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21 февраля 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

активированный уголь когда принимать, pixabay.com

Активированный уголь способен нанести, как большой вред, так и неоценимую пользу пациенту, который принимает его.

С детства нас лечили углем при отравлениях. В школьном кабинете врача препарат давали от головной боли, от живота, от плохого настроения. Использовали его свойства по максимуму, так сказать. Но подобный подход не является правильным. Активированный уголь это не просто витаминки, которые можно пить ежедневно, повышая иммунитет. Его прием влияет на общее состояние человека, отражается на качестве кожи, зубов и даже волос.

Поэтому сегодня предлагаем разобраться, когда нужно пить активированный уголь, чтобы не навредить, а помочь организму справиться с недугом.

Когда пить уголь, что это такое?

В каких случаях пьют активированный уголь?

Как уголь влияет на состояние?

Как правильно пить уголь беременным?

В каких дозах принимать активированный уголь?

Чтобы наш текст не превратился в инструкцию, как нужно принимать активированный уголь, мы подобрали 5 интересных мифов. Ознакомьтесь с ними, и в будущем получится избежать ошибок при приеме активированного угля.

Миф № 1 «Очистит внутри и снаружи, детокс эффект будет Вау!» - ложь. Сейчас черный продукт добавляют в пиццу, чипсы, лимонады и воду. Девушки в погоне за красивой фигурой, теряют понимание и не соблюдают меры безопасности приема. Активированный препарат связывает, как полезные, так и вредные вещества. То есть, он способен убить витамины из натурального, фруктового напитка. При этом не окажет никакого действия и не принесет желанной пользы. Миф № 2 «Пейте с чем угодно, активированный уголь не взаимодействует!» - неправда. Уголь адсорбирует антидепрессанты и противовоспалительные лекарства. Но если вы используете оральные контрацептивы, то уголь станет отличным помощником. Принимайте за 12 часов до приема контарцептивов и через 3 часа после. Миф № 3 «Поможет вылечить любое отравление!» - вовсе нет. Принимать уголь правильно в течение 1-2 часов, после того, как почувствовали себя хуже. Поскольку через 2-3 часа пища в желудочно-кишечном тракте полностью разложится и нанесет вред организму. Препарат же способен быстро снять интоксикацию и устранить дальнейшие симптомы. Миф № 4 «Кишечник заработает, как часы!». Постоянный прием и частая передозировка могут вызвать рвоту, тошноту, запоры. Уголь поглощает полезные вещества, они находятся в микрофлоре организма. Поэтому не пейте по 7 таблеток 10 раз в день, иначе можете попасть в 20% людей, которые при передозировках рвут или безостановочно страдают диареей. Миф № 5 «Скажем «Нет» опьянению!». Этот миф уже давно ходит на просторах интернета. Но действия угля бессильно против этанола. Также, не забывайте, что алкоголь впитывается в кровь по больше мере через слизистую оболочку полости рта. В кишечник попадает его малая часть. Не употребляйте активированный уголь до и после бурной вечеринки – вред он не нанесет, но и пользы будет 0. Устранить похмелье – тоже не получится.

Уголь, как принимать и что это такое?

Чтобы знать, как употреблять уголь активированный, стоит понимать свойства и действия препарата. Значит, надо выяснить, что это.

Высокие температуры воздействуют на древесный уголь. Появляются микропоры. Поры заполняются углеродом и впитывают все вещества, которые соприкасаются с ними. Медицинское предназначение играет важную роль, борясь с повышенным газообразованием из-за вредных бактерий, попавших в организм. Очень интересное и значимое свойство активированного угля – вбирать в себя распавшиеся бактерии распада, проще говоря -токсины. Но не стоит думать, что если уголь убирает бактерии и загрязнения внутри организма, значит, поможет справиться с кожей. Доктор медицинских наук Айви Ли предположил: «Вы, конечно, можете наносить маски из черного угля на лицо, но будет ли эффект? Вероятнее всего нет. Только, если маска пробудет на вас от 2-3 часов, и то, научно подтвердить это не удалось».

Отечественные дерматологи тоже имеют свое мнение, для чего нужен активированный уголь, как способ ухода. Имея угревую сыпь, попробуйте умывать лицо с помощью обычных, чистящих, нежных средств, чередуя их с использованием масок. Ждать результат на завтрашнее утро – не надо, но провести комплексное лечение в домашних условиях – можно попробовать.

Ученые нашли 2 основные механизма действия актированного угля:

Адсорбция. Явление описали в 80-х годах в Швеции и Италии. Исследование доказало, что благодаря углю происходит адсорбция в жидкой сфере, то есть – в организме человек. Поэтому препарат очищает внутреннюю флору кишечника от токсин и бактерий в ближайшие 1-2 часа после приема. Каталитическое окисление. Катализируют вредные, химические реакции в организме. Чистит выхлопные газы, также выводит токсины при отравлении.

От чего пьют активированный уголь?

Средство, которое найдется у каждого в аптечке. Поскольку способно быстро повлиять и облегчить состояние отравленного человека, благодаря свойствам адсорбции. Главное – принимать его в прописанной на инструкции дозировке, иначе последствия могут быть разные. Передозировка угля вызывает: рвоту, понос, тошноту, запоры. Понижает общее состояние и слабит пациента.

Есть 4 основные группы болезней, при которых уголь оказывает положительное влияние на человека. Но в любом случае, главное свойство угля – выводит токсины, при своевременном приеме.

При любом отравление – уголь станет вашим соратником. Он поглощает газы, токсины, которые вырабатываются вследствие влияния растительных ядов, химических веществ при отравлении. Также, при сильных отравлениях врачи назначают процедуру очищения кишечника. В несколько литров воды, добавляют порошок активированного угля и вводят жидкость в пациента. Метод не приятный, но очень действующий. Пить его могут, как взрослые, так и дети от 1 года. Метеоризм – поможет уголь. После назначения врача, вы можете начать использовать уголь для длительного лечения болезней желудочно-кишечного тракта. Если у вас метеоризм или диспепсия подойдет дозировка 100-200 мг 2-3 раза в сутки. Но не переборщите с длительностью лечения, уголь будет действовать в течение первых 3 дней, а дальше просто оказывать профилактический эффект от болезни. При повышенной секреции или гноения пищи в кишечнике дозировка должна быть 1-3 грамма в сутки. Время лечения 1-2 недели. Прием сорбентов при ОРВИ, гриппе. Тут препарат действует немного иначе. Принимать сорбенты, в момент, когда иммунная система сильно понижена – необходимо. Они помогут восстановить привычную микрофлору организма. Ведь всем известно, что при тяжелых заболеваниях, врачи выписывают антибиотики. Они убивают не только вирусы и инфекции, но и полезные бактерии. Пробиотики или активированный уголь способствует быстрому восстановлению организма после принятие серьезных препаратов. Активированный уголь – метод очищения. Как мы писали раннее, рассчитывать на «чудо действие» препарата – не стоит. Он не способен чистить кожу, как средства предназначенные для этого. Более того, принимать уголь внутрь надо с осторожностью, о последствиях мы также рассказали выше.

Активированный уголь, зачем и, как влияет?

Данный препарат – мощный абсорбент. Относится к средствам природного происхождения и обрабатывается химическими реакциями. Благодаря свойственной обработке – способен влиять на общее состояние человека при отравлениях.

Внутри нас, уголь поглощает тяжелые металлы, ртуть, свинец, которые вырабатываются при интоксикации. Выводит токсины, лечит нарушенную работу ЖКТ. Помогает противоаллергическим препаратам бороться с аллергией, выводя очаги возгорания симптомов. Снижает кислотность в желудке.

Все действия, которые оказывает уголь, способствуют улучшению общего состояния. Является действующим методом в борьбе с болезнями желудка.

Как пить активированный уголь беременным женщинам и детям?

Перед руководством по приему, хотим уточнить – наша статья это ознакомительный материал. Не начинайте лечение без назначения врача, особенно если вы в положении. Прием различных препаратов может повлиять на выкидыш или ухудшения вашего состояния и состояния плода.

Некоторые врачи-гинекологи утверждают, что прием активированного угля при беременности – необходимая мера. Поскольку лекарство происходит фактически от природы – является совершенно безобидным. Также, он не всасывается в кровь матери, а значит, не попадает в кровь ребенка.

Препарат поможет избавиться от проблем ЖКТ и убрать изжогу, которая часто возникает на последних месяцах беременности. Он впитывает кислоту, выделяемую желудком, и не дает изжоге прогрессировать. Действует мягко и не раздражает слизистую оболочку, а выводится естественным путем, также, как и продукты распада.

Но врачи акцентируют внимание, что лекарством лучше не увлекаться. Может возникнуть ряд побочных действий, которые принесут дикий дискомфорт. Происходят так из-за длительного приема, ведь уголь со временем, начинает выводить и необходимые для матери микроэлементы.

Как часто нужно пить активированный уголь: дозировка

Пьется активированный уголь до и после еды, в разных дозировках, в зависимости от возраста и веса пациента. Правильнее будет посмотреть способ применения угля в инструкции. Но есть 5 основных моментов, которые помогут принять правильную дозу и не навредить организму.

Одна таблетка на 10 кг веса. К примеру: весите 60 кг – надо 6 таблеток.

Прием лекарства 2-3 раза в сутки, до еды. После еды пить можно через 1 час.

Быстрый эффект принесет порошок угля. Растолкайте таблетку и насыпьте порошок в 200 мл воды.

Не пейте алкоголь, не ешьте жирную пищу при приеме активированного угля.

Обратитесь к врачу за подробными советами и диагнозом. Только профильный специалист сможет назначить лечение и правильную дозировку.

Будьте здоровы и не болейте. Принимайте препараты правильно и по предложенной инструкции! Заботьтесь о себе и своих близких, а если возникнут проблемы - обращайтесь к врачам!