//Здоровье : Здоровая жизнь 13+

30 января 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

порядок оформления инвалидности,pixabay.com

Инвалидность – состояние, которое не позволяет человеку из-за физических или психологических отклонений вести полноценный образ жизни.

Это не простое положение для многих граждан Российской Федерации, но статистика гласит, что с 2018 года процентное соотношение инвалидов стало сокращаться. Так на 2019 год Росстата зарегистрировала 12 миллионов людей различных групп инвалидности, в процентах 8% от всего населения России, за 5 лет численность инвалидов сократилась на 1 миллион граждан. Более того, 30% людей с особыми потребностями имеют постоянную, стабильную работу на низких и высоких должностях. В университеты на 2019 учебный год пришло больше 8 тысяч студентов с особыми потребностями, когда в 2017 очное обучение проходило лишь 5 тысяч молодых граждан нашей страны.

Видя прогресс и нужды людей в работе, учебе, увлечениях, было принято решение расширить финансирование и обеспечить нуждающихся: протезами, колясками, слуховыми аппаратами. Медицинские центры стали осваивать новые методы реабилитации и принимали советы от высококлассных иностранных специалистов. Было закуплена медицинская, реабилитационная техника на 31 миллиард российских рублей.

Такая статистика может порадовать простое население, а тем более людей с ограниченными возможностями. Но, есть одно НО. Получить инвалидность, льготы и обеспечение от государства в нашей стране – достаточно трудно. Для многих процесс является длительным, проблемным и может принести ряд неприятных последствий, о которых мы расскажем в нашей статье. Так же, рекомендуем изучить материал людям, собирающимся оформлять инвалидность себе/ детям/ родителям. Вы ознакомитесь с пошаговым руководством действий и сможете оформить инвалидность быстро, не затрачивая много усилий. На рассмотрение выдвигаем вопросы:

Как выйти на инвалидность?

Оформить инвалидность с чего начать?

Что нужно, чтобы оформить инвалидность?

Куда обращаться для оформления инвалидности?

Как установить инвалидность взрослому?

Инвалидность оформление этапы.

Перед прочтением, помните! – инвалидность это не приговор. Она не должна стать барьером на пути к успеху. Не теряйте веру в себя, в своих близких. Будет трудно, но не останавливайтесь на месте. Развивайте свой мозговой потенциал, работайте, только так вы станете непобедим.

Что нужно для инвалидности?

Судьба – штука не предсказуемая. Она сыграла злую роль в жизни 8% инвалидов Российской Федерации. Из 12 миллионов человек, женщин инвалидов 57%, а мужчин 43%. Но учитывается, что 7 миллионов людей относится к зрелым гражданам, которым уже исполнилось за 60 и у них есть старческие проблемы со здоровьем. Остальные 5 миллионов – пострадавшие вследствие аварий, катастроф, с врожденными или приобретенными дефектами и особенностями. И если вы, к сожалению, попали в этот список, самое время задуматься о материальной и физической помощи от государства. Следовательно, надо пройти этапы оформления инвалидности в соответствующих органах.

Прежде всего, стоит обратиться к закону РФ. Он гласит, что инвалид – человек, которой имеет нарушения и проблемы здоровья со стабильным или прогрессирующим действием. Обуславливается: болезнями, полученными травмами, дефектами, врожденными особенностями, которые приводят к ограничению в процессе жизнедеятельности. Изначально, Россия хотела отказаться от термина «инвалид», считая, что это грубо нарушает права людей с особыми потребностями. Но этот факт оказался недостоверным, а власти лишь хотели обозначить определения «инвалид». Подведем итоги этого абзаца, сказав, что для инвалидности, в первую очередь, надо иметь ее физическое подтверждение, которое может оформить врач.

Что нужно для оформления инвалидности?

От теории к практике. Для того чтобы начать процесс оформления инвалидности надо пройти 4 этапа. Начинается все с простой диагностики в государственных медицинских центрах.

Гражданин, имеющий ряд особенностей, которые не могут позволить вести полноценную жизнь, обращается в местную больницу/ к своему участковому врачу. Там проходит процесс определения объема необходимых лечебных диагностик. Именно они могут показать отклонения физического или психологического состояния организма. Для особо трудных случаев, касающихся мозговых отклонений и полной недееспособности – людей оставляют в стационаре. Проводят полное обследование, устанавливают диагноз и степень нарушений. Степень устанавливается для того чтобы в будущем, назначить определенную группу инвалидности.

Группы инвалидности:

Первую группу получают люди, чье состояние здоровья полностью не позволяет обслуживать себя самостоятельно. Они не могут передвигаться, контролировать свои действия, ориентироваться. Для таких необходимо: постоянный контроль от других людей, комплексное и пожизненное лечение, проведение диагностик их состояния, стационарное лечение в пределах больницы, или домашнее лечение.

Во вторую группу инвалидности попадают люди, не имеющие возможность обслуживать себя самостоятельно в полноценном виде, то есть без вспомогательной техники/ средств/ оборудования/ протезов. Им необходима частичная помощь других людей, а так же они могут работать в специальных условиях или на дому. Некоторые и вовсе не имеют возможность работать. Во время прогулок, их передвижения по городу - требуется сопровождающий. Не всегда могут контролировать свое поведение и эмоции.

Третья группа инвалидности имеет незначительные нарушения здоровья в виде хронических, врожденных заболеваний, приобретенных травм. Они могут передвигаться медленнее обычных людей, обучаться в специальном и индивидуальном режиме. Работают только на более льготных условиях.

Так же, не стоит забывать, что если у вас есть инвалидные льготы, то вы можете работать далеко не на всех профессиях, ограничиваться в получении водительских прав. Получая инвалидную льготу, пенсия будет назначена по группе инвалидности, их суммы разные.

Оформление инвалидности, документы

Чтобы обеспечить трудоустройство, защитить свои права и получить поддержку от социальных органов, в случае если у вас есть физические/психические отклонения – стоит оформить инвалидность. Как и любое официальное удостоверение, оформление инвалидности требует ряд документов. Они подтверждают диагноз, степень нарушений, группу инвалидности и дают полноценную возможность получать финансовую помощь от государства, по желанию устраиваться на работу и иметь пожизненные льготы.

Документы необходимые для подачи и получения инвалидности:

Паспорт, удостоверение личности. Заявление, позволяющее провести Медицинскую социальную экспертизу. Направление на Медицинскую социальную экспертизу или ее отказ. Клинические документы, подтверждающие нарушение различных физических/психологических функций организма. Если есть причина инвалидности, предоставляется справка производственной травмы. Его выдает врач предприятия. Заключение врача, что инвалидность необходима.

Сначала подается заявление, в нем описывается необходимость получить инвалидность. В течение 10 дней, человек должен успеть подать все вышеперечисленные документы. Сейчас работают удобные онлайн системы, поэтому подача проходит и в электронном виде. Не забудьте, что каждый документ и подтверждение должно быть заверено подписью.

Оформление инвалидности, кому нести документы?

Закон №95 Российской Федерации постановляет «О порядке и условиях признания человека инвалидом». Он гласит, что обращаться за получением удостоверения инвалидности можно в медико-социальное бюро, которое находится по месту жительства гражданина. Другими словами: оформить инвалидность можно в месте вашего пребывания конкретно в этот момент, или, где находятся медицинские документы/ пенсионное дело инвалида.

Но не все так просто. С недавних пор, по регионам действует закон от местных руководителей МСЭ. Они оговаривают, что поликлиники, выдающие форму инвалидности, закрепляются к определенным бюро.

Чтобы легче было понять, приведем пример: Гражданин Петров живет в Москве, прошел обследование и оформил направление на медико-социальную экспертизу в больнице №1 в Москве. Но эта больница не закреплена за бюро МСЭ под номером 7 в его родном городе Волгоград. Значит, ему необходимо будет поехать в Волгоград и оформить все документы в волгоградской поликлинике, которая закрепляется за местным МСЭ. Либо, он может встать на учет в городе его пребывания. Там заведут амбулаторную карточку, назначат диагностику и направят в местный МСЭ.

Процедура оформления инвалидности

Давайте окунемся во все этапы, а так же проблемы, они могут возникнуть при получении инвалидности различных групп. Предложенные действия помогут решить ситуацию и добиться получения инвалидности.

Первым делом – обращайтесь в поликлинику. Лечащий врач выдаст необходимое направление. Получив его, пациент пройдет диагностику, сдаст анализы у профильных специалистов, касаемо его проблемы. Не забывайте , что результаты анализов имеют срок годности 2 недели после сдачи, а значит, через 2 недели они станут не действительны. После обхода всех нужных врачей, пациент возвращается и оформляет официальные бумаги на прохождение медико-социальной экспертизы.

Получив его, пациент пройдет диагностику, сдаст анализы у профильных специалистов, касаемо его проблемы. , что результаты анализов имеют срок годности 2 недели после сдачи, а значит, через 2 недели они станут не действительны. После обхода всех нужных врачей, пациент возвращается и оформляет официальные бумаги на прохождение медико-социальной экспертизы.

Проблема: Врач не выдал направление на МСЭ.

Решение : Попросите документально оформленную справку об отказе. Она позволит пройти медицинские исследования в МСЭ.



Врач не выдал направление на МСЭ. Попросите документально оформленную справку об отказе. Она позволит пройти медицинские исследования в МСЭ. Получения направления на МСЭ. Для того чтобы получить статус и льготы инвалида, в срочном порядке предоставляется вся документация, которую мы указали выше в статье. После успешной сдачи, на руках у вас будет несколько документов: справка и программа реабилитации.



Для того чтобы получить статус и льготы инвалида, в срочном порядке предоставляется вся документация, которую мы указали выше в статье. После успешной сдачи, на руках у вас будет несколько документов: справка и программа реабилитации. Прохождение экспертизы. После сдачи всех документов, надо встать в очередь. Когда подойдет ваше время, вам назначат дату заседания МСЭ. Произойдет это в течение 30 дней. Комиссия МСЭ проведет полный осмотр пациента, ознакомиться с медицинской документацией, зададут вопросы, о состоянии здоровья и материальном положении. Могут попросить личные характеристики с места работы/учебы. Так же, стоит учитывать, что человек должен полностью ограничиваться в нормальной жизнедеятельности, прямо говоря: иметь точные физические или психологические отклонения. Все вопросы будут зафиксированы в документе комиссии, после чего провидеться голосование экспертов.



После сдачи всех документов, надо встать в очередь. Когда подойдет ваше время, вам назначат дату заседания МСЭ. Произойдет это в течение 30 дней. Комиссия МСЭ проведет полный осмотр пациента, ознакомиться с медицинской документацией, зададут вопросы, о состоянии здоровья и материальном положении. Могут попросить личные характеристики с места работы/учебы. Так же, стоит учитывать, что человек должен полностью ограничиваться в нормальной жизнедеятельности, прямо говоря: иметь точные физические или психологические отклонения. Все вопросы будут зафиксированы в документе комиссии, после чего провидеться голосование экспертов. Приняв решение, что гражданин должен иметь инвалидность, ему назначается реабилитация, выдаются справки для пенсионного фонда и места работы, присваивается группа инвалидности и всевозможные льготы.

Процедура получения инвалидности достаточно неприятный процесс, который человек с особыми потребностями не сможет пройти самостоятельно. Мы рекомендуем обращаться к своим друзьям и близким для проведения удачного и спокойного процесса получения.

Благодарим вас за прочтение, и помните – инвалиды, такие же люди, как и все остальные. Относитесь к ним с уважением, помогайте и не оставляйте одних.