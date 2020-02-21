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21 февраля 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]

отчего садится голос, pixabay.com

Голос – главное оружие телеведущих, певцов, актеров озвучки и метод общения простых людей. 80% информации человек воспринимает и запоминает на слух, а ее мы получаем благодаря голосу.

Голос способен отражать наше эмоциональное состояние с помощью своего звучания. Характеризовать настроение, настрой и возможные действия. Произнести предложение для человека – очень легко и свойственно, но во время разговора происходят уникальные сокращения голосовых мышц. Звук проявляется, когда мышечные ткани гортани поочередно расслабляются и сокращаются. Тон меняется в зависимости от количества воздуха в легких, а звуковые волны передаются связками. У немых мышцы гортани не разработаны или полностью парализованы.

Но многих людей, которые не связывают свою профессию с активным использованием голосовых связок, удивляет, почему иногда он садится. Поэтому если вы не являетесь учителем, певцом, актером или радио-ведущим, а ваш голос часто подводит в самые ответственные моменты – эта статья придется кстати.

Содержание:

Часто садится голос, причины.

Почему к вечеру садится голос?

Севший голос у детей.

Когда садится голос, как называется болезнь?

Если сел голос, что делать?

Интересные факты: Обладательницей самого громкого голоса является жительница Великобритании Джилл Дрейк. Ее голосовые связки способны разогнать громкость до 129 децибел. Она может перекричать реактивный двигатель самолета, рок-концерт и звук отбойного молотка. Рекорд занесен в Книгу Рекордов Гиннеса.

Самую низкую ноту в мире берет певец Тим Стромс. Ее чистота опускается до уровня 0.128 децибел, тем самым является ниже на 8 октав, чем самая низкая нота пианино и фортепиано. Так же, он обладает невероятным даром озвучить 10 октав, тогда, когда профессиональные певцы берут лишь 7.

Постоянно садится голос, причины

Голосовые связки состоят из соединительных тканей мышц, которые при сокращении и расслаблении создают звуки. При дрожи, вибрации возникают звуковые волны, а как следствие – предложения и слова. Частая вибрация связок приводит к колебанию воздуха внутри гортани, звук получается выше, а голос тоньше. С грубым и низким тоном человека происходит все точно также, только колебание воздуха в гортани исходит в разы реже.

Голос без причины – становится хриплым и режет слух. Но связки теряют свою эластичность, перестают смыкаться не без причины. Врачи разделяют 5 основных факторов, которые могут посадить голос здорового человека и оставить без него на срок от 1 до 3 дней.

Отек органов дыхания. При отеке мышечной силы не хватает, чтобы сомкнуть голосовые связки и создать звук. Накапливается жидкость и разбухает гортань, шея. Отек случается не просто, а из-за накопившихся бактерий в полости рта. Иммунитет, который, итак постоянно борется за наше здоровье, не всегда успевает очищать и уничтожать бактерии. Распадаясь, они попадают в кровь и вызывают вирус или инфекцию. Расширяются стенки сосудов, их ткани становятся проницаемыми для иммунных клеток, которые попав в места воспаления должны уничтожить микробы. Во время данного процесса у человека распухают голосовые связки и меняют свою форму. От непривычного формата голос садится, хрипнет и пропадает.

Отек может быть вызван аллергической реакцией, сильной простудой, ОРВИ или травмой шеи, гортани, внутренних тканей. Лечение отекшей гортани может назначить профильный врач ЛОР. Большинство людей снимают отечность с помощью противовоспалительных препаратов и обильного теплого питья. Сели голосовые связки из-за перегруженной работы мышц. С этой проблемой часто сталкиваются певцы, актеры, учителя, тренера и радио-ведущие. Они находятся в постоянном напряжении из-за повышенных тонов во время пения, преподавания и проведения эфиров. Постоянная работа утомляет и перетягивает голосовые связки, а в результате садится голос. В данном случае бежать к врачу – нет потребности. Профессиональное заболевание легко лечится отдыхом и молчанием, употреблением горячих, успокаивающих напитков. Неправильная передача нервных импульсов к голосовым связкам. Тут дела обстоят намного серьезнее, поскольку это может быть болезнь Паркинсона или частичный паралич в области гортани. Если ничего не делать и длительный период не обращать внимания на севший и изменившийся голос – можно навсегда его потерять. Поэтому стоит быстрее обращаться к врачу, ведь может потребоваться операция. Курение - и ваш голос грубее на несколько тонов. Замечали ли вы, насколько меняется голос людей, когда они начинают курить? Курильщики вдыхают смолу, она оседает на стенках дыхательных путей, образует слизь и воспаление гортани и легких. От причины избавиться весьма трудно, ведь сначала придется забыть о сигаретах, а потом лечить пострадавшие легкие и горло. Внешние факторы. В сухих помещениях, где работают кондиционеры, вентиляторы и мало влажности – воздух становится сухим и пыльным. Вся пыль, попадая через дыхательные пути, оседает на голосовых связках. Слизистая не получает должного питания и чистого кислорода и теряет силу защитной реакции. Чаще всего голос не пропадает, но в горле появляется сильно першение или осиплость.

Часто задаваемые вопросы:

Почему садится голос при разговоре?

Есть люди, которые привыкли общаться на повышенных тонах. Может показаться, что они кричат или возмущаются по поводу и без. Но нет. Это простая особенность. Их голосовые связки способны удерживать звонкий и громкий тембр. Люди, которые не привыкли общаться громко, но приходится делать это на публичных выступлениях, открытых уроках – могут слегка посадить голос. Длительная работа связок на повышенных тонах пересушивает слизистую оболочку горла, переутомляет связки. В результате тембр режется, амплитуда колебаний становится меньше, связки бьют по воздуху слабее – человек хрипнет.

Есть люди, которые привыкли общаться на повышенных тонах. Может показаться, что они кричат или возмущаются по поводу и без. Но нет. Это простая особенность. Их голосовые связки способны удерживать звонкий и громкий тембр. Люди, которые не привыкли общаться громко, но приходится делать это на публичных выступлениях, открытых уроках – могут слегка посадить голос. Длительная работа связок на повышенных тонах пересушивает слизистую оболочку горла, переутомляет связки. В результате тембр режется, амплитуда колебаний становится меньше, связки бьют по воздуху слабее – человек хрипнет. К вечеру садится голос, причины?

Мышцы, связки людей могут переутомляться и болеть, тоже происходит и с голосом. После активной работы днем, где приходилось много разговаривать, петь или вести эфиры – механизм голоса устает. К вечеру разговаривать ни то что не хочется, а просто «не можется».

У ребенка сел голос, причины

Больно глотать или постоянная боль в горле – симптомы, которые могут привести к потере голоса на короткий или длительный период. Когда симптомы тревожат детей, родители хватаются за голову и начинают заниматься самолечением или обращаются к врачу. Второй вариант - надежнее и правильнее. Неопытные родители списывают севший голос на легкую простуду или ОРВИ. Но не всегда подобные заболевания вызывают охриплость, а бездействие усложняет будущий процесс лечения. Поэтому, чем быстрее вы узнаете причину и избавитесь от нее, тем меньше шансов получить осложнения.

Основные причины, почему горло не болит, но голос сел:

Возрастные изменения у мальчиков 13-15 лет. В переходном возрасте у парней происходит мутация голоса из-за активной смены гормонального фона. Это нормальная реакция организма, но стоит проконсультироваться с врачом, чтобы отличить болезнь от гормональных изменений.

От чего сел голос после сна? Дети после пробуждения не всегда говорят «своим» голосом, он звучит хрипло и тихо. Пугаться нечего. Это из-за пересушенного воздуха, которым ребенок дышит ночью. Достаточно покашлять и звонкий голосок вновь возобновиться. Родителям рекомендуем приобрести увлажнитель воздуха и поставить в спальню ребенка.

После еды садится голос – возможно ребенок получил ожог. Проглотив слишком горячую пищу, травмируется оболочка гортани. Стоит охладить горло с помощью прохладной воды, или даже мороженного.

Во рту что-то лежит. Детишки до 4 лет любят играться с конструктором или мелкими бытовыми предметами. Попавший предмет раздражает горло и усложняет полноценную работу голосовых связок. Прежде всего, осмотрите ротовую полость ребенка, если ничего нет – отведите к врачу.

Сел голос, что это? Неужели заболевание? Что делать?

Есть острые и хронические болезни голоса. К самому распространенному острому заболеванию относится Ларингит. Он появляется на фоне ОРВИ и заносит в организм инфекции и бактерии. Также болезнями голоса считается:

Грипп.

Тонзиллит.

Рак гортани.

Опухоли голосового аппарата.

Что делать если осел голос?

Первое, что вам реально надо сделать – замолчать. Режим молчание поможет остановить воспалительный процесс и успокоить постоянно работавшие связки. После обратиться к врачу и объяснить проблему на словах или бумажке. Он назначит успокаивающие, противовоспалительные препараты и диагностирует болезнь.

А дальше, придерживайтесь простых правил:

Нужно перестать употреблять слишком холодную или горячую пищу, холодная еда простужает голосовые связки, а горячая обжигает их. Кушайте теплую пищу и не пейте холодные напитки в зимнюю пору.

Избегайте крика, иногда наши эмоции не дают возможности разъяснить все спокойно, но стоит сдерживаться, чтобы уберечь свои связки от надрыва. Так получится спокойнее разъяснить конфликт, и избежать потери голоса.

Приступать к лечению сразу, после первых симптомов. Зная о болезни – займитесь ей сразу. Нелеченые заболевания дыхательных органов – приведут горе-пациента к временной или постоянной потере голоса.

Бросайте курить. Курение влияет не только на резкое и негативное изменение голоса, но и на общее состояние в целом. Оно точно не украшает и не делает круче, а вот вредит человеческому организму по высшему разряду.