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20 февраля 2020, 19:49 [ «Аргументы Недели» ]

отрицательный резус фактор,pixabay.com

Кровь человека разделяется на 4 группы и 2 вида резус фактора. Самая распространенная группа №2, а резус положительный. Причем такую информацию открыли не так давно – 120 лет назад. В 1900 году австрийский врач К. Ландштайнер узнал о существование различных видов крови, за это получил нобелевскую премию в 1930 году. Сейчас это открытие спасает миллионы жизней каждый день.

Вернемся к главной сути. Если у большинства людей еще есть хоть какое-то понятие о группах крови, то о резус-факторе знают совершенно не все. Собственно даже ученые не смогли до конца выяснить, зачем нужен фактор. Но врачи утверждают, что знать группу и резус жизненно важно. Так и есть. Поскольку такое знание позволяет врачам переливать кровь пациентам, спасая их жизни.

Предлагаем рассмотреть 4 основных вопросов с помощью материала нашей статьи. Информация станет полезной для людей с отрицательным резус фактором, поскольку в их организме есть некие особенности, о которых стоит знать.

Что значит отрицательный резус?

Какой резус фактор лучше?

Чем опасен отрицательный резус и, что должны знать люди с данным типом?

Особенности отрицательного резуса у женщин?

Интересные факты про отрицательный резус фактор крови.

«Как показывает статистика: 40% людей белой расы имеет положительную группу крови, когда азиатским народностям присуще отрицательный резус. Только 27% азиатов живут с положительным типом, остальные 73% – с отрицательной группой крови». «Первое испытание по переливанию крови провели в 1600 годах. Оно было провалено. Не удивительно, ведь ученые брали жидкость у животных, пытаясь спасти своих пациентов. Но, как позже выяснил Бланделл - британский врач гинеколог, такое лечение допустимо только с помощью человеческой крови. Хоть из его 10 пациентов, которым переливали кровь, выжило четверо, он не останавливался и проводил исследования дальше.

Что такое отрицательный резус?

Кровь человека состоит из клеток: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. На поверхности клеточек эритроцитов есть белок, он же антиген – это и есть резус. Но, его может и не быть. Клетки, которые имеют белок на своей поверхности, являются положительными, а те, у которых нет – отрицательными.

80-85% земного населения живет с положительным резусом, что значительно упрощает их жизнь. Поскольку, если понадобится переливание крови, она всегда будет доступна в лечебных центрах. Люди с отрицательной кровью должны более предусмотрительно относиться к своему здоровью, ведь их в мире всего 15%. Более того, есть пугающая особенность пациентов с негативными показателями. При трансфузии положительной крови организм может начать атаку на неизвестный ему белок. Это приведет к гибели или серьезным осложнениям. Так же, стоит быть особо внимательными беременным женщинам. Девушки, которые вынашивают плод с противоположным резусом, подвергают себя и ребенка к смертельной опасности. По причине неправильной реакции организма на плод с другими показателями. Очень важно вставать на учет и проходить постоянные консультации у врачей.

Сообщая точные данные о своей крови в экстренных ситуациях, у людей с негативным резусом есть шанс выжить или выносить ребенка. Не знание - может привести пациента к смерти, если лаборатория не успеет провести анализ при критических ситуациях. Призываем планировать беременность, быть бдительными в экстремальных жизненных моментах и оповещать родственников об отрицательном резусе.

Резус отрицательный и положительный, как его узнать?

По сути, резус – это свойство крови и провести его анализ можно с помощью цоликлона. Для этого берется ваша кровь, смешивается со специальной сывороткой и проводится наблюдение. Эритроциты склеиваются – кровь положительная, нет – отрицательная. Допустить ошибки в таком исследование – невозможно. Клинки обладают новым техническим оборудованием, а значит, четкость эксперимента гарантируется. Но случалось, что биоматериал терял свои свойства или неопытные стажеры путали пробки. Так же, пациенты с болезнями почек, печени имеют повышенный уровень белка, и он способствует искажению результатов.

В любом случаи, положительный резус иметь куда приятнее и безопаснее, чем отрицательные показатели крови.

Отрицательный резус фактор крови, что должен знать пациент?

Запомните! Отрицательный фактор – не приговор и не смерть. Это особенность вашего организма, с который вы сможете жить так же полноценно, как и все. Но мы предлагаем ознакомиться вам с 5 обязательными правилами. Придерживаясь их, вы защитите свою жизнь и спасете жизни других. Это уникальная информация, подобные советы вы не найдете в других источниках, поскольку мы проконсультировались с терапевтом Даниловым. В. С.

«Назначить переливание крови может любой врач, терапевт в первую очередь, а процедуру проведет реаниматолог. Я прошу и советую людям с отрицательным резусом приходить и сдавать кровь на донорство. Это очень важно для попавших в беду пациентов с отрицательным фактором. Многие поступают в бессознательном состоянии, чаще всего времени на выяснения группы крови просто не хватает. Поэтому не первый раз задумываюсь, что ваша группа крови должна указываться чуть ли не в паспорте, а если нет, то сейчас актуально татуировки».

Специалист поделился своим видением обезопасить жизнь и указать врачу на свою группу, если вы без сознания:

Татуировки. Это популярное явление на телах многих молодых людей. Поэтому, почему бы не украсить руку, запястье небольшим и понятным указанием, что у вас редкая группа крови и резуса. Этот метод стал распространенным за границей, и если бить тату, то пусть она приносит не только красоту, но и пользу. Сдавайте кровь, если не имеете инфекционных заболеваний и свежих выбитых рисунков на теле. Кровь человека с отрицательной группой спасет ни одну жизнь. Имеете возможность сделать такой поступок – сделайте. Друзья и родственники должны знать редкость вашего случая. Предупредите их, поскольку это первые люди, которые смогут дать точную информацию врачу о пострадавшем. Браслеты, цепочки, кулоны с гравировкой, ими также можно предупредить врача об уникальности состава вашей крови. Приобретите металлический браслет и сделайте гравировку. Бдительность и осторожность. Банальный, но действующий совет – будьте аккуратны, и отдавайте четкий отчет своим действиям, чтобы вообще не попадать под хирургический нож.

Чем плох отрицательный резус фактор у женщин

Отрицательная группа крови у женщин – на самом деле трудный случай, может принести ряд неудобств и опасностей при планировании беременности. Если в ее организме встретится два противоположных резуса, произойдет резус конфликт. Этот процесс начинается на 3-ем месяце беременности, когда зародыш отдает свои эритроциты в кровь матери. Возможен летальный исход плода или мамы. Отрицательный резус у женщин может не повлиять на плод во время первой беременности, поскольку организм выделяет недостаточно антител, но в будущем стоит быть аккуратнее и обращаться к врачу. Беременным от партнеров с такой же группой крови (отрицательной) – бояться нечего.

Более того, можно провести профилактику и забыть о страхе и переживании. Для этого врачи назначают специальные препараты для факторов крови. Один из них – иммуноглобулин. Препарат разрушит антитела с положительным резусом и не даст соприкоснуться им на одном эритроците.

Назначают лекарство, ориентируясь на:

27-28 неделю беременности.

После рождения малыша с положительным резус фактором.

После кесарево.

При переливании крови женщинам.

Если травмировался живот вовремя беременности.

Иногда, женщины попадают в больницу и проводят там с 3 месяца беременности до 9 под тщательным наблюдением. Делается это для того чтобы уберечь маму и плод от столкновения их факторов. Или когда антитела мамы уже выработались против эритроцитов ребенка.

Отрицательный резус крови, интересные факты:

Чешские ученные провели исследования и сделали вывод. Мужчины с отрицательным резусом часто болеют психическими расстройствами, аллергиями.

Американский исследователь Брэд Стайгер нашел результаты последних анализов гематологов. У него возник вопрос: «человек произошел от обезьяны, у всех приматов резус положительный, почему есть люди с отрицательным? Неужели их предки были неземного разума?».

От кого бы мы ни произошли, а знать свой организм и его особенности – необходимо. Поэтому, если вы не знаете свой резус, задайте вопрос об этом родителям или сделайте клинический анализ. Помогите и сдайте кровь на донорство, ведь резус-отрицательных здоровых людей не так много, а спрос на их кровь очень велик.