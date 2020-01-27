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27 января 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

аденоиды стоит ли удалять,фото соцсетей

Появление малыша в доме – всегда очень волнующее и ответственное событие. Молодые родители отдают все внимание своему чаду, заботясь о его здоровье и благополучии. Особенно переживают, если ребеночек заболевает. По статистке, в Российской Федерации рождается 5% - 6% детей с различными врожденными заболеваниями. А в первые 3 года, успевают переболеть множеством неприятных болячек, одно из них – аденоиды.

Любое простудное заболевание, которое повлияло на иммунитет вашего ребенка – не пройдет бесследно. Поскольку детский организм не может оказывать должное противостояние микробам и вирусам, в отличие от взрослого. И молодые мамы задумываются о том, чтобы заранее удалить аденоиды, убрав возможные причины новых болезней. Но стоит это делать или нет?

Для того чтобы полностью разобраться и определиться с ответом на эту задачу, мы подготовили ряд вопросов. Они помогут выяснить, нужно ли удалять аденоиды.

К вашему вниманию:

Аденоиды, зачем нужны?

Аденоиды у детей, с какого возраста могут возникнуть?

Можно ли удалять аденоиды?

Вырезать аденоиды, с какого возраста можно проводить процедуру?

Удалять аденоиды или нет, какие могут быть последствия?

Мы предупреждаем! Наша статья, является ознакомительной информацией, которая поможет сделать выводы. Но все дети индивидуальны, кому-то надо удалять аденоиды, кому-то – нет. Поэтому, после прочтения и принятия решения – проконсультируйтесь с ЛОРом или семейным терапевтом. Только врач может поставить точный диагноз и назначить лечение – помните об этом.

Что такое аденоиды и зачем они нужны?

Не будем говорить заумными врачебными словами, а объясним максимально просто. У каждого существа, в частности у человека – есть скелет. Он защищает наши внутренние органы от повреждений и ударов. Организм же имеет иммунную систему, которая так же оберегает людей от заболеваний, борется с бактериями, инфекциями и вирусами.

Аденоиды – это часть иммунной системы. Они способны защитить от попадания инфекции в человека воздушно-капельным путем. Их еще называют «Лимфоидное кольцо Пирогова». Располагаются аденоиды на слизистых оболочках носоглотки и ротоглотки, в том месте, где заканчивается нос, и впадают слуховые трубки. Имеют 6 миндалин.

Главная задача защитных структур – обеззаразить попадаемый воздух, вступить в борьбу с инфекцией, если она попала и не пропустить ее дальше.

С возрастом происходит процесс сокращения аденоидных подразделений. В 10-13 лет они уменьшаются во много раз. А уже в 15-18 лет встретить аденоиды у подростка – можно только в редких случаях. Врачи оговаривают, что 95% людей, к возрасту 18 лет имеют полностью свободную носоглотку. Но, как же функция защиты? – не волнуйтесь. Защитные клетки в процессе сокращения аденоидов – перераспределяются, а в будущем, так же активно выполняют свою защитную функцию.

Но! Каждый родитель должен знать среднестатистическую норму размеров аденоидных колец. Увидеть и узнать – можно только с помощью врача и эндоскопического осмотра. Специалист применяет ротовую камеру, которая ведет съемку внутри пациента и с помощью экрана – обозначает размеры.

Аденоиды у детей удалять или нет, и когда они могут воспалиться?

Патологическое увеличение носоглоточной миндалины случается в возрасте от 3 до 7 лет. Это тот период, когда малыши начинают ходить в садик, заниматься в кружках, поступать в школу. Круг их общения растет, на воздухе бывают чаще, а значит – риск заболеть простудным заболеванием становится выше.

Самое трудное, для неопытных родителей - вовремя искоренить проблему. Большинство лечат обычный кашель, или насморк, а на самом деле – все намного серьезнее. Вылечив очередные сопельки, они будут проявляться вновь и вновь, пока вы не обратитесь к ЛОРУ. Он с помощью диагностики и осмотра, может объявить диагноз «Увеличение аденоидной миндалины», но пугаться нечего – надо лечить. К 3 годам аденоиды, как и другие органы иммунной защиты, постепенно увеличиваются. Максимальных размеров достигают к 6 годам. После чего, происходит процесс сокращения, о котором мы писали выше. Но выдержать атаку микробов и бактерий, может не каждый детский организм. Сдавшись – аденоиды воспаляются, не справляясь с постоянными атаками – перерастает в хроническое воспаление. Оно требует оперативного вмешательства профильных врачей и подлежит удалению аденоидных миндалин.

Более того, врачебные исследования установили, что увеличение миндалин не сильно повлияет на общее состояние ребенка. К примеру, дети с 3-4 стадией увеличения, будут чувствовать себя лучше, чем малыши с 1-2 степенью воспаления. При этом очень важно вылечить и заметить симптомы аденоидов на ранней стадии, иначе могут возникнуть заболевания: отит, синусит, ринит, астма.

Стоит ли удалять аденоиду ребенку, и по каким причинам они могут возникнуть?

Прежде всего, назначить удаление аденоидов – может только врач. Вы не должны слушать друзей/ бабушек/ соседок, которые хотят помочь. Они не являются терапевтами и лорами, и не могут поставить диагноз. Только после диагностики, осмотра, сдачи анализов – специалисты дадут назначение на удаление или предложат возможные варианты, чтобы успокоить воспаленный орган.

Все родители пытаются уберечь свое чадо от болезней, поэтому стоит знать причины, из-за которых могут воспалиться аденоидные миндалины. А так же, изучить возможные симптомы, чтобы быть готовым и обратиться к врачу СРАЗУ:

Причины:

Перенесенные болезни. На процесс воспаления аденоидов могут повлиять болезни, которые недавно перенес малыш. Грипп, ОРВИ, корь, дифтерия. Природа воспаления: вирусная, аллергическая, бактериальная. В зависимости от инфекции, подхваченной ребенком – будет развиваться увеличение аденоидных миндалин.

Симптомы:

Важно обозначить, что болезнь может проявиться – без симптомов. Но чаще всего, все же есть ряд неприятных фактов, на которые малыш укажет с помощью своего вида, плача, плохого сна.

Затрудненное дыхание, с постоянно забитым носом. Скорее всего, малыш вовсе не сможет дышать носиком, или забиваться будет то одна, то другая ноздря.

Насморк. Если носик не забьется – будет обильное выделение соплей. Многие посчитают, что это простуда и пройдут эффективное лечение. Но если оно не поможет и насморк останется – быстрее обратитесь к врачу.

Возникнет кашель, мокрота. Кашель может быть, как сухого характера, так и отхаркивающий – непременно обратите на это внимание.

Нарушение слуха. При данном симптоме ребенок будет хуже реагировать на звуки, что позволит родителю увидеть явные изменения.

Критическое повышение температуры. Она может колебаться от 37.5 до 40 градусов. При этом, клиническое проявление инфекции – наблюдаться не будет, но это обозначит, что есть воспаление.

Отек. Из-за постоянного дыхания ротиком, под глазками и в области лобика малыша – может возникнуть легкая припухлость. Это значит, что пазухи и аденоиды воспалены.

Не вся опасность в симптомах. Если не выявить болезнь во время – есть риск, что ребенок станет плохо слышать, будет постоянно болеть простудными заболеваниями. Иммунная система не сможет справляться со всеми инфекциями внутри организма, а это приведет к частому проявлению ОРВИ. Так же, из-за нехватки кислорода, который должен поступать в кровь – у ребенка может возникнуть слабость, бледнота кожи. Самое опасное и неприятное из всего этого – получить нарушение других дыхательных путей. Тогда последуют болезни: ларингит, фарингит и так далее.

Надо ли удалять аденоиды, и в каком возрасте?

Современная диагностика, практически в любых клиниках страны – легко может обозначить воспалены аденоиды или нет. Стандартная процедура, которая проводится для постановки диагноза – эндоскопическое исследование. Оно выполняется в любом возрасте малыша, и делается под местной анестезией. Более оборудованные клинические центры проводят компьютерную томографию, исследуя нос, носоглотку, носовые пазухи. Если данный метод не подходит или отсутствует в больнице, можно узнать про магнитно-резонансное исследование или цифровую рентгенографию.

Показание к однозначному проведению операции:

Участились случаи синдрома обструкционного апноэ носа. Это процесс, при котором спящий малыш задерживает дыхание. Ситуация очень опасна, поэтому, если вы знаете, что ребенок слегка приболел или его тревожат различные симптомы – прислушивайтесь к его дыханию.

В каком же возрасте проводить операцию безопасно?

Не удивляйтесь, но возраст не играет никакого значение, если у ребенка есть все симптомы и диагностика аденоидов. Оперативно врачи вмешиваются даже с годовалого возраста малыша. А в последнее время из-за плохой экологии, малоподвижного образа жизни – участились случаи воспаления аденоидов у взрослых и подростков. Но всех волнует лишь один вопрос – наркоз. Ведь, считается, что доза наркоза очень сильно и негативно может повлиять на юный организм малыша. Но и тут нечего боятся. Современные технологии дошли и до Российской Федерации с западных стран Европы, где наркоз проводится с возможностями анестезиологического пособия, с присутствием только опытных детских врачей анестезиологов. А правильное проведение операции под безопасным наркозом – исключит проявление рецидивов.

Удалять аденоиды или нет, какие могут быть последствия несвоевременного обращения к врачу?

Мы рекомендуем – не занимайтесь лечением аденоидов в домашних условиях. Поскольку есть ряд противопоказаний, которые может определить только врач. Стоит обратить внимание на:

Наличие сильного насморка.

Опухоли из онкологии.

Недавно проводились вакцинации от вирусов.

Есть аллергические реакции на препараты.

Если есть возможность не удалять аденоиды ребенку меньше 2 лет – не удаляйте.

Каждый из перечисленных факторов – запрещает проводить операцию по удалению аденоидов.

Перед процедурой удаления, врачи запрещают:

Повышать физические нагрузки детей и взрослых. Уменьшить потребление сладкого или вовсе исключить его. Убрать продукты, на которые может возникнуть аллергическая реакция. После проведения операции не есть горячую и твердую пищу.

Болезни, которые могут последовать из-за несвоевременного удаления аденоидов:

ОРВИ, грипп.

Ларингит, ринит, отит.

Потеря и ухудшение слуха.

Болезни дыхательных путей.

Профилактика устранения воспаления аденоидов:

Провести профилактику для детей – достаточно трудно, поскольку организм нежный и может подхватить инфекцию от чего угодно. Но возможно. Первым, что стоит сделать:

Научится одевать ребенка по погоде. Не кутать его в жару и не раздевать в мороз.

Так же, если малыш старше 5-6 лет заняться физической культурой и укреплением иммунитета. Тогда организм окрепнет и сможет оказать должное противостояние любому вирусу.

Следить за полноценным питанием и обильным питьем малыша – дети это растущие человечки, которые требуют калорий и здоровой пищи для полноценного развития.

Будьте внимательны и избегайте контакта вашего ребенка с пылью, химическими веществами. Проветривайте помещение, как можно чаще и проводите влажную уборку в нем.

Помните! С любой болезнью – профессионально поможет справиться только врач. По первым симптомам нездоровья вашего малыша – обращайтесь к семейному врачу. Он назначит необходимые анализы, диагностику, специалистов, которые помогут полноценно устранить проблему. Берегите свое здоровье и здоровье ваших детей!