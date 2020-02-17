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17 февраля 2020, 20:21 [ «Аргументы Недели» ]

боль в ухе у ребенка, фото: соцсетей

Сегодня предлагаем поговорить о заболевании ОТИТ у ребенка, поскольку каждая 4 простуда заканчивается именно болезнью ушек.

Ребенок – это маленький человечек, за жизнь которого родители несут большую ответственность. Как только в молодой семье появляется малыш, неопытные мамы переживают за него с утра до ночи. И это нормальная материнская реакция.

Особое внимание стоит уделять дыханию, сердцебиению, аппетиту и сонливости ребенка.

Но в возрасте до 5 лет организм детей еще неокрепший. Легко подхватывает вирусы и инфекции, простудные заболевания. Когда случаются подобные неприятности, родители хватаются за голову и в 30% случаев совершенно не знают, что делать. Первые 15% начинают заниматься самолечением по совету бабушки/тети/мамы. А остаток обращается к детскому терапевту.

Дети в возрасте до 5 лет часто посещают ЛОР врачей. Они помогают диагностировать болезни ушей, горла, носа и назначают процедуры. В 80% случаях при правильном лечении от болячки можно избавиться в течение 2-7 дней. При детском отите стоит быть максимально ответственным и внимательным, приступить к устранению симптомов в первый день. И еще немного шокирующей статистики – 60% глухих детей потеряли слух по причинам инфекционных заболеваний, которые можно было легко вылечить. Поэтому помните - чем быстрее вы попадете к врачу, тем лучше для вашего ребенка.

Основные вопросы:

Ребенок жалуется на боль в ухе, причины?

Может от боли в ушах у ребенка развиться серьезная болезнь?

Чем лечить уши у детей?

От боли в ухе у ребенка, какие помогут лекарства?

У ребенка ночью заболело ухо, что делать и к кому обращаться?

«Отит – болезнь, при которой начинается воспалительный процесс в ухе. Он может возникнуть в любом возрасте и приобрести две формы: острая или хроническая. Отит у детей бывает в 3 раза чаще, чем у взрослых из-за разного анатомического сложения уха».

Ушная боль у детей, причины

Начнем не с утешительной новости: ушная боль проявляется вследствие заболевания среднего или наружного уха. Начинается все с острой боли, она свидетельствует о том, что идет воспалительный процесс. Если успеть на ранней стадии предотвратить его, то есть шанс избежать хронической формы отита. Совсем маленькие дети не могут указать на проблему, поэтому постоянный плач сигнализирует, что время обратиться к врачу.

Болезненные ощущения могут возникнуть из-за двух факторов:

Внешний фактор. Простуда на фоне холодной погоды, проблемы с дыхательными путями из-за плохого климата, попадание вирусов различных заболеваний. Внутренний фактор. Слабая иммунная система, генетические болезни, хронический отит.

Но не всегда неприятные чувства вызваны болезнью. Не рекомендуем самостоятельно лезть в ушко ребенку, правильно будет отвезти малыша в больницу и пройти осмотр у ЛОРА.

Острая боль у ребенка в ухе, причины:

Что-то попало в слуховой проход. Ситуация: Дети, играясь в песочнице – падают. Обыкновенное падение на бочок затронет головку, а как следствие в ушах, волосах и везде песок. Это одна из банальных ситуаций, которая часто бывает с неуклюжими малышами. Или в ушко могло залезть насекомое, попасть лего, мелкие игрушки.

Дети, играясь в песочнице – падают. Обыкновенное падение на бочок затронет головку, а как следствие в ушах, волосах и везде песок. Это одна из банальных ситуаций, которая часто бывает с неуклюжими малышами. Или в ушко могло залезть насекомое, попасть лего, мелкие игрушки. Ушная сера. У детей серы выделяется намного больше, чем у взрослых. Важно следить за гигиеной ушной раковины и проходов. Уметь аккуратно чистить их. В случае плохой гигиены – сера будет накапливаться, забивая внутренне ухо. Малыш может начать хуже слышать, и ковырять ушко. Обратите внимание на это.

У детей серы выделяется намного больше, чем у взрослых. Важно следить за гигиеной ушной раковины и проходов. Уметь аккуратно чистить их. В случае плохой гигиены – сера будет накапливаться, забивая внутренне ухо. Малыш может начать хуже слышать, и ковырять ушко. Обратите внимание на это. Привет, простуда. Переохлаждение в любое время года чревато простудой. Воспаление может пойти на носовые пазухи и даже вызвать гайморит. Чаще всего уши простуживают при ветреной погоде, дети, которые не любят одевать шапки. Самое время найти компромисс и начать надевать шапочку, чтобы точно не страдать ушными болями.

Переохлаждение в любое время года чревато простудой. Воспаление может пойти на носовые пазухи и даже вызвать гайморит. Чаще всего уши простуживают при ветреной погоде, дети, которые не любят одевать шапки. Самое время найти компромисс и начать надевать шапочку, чтобы точно не страдать ушными болями. Артериальное давление. Не все дети рождаются здоровенькими, к сожалению. Пониженное давление, оно же - гипотензия бывает, как у детишек, так и у взрослых. Одним из симптомов является боль в ушах.

Не все дети рождаются здоровенькими, к сожалению. Пониженное давление, оно же - гипотензия бывает, как у детишек, так и у взрослых. Одним из симптомов является боль в ушах. Травма. Вновь вернемся к падениям, иногда случается так, что ребенок падает прямо на ухо. Оно, в момент приземления, может свернуться и хрящ сломается. Бывают внутренние травмы, когда расковырял прыщ, ранку внутри ушной раковины.

Вновь вернемся к падениям, иногда случается так, что ребенок падает прямо на ухо. Оно, в момент приземления, может свернуться и хрящ сломается. Бывают внутренние травмы, когда расковырял прыщ, ранку внутри ушной раковины. Купание. Одно из любимых детских занятий – плескаться в бассейне, море. Ныряя, вода попадает в ухо и либо выходит из него самостоятельно, либо остается внутри. Это вызывает дикий дискомфорт, легкую глухоту и очень неприятные боли. Поэтому научите детишек прыгать на одной ножке, потряхивая голову после водных нырков с головой. Так вода вытечет быстрее, и пропадут ощущения заложенности.

Одно из любимых детских занятий – плескаться в бассейне, море. Ныряя, вода попадает в ухо и либо выходит из него самостоятельно, либо остается внутри. Это вызывает дикий дискомфорт, легкую глухоту и очень неприятные боли. Поэтому научите детишек прыгать на одной ножке, потряхивая голову после водных нырков с головой. Так вода вытечет быстрее, и пропадут ощущения заложенности. Вирусные, инфекционные заболевания. Неприятный и волнующий процесс для родителей – болезнь. Инфекции: ангины, фарингиты, ларингиты вызывают такие симптомы, как боли в ушах, горле, забитость носовых пазух. Будьте осторожны, обращайтесь к врачу и соблюдайте назначенное лечение.

Совет: Ушная боль у ребенка, как проявляется? Обратите внимание на слух, слышит ли вас малыш, откликается на имя, как и всегда? Ушная боль чаще возникает в ночное время, поэтому плач ребенка по ночам – значит, что болят уши. К плохому настроению может присоединиться увеличение лимфоузлов. Ребенок начнет утомляться быстрее обычного, но станет отказываться спать днем – из-за боли. Повыситься температура. Как только заметили первые признаки болезни – меряйте температуру и обращайтесь к терапевту. Дети, которые научились объяснять свои чувства, будут жаловаться на заложенность ушей во время еды, при глотании в частности. Или озвучат жалобу, что болит горло и нос. Это параллельные ощущения вместе с болями в ушах.

Заболели ушки у ребенка, какая это может быть болезнь?

Напоминаем! Наша статья является информативным материалом. Возможно, он поможет установить первичные причины и сориентироваться, какое будет лечение. Но мы не рекомендуем доверять свое здоровье интернету, он может сильно напугать пап и мам. А вот поспешить к врачу – правильное решение.

Предлагаем не конкретизировать трудные названия недугов, а разделим заболевание ушей на 3 основные типа:

Генетические/врожденные заболевания. Каждый человек уникален, имеет свои анатомические особенности. Так же, у людей бывают врожденные патологии. Они связаны с анатомическим или физиологическим развитием наружного, среднего, внутреннего уха. Это либо врожденный дефект (не зависит от генетики родителей), или сложный болезненный синдром. К синдромам относятся: нейросенсорная тугоухость, болезнь Гольденхара, микротия. Травматические факторы. Как мы писали раннее, дети слишком активные, чтобы перестать падать. Даже легкое падение может здорово навредить растущему организму. Но самое опасное механическое повреждение из-за внешних факторов – разрыв барабанной перепонки. Резкий, громкий, неожиданный звук вблизи с малышом или неправильная чистка ушей – повредит барабанную перепонку. Будьте аккуратны и соблюдайте гигиену с осторожностью. Инфекции/вирусы. Любая боль в ушах – воспалительный процесс. Действия инфекций и вирусов спровоцирует болезненные ощущения. Возбудитель может попасть, как с внешней стороны, то есть в наружный слуховой проход, так и через кровь внутрь. Особо опасные болезни: ангина, туберкулез, так же влияют на работу и болевые чувства слухового аппарата.

Так же, врачи разделяют заболевания по их характеру течения:

Острые болезни ушей. Острая боль характеризуется внезапным появлением симптомов. Она нарастает в процессе воспаления и бездействия в лечении. Вызвана, чаще всего, простудой или большим количеством серы внутри. Проявляется, как резкая, стреляющая, покалывающая боль. Борются с ней, используя специальные медицинские капли, противовоспалительные таблетки.

Острая боль характеризуется внезапным появлением симптомов. Она нарастает в процессе воспаления и бездействия в лечении. Вызвана, чаще всего, простудой или большим количеством серы внутри. Проявляется, как резкая, стреляющая, покалывающая боль. Борются с ней, используя специальные медицинские капли, противовоспалительные таблетки. Хронические заболевания. Не своевременное лечение острой боли обязательно перерастет в хроническую форму. Неправильные процедуры, игнорирование рекомендаций врача принесет детям тяжелую отечность, заложенность и даже глухоту.

У некоторых малышей есть наследственная предрасположенность, или болезнь пониженного иммунитета. Они станут причинами частой боли в ушах, избавиться от нее будет трудно. Все надо делать по мере поступления проблем, а чтобы не дошло до болезни – следить за ребенком, его состоянием и жалобами.

Ухо делиться на 3 части: внутреннее, среднее, наружное. Каждая часть имеет специфику и свой ряд заболеваний.

К внутреннему уху относятся болезни, которые поражают вестибулярный аппарат. Как следствие развивается глухота, иногда теряется равновесие. Симптомы сопровождаются, тошнотой, головокружениями. Распространенные болезни: лабириниты, синдром Меньера, отосклероз. Если не заняться лечением вовремя, то придется проводить операцию или использовать детский ушной протез.

Болезнь среднего уха поражает ткани головы. Дети до 1 года часто подхватывают именно эту болячку. К заболеваниям относятся: отит, менингит, парез. Специфическим недугом считается синдром аутофония, когда собственный голос слишком хорошо слышан. Скопление гноя в среднем ухе свидетельствует о накоплении гноя в проходе. Из-за этого, часто деформируются слуховые косточки, они передают звуковые волны.

Фурункулы, чесотка и резкая боль – симптомы заболевания внешнего уха. Дети, которые страдают на сахарный диабет, могут иметь данную симптоматику. Так же, негативные внешние факторы, плохая экология, пониженная норма температуры в вашей квартире тоже приведет к развитию болячки.

Интересный факт: Люди в возрасте от 13-25 лет подвержены самому большому риску потерять слух. Поскольку молодое поколение любит находиться в местах отдыха и развлечений, где громко играет музыка. Так же, постоянное прослушивание музыки через наушники – негативно влияет на состояние слухового аппарата. Рекомендуем не увлекаться, а тем более не засыпать с наушниками в ушах.

Заболели уши у ребенка, что делать и чем лечить?

У ребенка сильно болит ухо, родители впадают в панику, а бабушки вооружаются домашними методами лечения. Прежде всего, надо успокоиться, после – вызвать скорую или самостоятельно поехать в больницу, если боли позволяют потерпеть чуточку дольше. Детский отоларинголог окажет необходимую помощь, проведет диагностику и осмотр, назначит правильное лечение. Но если вы живете в отдаленных местах от больниц и скорая не приедет в ночное время, стоит придерживаться нескольких правил:

По возможности созвониться с дежурным врачом и попросить совет. Он скажет принять обезболивающее (возможно: ибупрофен, парацетамол). Если есть ушные капли – закапать их. Воспользовались каплями? Убедитесь, что препарат не вытек, и положите малыша на здоровое ушко. Расположите головку ребенка у себя на коленках, а свои руки положите на больное ухо. Так получится греющий эффект, который успокаивает боль, лекарство же попадет в воспаленные места. В случае температуры – дайте жаропонижающие, но только при условии, что она выше 38 градусов. Лучше посоветоваться с врачами, какой препарат подойдет для возраста вашего ребенка. Вместе с ухом часто забивается нос. Закапайте его сосудосуживающими каплями, но не забудьте высморкать малыша перед процедурой. Так гной уйдет не только с носа, но и облегчит боли в ушках.

Боль в ухе у детей очень распространенный симптом. Статистика гласит, что 5% населения всего мира страдает на различные ушные заболевания. Но именно инфекции и вирусы подхватывают дети до 10 лет, чей иммунитет не всегда способен противостоять настигнувшему симптому.

Лечение боли в ухе, мы рекомендуем проводить только у профильного врача ЛОРА. Он поможет избавиться от болезненных чувств, и расскажет молодым родителям, что делать в следующий раз. Помните, от здоровья ребенка зависит все его будущее. Уделяйте этому вопросу достаточно времени и денег, тогда вся семья будет счастлива и спокойна. Не болейте!