит и в европейских странах, там нормальным возрастом для создания семьи считается 30-35 лет.

Но если некоторые девушки принимают такое решение осознанно, то 10% женщин России имеют проблемы с беременностью в молодые года. Некоторые семейные пары разводятся из-за бесплодия обоих партнеров, кто-то берет детей из детских домов. А есть счастливицы, к которым аист прилетает после 35-40 лет. Сегодня мы поговорим именно о них. Поэтому, если ищете ответ на вопрос: «До какого возраста женщина может рожать?» - поздравляем, вы его нашли.

Плюсы и минусы: во сколько лет поздно рожать?

Когда поздно рожать?

До какого возраста можно забеременеть?

До какого возраста можно рожать?

До скольки лет безопасно рожать?

Невероятная история индийской роженицы: Омкари Панвар – так зовут самую старую в мире роженицу из Индии. Ее история удивляет и является той еще дискуссией для молодых мам. На протяжении всей жизни у женщины рождались одни девочки. Омкари мечтала о наследнике, но шансов и времени оставалось все меньше. В возрасте 70 лет Панвар решилась провести процедуру ЭКО. Вопрос «до скольки можно рожать» - ее не интересовал. Врачи предупреждали, что это большой риск для жизни не молодой индианки, но ей удалось настоять на своем. Более того, она потратила последние деньги, продала быка, землю и взяла кредит. Спустя несколько недель гинекологи подтвердили, что эмбрионы находятся в матке и беременности быть. Через 8 месяцев на свет появилось двое детишек. Мальчик и девочка. Так, Омкари Панвар стала самой старой мамой и попала в Книгу Рекордов Гиннеса. Насколько это целесообразно и правильно – известно только ей. Оценивать такой поступок негативно – как-то не очень, говорить, что это правильно – как-то неправильно… В любом случае, индианка подарила миру двух новых людей. Главное, чтобы их судьба сложилась удачно, ведь мама далеко не юная особа, и учиться жизни придется без нее.

Во сколько лет рожать ребенка, все ЗА и ПРОТИВ

Женщин, которые рожают после 35, называют «возрастными первородящими». Тем не менее, роды после 40 входят в стандарты и такие решения уже никто не осуждает. Лишь врачи могут предупредить о серьезных опасностях, трудностях на пути «поздней мамочки». Как мы писали раннее, тенденция поздних родов пришла из Европы и Америки. Женщины европейских и американских государств считают, что изначально их долг реализоваться в жизни. Полностью выучиться, построить удачную карьеру, насладиться моментами молодости, а потом подготовиться к первенцу. Если роды становятся поздними по этим причинам, то все супер.

Но есть и обратная сторона медали. В России появляется все больше больных женщин, которые не могут забеременеть во время или родить вообще. Остается надеяться на дорогостоящие современные, репродуктивные технологии. А они, как вы знаете, стоят недешево.

К сожалению, помочь советом женщинам, страдающим на проблемы с репродукцией – мы не можем. Но для мам-карьеристок, сайт «Аргументы недели» нашел все плюсы и минусы поздней беременности.

+ - 1. Психологами доказано, что на психологическом уровне женщина готова рожать ближе к 30 годам. В возрасте от 30-35 лет, она воспринимает свое «беременное положение» позитивнее. Не впадает в депрессию, старается следить за физическим состоянием. Вынашивает и воспитывает малыша спокойно, уделяя ему больше времени, чем молодые мамы.

2. Во сколько рожать, чтобы омолодиться? После 35! Говорят, что это распространенный миф, но вовсе нет. При беременности у женщин вырабатывается много гормона эстрогена. Он тонизирует мышечные ткани, укрепляет кости и сводит риск гипертонии до минимума. Вновь обратимся к психологическому фону женщин. Родив в 35-40 лет, они чувствуют себя моложе, поскольку являются молодыми мамочками, а не 40-летними бабушками.

3. Происходит много внутренних физиологических и химических позитивных изменений. У поздних мам снижается уровень стресса, может легче проходить менструация, климакс наступает позже. Снижается уровень холестерина и инсульта. 1. Трудно забеременеть. Врачи, ученые всегда предупреждают, что забеременеть после 35, становится сложнее. Способность к деторождению падает. Также малыш поздней мамы может родиться с синдромом Дауна. Процентное соотношение показывает: Риск рождения малыша Дауна у поздних мам больше в 9 раз.

2. Могут возникнуть проблемы со здоровьем. Особенно дело касается сахарного диабета, высокого артериального давления. Такие препятствия возникают у 6% поздних рожениц. Но чаще всего беременность проходит успешно и без осложнений. Осложнения связаны с недостаточной выработкой гормонов в возрасте 40 лет. Поэтому, если собрались рожать и вам уже под 40 – обязательно пройдите консультацию у врача и сдайте все репродуктивные гормоны на анализ.

3. Старшие женщины ловят «отходняки» от родов немного дольше, чем молодые. Могут появиться половые инфекции, кровотечения. Грудное молоко вырабатывается хуже, и детей переводят на искусственное питание.

Есть и нейтральное утверждение для многих. При возрастной беременности чаще всего делают кесарево сечение, поскольку внутренние женские ткани уже не эластичны. Но плюс это или минус решать будущей маме… «Зато не больно» - как говорят врачи гинекологи.

До какого возраста можно рожать женщине?

Сергей Васильев – главный врач минского второго роддома утверждает, что рожать надо до 35 лет. После 35 женщина обрастает различными физиологическими болезнями, которые могут вызвать синдром Дауна у малыша. Оптимальные годы 25-28 лет, по мнение гинеколога.

Забеременеть и до какого возраста можно рожать первого ребенка?

Не столько проблема в возрасте женщины, сколько в заболеваниях, которые она приобретает после 40 лет. Это может быть резкая прибавка в весе, высокое артериальное давление, сердечно-сосудистые болезни. Все отразится на здоровье будущего малыша. Хотя данным рискам подвергаются и молодые мамочки.

До какого возраста рожать не поздно – до 35 лет, дальше есть вероятность осложнений состояния матери и плода. Тем не менее, врачи идут на уступки и помогают родить в 45-50 лет. Но вероятность забеременеть самостоятельно – 15%, чаще всего прибегают к процедуре ЭКО и используют клетку донора.

Сам процесс беременности поздних мам, желательно начинать в 34-36 лет. Организм женщины еще молод и может работать на двоих. Не спорим, что после 35 вы отлично подготовитесь психологически и социально, но физиология требует появления малыша, чтобы точно не волноваться – до 26 лет. Если есть возможность и желание родить до 30 – непременно сделайте это.

До какого возраста женщина может рожать детей

Как показывает история 70-летний индианки – женщина может рожать до самого конца. Но дело ведь в другом. Все упирается в качество беременности, в ее переносимость, а самое главное возможность забеременеть с помощью личных репродуктивных функций, а не используя дорогостоящее лечение.

Американский социолог Джон Мировски считает, что идеальный возраст для родов 29 лет. До 29 лет женщине удастся получить высшее образование, выстроить карьеру, найти свой социальный округ и проверить отношения с мужем с помощью времени. Будущие мамы за 30 имеют стабильное финансовое положение, обладают жизненным опытом и целенаправленно подойдут к воспитанию ребенка.

Гинекологи также поддерживают такое мнение, поскольку до 30 лет женский организм пашет не намного хуже, чем в 20. Но перед поздней беременностью рекомендуют укрепить свое физическое состояние и только после - оплодотворять желанного малыша.

До какого возраста женщина может родить – зависит от того, как она живет жизнь и какие у нее есть привычки. Если девушке удалось сформироваться и захотеть ребенка в 22 года, то почему бы и нет? А если это случилось в 35-40 – пожалуйста! Только пройдите обследование и получите рекомендации гинеколога, а после дарите новую счастливую жизнь этому миру.