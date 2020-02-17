//Здоровье : Здоровая жизнь 13+

17 февраля 2020, 20:15 [ «Аргументы Недели» ]

Запах от человека, pixabay.com

Известная поговорка гласит «Нет здоровых людей, есть недообследованные». Всем людям присущи патологии, особенности, которые могут мешать жизненному процессу или не влиять на него. Насколько человек здоров – зависит от образа жизни. Важно обращаться к врачам если, вас что-то беспокоит. Поскольку даже от легкой простуды, как показывает статистика, можно умереть.

Так же, стоит прислушиваться к сигналам организма, к общему самочувствию и настроению. Эти показатели способны вовремя выдать болезнь и помочь избавиться от нее.

Один из первых звоночков о том, что есть нарушения функций систем органов – неприятный запах кожи. Такой нюанс беспокоит 72% населения России. Но не стоит забывать, что чаще всего кожа пахнет не из-за пота. Основная причина резкого запаха – токсины и бактерии внутри людей. Пот появляется в процессах: терморегуляции, во время занятий спортом, при стрессе, страхе и это нормальная реакция организма. Но если человеческий пот отдает странным, мерзким и кислым душком на постоянной основе – стоит подумать откуда симптомы, выяснить, как избавиться и устранить.

А возможно это сделать или нет, нам предстоит узнать.

Нормальный запах кожи.

Неприятный запах от кожи, тела причины.

Запах тела и болезни: как пахнут болезни?

Странный запах от тела, к кому обращаться и что делать?

Интересный факт: Для негроидной расы, европеоидная раса – пахнет неприятно. Так же и наоборот, белым людям африканские нации пахнут противно. Особенно резкий запах проявляется у кенийцев, но в отличие от нас, это особенность их организма. Европейцы же, пахнут «не очень» чаще всего из-за неправильного питания, образа жизни в целом. Факт взят вследствие опроса кенийских и европейских бегунов, которые, иногда, проживают вместе в отельных номерах вовремя соревнований.

Напоминаем, наш материал является информативным. Если у вас возникли проблемы с самочувствием, появились запахи и болезни, то немедленно обратитесь к врачу. Статья поможет выяснить и установить возможные причины и симптомы, но только врач проведет полноценную диагностику и назначит правильное лечение.

Как кожа пахнет у здорового человека?

Пот здоровых людей не должен пахнуть чем-то. Каждый человек универсальный, имеет свой аромат тела в зависимости от того, как он живет и заботится о здоровье. Теоретически людей можно разделить на 3 основные группы:

Пот не пахнет. Это говорит о том, что в организме такого человека нет большого скопления токсинов и бактерий. Вероятнее всего, он ведет здоровый образ жизни, следит за питанием, умеренно занимается спортом и посещает врачей. Или ему просто повезло родиться с хорошей иммунной системой, которая не допускает вирусы и бактерии. Крепкий иммунитет уменьшает риск подхватить болячку и приобрести запах калины от тела. Приятный запах. 50% людей считают, что их запах имеет приятную нотку. Особенно такого мнения придерживаются мужчины. На самом деле, такое тоже бывает. Некоторые пахнут паприкой, розой, десертом. Но не всегда вкусный запах тела гласит о правильной работе органов. Тем не менее, если вы чувствуете себя прекрасно и следите за гигиеной, то париться нет смысла. Запах сероводорода от человека. Диетологи утверждают, человек пахнет тем, что ест. И это так, поскольку жирная, острая, калорийная пища способна негативно влиять на все системы органов. Чем больше продуктов распада остается в нашем организме, тем больше токсинов в нем накапливается. А токсины выходят через пот и выдают неприятный душок от тела.

Главное, надо запомнить: пот не виноват. Наоборот, с помощью потоотделения из человека выходит вся «дрянь», во главе с бактериями и вредными токсинами. Так же, он поддерживает терморегуляцию при разных температурах окружающей среды. А запах пота зависит от вида бактерий, а не от их количества в организме.

Замечали, что есть люди, которые потеют очень сильно, но совершенно не пахнут? А есть люди с небольшим количеством потоотделения вовремя физической нагрузки, но с резким запахом. Это в очередной раз доказывает, что дело не в количестве, а в качестве. В нашем случае, качестве состояния организма.

Резкий запах от человека причины?

Интересный факт: Знали ли вы, что из всех земных существ не потеют только: собаки, коты, поросята, птицы. У них нет потовых желез, а терморегуляция происходит с помощью дыхательной системы. Поэтому, когда песики активно дышат после летней прогулки – это способствует охлаждению.

У человека так не происходит, потеть для нас – естественный и жизненно важный процесс. Но многих не устраивает запах их тела, девушки особенно страдают по этому поводу. Ведь мокрые, желтые пятна на одежде, неприятный аромат вперемешку с духами, вгоняют в комплексы и портят настроение. Но не все хотят избавляться от причин и симптомов нездорового запаха, изменяя свой образ жизни.

Какие могут быть причины появления резкого духа?

Неправильное питание. Оно не зря стоит на первом месте, потому что это основная и самая распространенная проблема. Острые, насыщенные приправы; фастфуд на постоянной основе; жирное мясо; шоколад в большом количестве – обладают действием усиления теплоотдачи. Организм начинает работать активнее, чтобы переварить полученную пищу, а значит, запускаются и все остальные процессы. Потоотделение принимает более резкий и кислый запах.

Вредные привычки. Алкоголь, сигареты, наркотики влияют на повышенное потоотделение. Терморегуляция нарушается, в теле накапливаются токсины, а как следствие – плохой запах от тела.

Синтетическая одежда. Если кажется, что вы стали пахнуть «неахти», то пересмотрите гардероб. Одежда с низкой воздухопроницаемостью не дает полностью испаряться влаге. Тело преет под материалом, и тормозиться процесс потоотделения.

Личная гигиена. Важно следить за собой, поскольку наличие волос на гениталиях, в области подмышек не дает полноценно испаряться поту и сохраняет неприятный запашок.

Отсутствие спорта. Не занимаетесь спортом, имеете избыточный вес – организм не скажет вам спасибо. Минимальное физическое перенапряжение будет сопровождаться обильным выделением пота. Поскольку тело воспользуется возможностью изгнать из себя токсины, пока человек хоть что-то делает.

Болезни. «В Американских клиниках метод диагностирования диагнозов благодаря собакам становится очень популярным. Кинологи утверждают, что по запаху пота пес способен обнаружить болеет человек чем-то или нет. Почувствовав неблагоприятный аромат от пациента, собака садится и лает». Болезни и симптомы провоцируют организм выделять токсины активнее для быстрейшего выздоровления. Нездоровый запах от людей указывает на гниение внутри организма. Поэтому не откладывайте лечение на потом, если аромат тела сильно изменился.

Запах болезни

Есть два вида потовых желез:

Эккриновые Апокриновые Располагаются равномерно по всему телу. С самого рождения приступают к активной работе, регулируя внутреннюю температуру организма. Железы выделяют бесцветный секрет без запаха. Железы расположены на «стрессовых участках тела»: лоб, подмышки, гениталии. Активация происходит в подростковом возрасте. Они не принимают участие в терморегуляции, а включаются в момент: страха, стресса, во время физической нагрузки. В состав секрета входят все продукты распада: белки, жиры, углеводы.

Когда человек заболевает или уже болеет, обе железы начинают активную работу. Эккриновые борются за нормализацию температуры, а апокриновые сигнализируют о внутренних проблемах.

Люди и врачи научились разделять неприятные запахи тела на «ароматы» разных веществ. Каждый запах указывает на ту или иную патологию и дает возможность врачу быстрее установить диагноз.

Неестественный запах от тела = болезнь:

Запах ацетона от человека. Первый сигнал о недостаточной выработке инсулина. Если своевременно не поднять инсулин до нормы, возможно приобрести сахарный диабет. Более того, пониженный инсулин сопровождается болями в спине, отеками по всему телу, болезненным мочеиспусканием.

Запах плесени от человека. Необходимо проверить работу желудочно-кишечного тракта. Плесневелый дух предостерегает о появлении язвы желудка.

Запах прелых яблок. Не хотим никого пугать, но такой душок считается самым опасным. Есть вероятность, что начинает развиваться гипогликемическая кома, срочно нужна госпитализация.

От тела пахнет кислым запахом. Симптом свидетельствует о недостатке витаминов группы В, или инфекционном заболевании.

Сладкий запах от тела, причинами может быть развитие дифтерии. Она поражает ротоглотку, поэтому немедленно обратитесь к ЛОРУ.

От человека пахнет рыбой. Такой симптом часто возникает у женщин, вероятно, это вагиноз. При заболевании нарушается микрофлора и появляется специфический душок с гениталий, а вместе с ним раздраженность и дискомфортные ощущения.

От человека пахнет гнилым мясом. Самый тяжелый и тревожный факт: запах гнилого мяса проявляется у больных онкологией.

Тело каждого человека пахнет или не пахнет по-своему, главное своевременно обращать внимание на отклонения привычного ощущения и на любые изменения внутри, снаружи себя.

Запах тела и болезни человека, к какому врачу обращаться?

Люди не умеют самостоятельно диагностировать болезни, чаще всего обращаются в интернет за поиском информации. Но если не хотите пугаться, лазая по сайтам с неподтвержденными фактами – сразу обратитесь к врачу.

Изначально пациента принимает терапевт в поликлинике или личный семейный врач. Он может установить первичный диагноз и назначить лечение. Если это не его специфика, то отправить на обследование к профильному коллеге. Касаемо неприятных запахов от тела, с больными:

Проводят беседу, где выясняют, как питается нездоровый, и какие последние симптомы обнаружил у себя.

Назначают сдачу анализов (кровь, моча). Информации достаточно? – на этом останавливаются, устанавливают диагноз и назначают лечение.

Берут мазок ротовой полости.

Имея неудовлетворительные результаты анализов, могут назначить УЗИ органов, чтобы выяснить, как они функционируют. Но лечение каждого человека – это индивидуальный подход и специфика. Поэтому прогнозировать, куда и к кому вас отправят бессмысленно. Главное, что вы должны сделать – обратиться к терапевту, а не оставить лечение на потом.

Благодарим за ознакомление с нашим материалом. Помните, запах имеет большое значение, он сигнализирует о вероятных болезнях. Здоровое тело не должно резко пахнуть, а еще лучше, чтобы аромата совершенно не было. Относитесь к здоровью трепетно и ведите правильный образ жизни, тогда искать возможные причины заболеваний не придется.