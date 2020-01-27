Появление малыша в доме – всегда очень волнующее и ответственное событие. Молодые родители отдают все внимание своему чаду, заботясь о его здоровье и благополучии. Особенно переживают, если ребеночек заболевает. По статистке, в Российской Федерации рождается 5% - 6% детей с различными врожденными заболеваниями. А в первые 3 года, успевают переболеть множеством неприятных болячек, одно из них – аденоиды.
Любое простудное заболевание, которое повлияло на иммунитет вашего ребенка – не пройдет бесследно. Поскольку детский организм не может оказывать должное противостояние микробам и вирусам, в отличие от взрослого. И молодые мамы задумываются о том, чтобы заранее удалить аденоиды, убрав возможные причины новых болезней. Но стоит это делать или нет?
Для того чтобы полностью разобраться и определиться с ответом на эту задачу, мы подготовили ряд вопросов. Они помогут выяснить, нужно ли удалять аденоиды.
К вашему вниманию:
- Аденоиды, зачем нужны?
- Аденоиды у детей, с какого возраста могут возникнуть?
- Можно ли удалять аденоиды?
- Вырезать аденоиды, с какого возраста можно проводить процедуру?
- Удалять аденоиды или нет, какие могут быть последствия?
Мы предупреждаем! Наша статья, является ознакомительной информацией, которая поможет сделать выводы. Но все дети индивидуальны, кому-то надо удалять аденоиды, кому-то – нет. Поэтому, после прочтения и принятия решения – проконсультируйтесь с ЛОРом или семейным терапевтом. Только врач может поставить точный диагноз и назначить лечение – помните об этом.
Что такое аденоиды и зачем они нужны?
Не будем говорить заумными врачебными словами, а объясним максимально просто. У каждого существа, в частности у человека – есть скелет. Он защищает наши внутренние органы от повреждений и ударов. Организм же имеет иммунную систему, которая так же оберегает людей от заболеваний, борется с бактериями, инфекциями и вирусами.
Аденоиды – это часть иммунной системы. Они способны защитить от попадания инфекции в человека воздушно-капельным путем. Их еще называют «Лимфоидное кольцо Пирогова». Располагаются аденоиды на слизистых оболочках носоглотки и ротоглотки, в том месте, где заканчивается нос, и впадают слуховые трубки. Имеют 6 миндалин.
Главная задача защитных структур – обеззаразить попадаемый воздух, вступить в борьбу с инфекцией, если она попала и не пропустить ее дальше.
С возрастом происходит процесс сокращения аденоидных подразделений. В 10-13 лет они уменьшаются во много раз. А уже в 15-18 лет встретить аденоиды у подростка – можно только в редких случаях. Врачи оговаривают, что 95% людей, к возрасту 18 лет имеют полностью свободную носоглотку. Но, как же функция защиты? – не волнуйтесь. Защитные клетки в процессе сокращения аденоидов – перераспределяются, а в будущем, так же активно выполняют свою защитную функцию.
Но! Каждый родитель должен знать среднестатистическую норму размеров аденоидных колец. Увидеть и узнать – можно только с помощью врача и эндоскопического осмотра. Специалист применяет ротовую камеру, которая ведет съемку внутри пациента и с помощью экрана – обозначает размеры.
Аденоиды у детей удалять или нет, и когда они могут воспалиться?
Патологическое увеличение носоглоточной миндалины случается в возрасте от 3 до 7 лет. Это тот период, когда малыши начинают ходить в садик, заниматься в кружках, поступать в школу. Круг их общения растет, на воздухе бывают чаще, а значит – риск заболеть простудным заболеванием становится выше.
Самое трудное, для неопытных родителей - вовремя искоренить проблему. Большинство лечат обычный кашель, или насморк, а на самом деле – все намного серьезнее. Вылечив очередные сопельки, они будут проявляться вновь и вновь, пока вы не обратитесь к ЛОРУ. Он с помощью диагностики и осмотра, может объявить диагноз «Увеличение аденоидной миндалины», но пугаться нечего – надо лечить. К 3 годам аденоиды, как и другие органы иммунной защиты, постепенно увеличиваются. Максимальных размеров достигают к 6 годам. После чего, происходит процесс сокращения, о котором мы писали выше. Но выдержать атаку микробов и бактерий, может не каждый детский организм. Сдавшись – аденоиды воспаляются, не справляясь с постоянными атаками – перерастает в хроническое воспаление. Оно требует оперативного вмешательства профильных врачей и подлежит удалению аденоидных миндалин.
Более того, врачебные исследования установили, что увеличение миндалин не сильно повлияет на общее состояние ребенка. К примеру, дети с 3-4 стадией увеличения, будут чувствовать себя лучше, чем малыши с 1-2 степенью воспаления. При этом очень важно вылечить и заметить симптомы аденоидов на ранней стадии, иначе могут возникнуть заболевания: отит, синусит, ринит, астма.
Стоит ли удалять аденоиду ребенку, и по каким причинам они могут возникнуть?
Прежде всего, назначить удаление аденоидов – может только врач. Вы не должны слушать друзей/ бабушек/ соседок, которые хотят помочь. Они не являются терапевтами и лорами, и не могут поставить диагноз. Только после диагностики, осмотра, сдачи анализов – специалисты дадут назначение на удаление или предложат возможные варианты, чтобы успокоить воспаленный орган.
Все родители пытаются уберечь свое чадо от болезней, поэтому стоит знать причины, из-за которых могут воспалиться аденоидные миндалины. А так же, изучить возможные симптомы, чтобы быть готовым и обратиться к врачу СРАЗУ:
Причины:
- Перенесенные болезни. На процесс воспаления аденоидов могут повлиять болезни, которые недавно перенес малыш. Грипп, ОРВИ, корь, дифтерия.
- Природа воспаления: вирусная, аллергическая, бактериальная. В зависимости от инфекции, подхваченной ребенком – будет развиваться увеличение аденоидных миндалин.
Симптомы:
Важно обозначить, что болезнь может проявиться – без симптомов. Но чаще всего, все же есть ряд неприятных фактов, на которые малыш укажет с помощью своего вида, плача, плохого сна.
- Затрудненное дыхание, с постоянно забитым носом. Скорее всего, малыш вовсе не сможет дышать носиком, или забиваться будет то одна, то другая ноздря.
- Насморк. Если носик не забьется – будет обильное выделение соплей. Многие посчитают, что это простуда и пройдут эффективное лечение. Но если оно не поможет и насморк останется – быстрее обратитесь к врачу.
- Возникнет кашель, мокрота. Кашель может быть, как сухого характера, так и отхаркивающий – непременно обратите на это внимание.
- Нарушение слуха. При данном симптоме ребенок будет хуже реагировать на звуки, что позволит родителю увидеть явные изменения.
- Критическое повышение температуры. Она может колебаться от 37.5 до 40 градусов. При этом, клиническое проявление инфекции – наблюдаться не будет, но это обозначит, что есть воспаление.
- Отек. Из-за постоянного дыхания ротиком, под глазками и в области лобика малыша – может возникнуть легкая припухлость. Это значит, что пазухи и аденоиды воспалены.
Не вся опасность в симптомах. Если не выявить болезнь во время – есть риск, что ребенок станет плохо слышать, будет постоянно болеть простудными заболеваниями. Иммунная система не сможет справляться со всеми инфекциями внутри организма, а это приведет к частому проявлению ОРВИ. Так же, из-за нехватки кислорода, который должен поступать в кровь – у ребенка может возникнуть слабость, бледнота кожи. Самое опасное и неприятное из всего этого – получить нарушение других дыхательных путей. Тогда последуют болезни: ларингит, фарингит и так далее.
Надо ли удалять аденоиды, и в каком возрасте?
Современная диагностика, практически в любых клиниках страны – легко может обозначить воспалены аденоиды или нет. Стандартная процедура, которая проводится для постановки диагноза – эндоскопическое исследование. Оно выполняется в любом возрасте малыша, и делается под местной анестезией. Более оборудованные клинические центры проводят компьютерную томографию, исследуя нос, носоглотку, носовые пазухи. Если данный метод не подходит или отсутствует в больнице, можно узнать про магнитно-резонансное исследование или цифровую рентгенографию.
Показание к однозначному проведению операции:
Участились случаи синдрома обструкционного апноэ носа. Это процесс, при котором спящий малыш задерживает дыхание. Ситуация очень опасна, поэтому, если вы знаете, что ребенок слегка приболел или его тревожат различные симптомы – прислушивайтесь к его дыханию.
В каком же возрасте проводить операцию безопасно?
Не удивляйтесь, но возраст не играет никакого значение, если у ребенка есть все симптомы и диагностика аденоидов. Оперативно врачи вмешиваются даже с годовалого возраста малыша. А в последнее время из-за плохой экологии, малоподвижного образа жизни – участились случаи воспаления аденоидов у взрослых и подростков. Но всех волнует лишь один вопрос – наркоз. Ведь, считается, что доза наркоза очень сильно и негативно может повлиять на юный организм малыша. Но и тут нечего боятся. Современные технологии дошли и до Российской Федерации с западных стран Европы, где наркоз проводится с возможностями анестезиологического пособия, с присутствием только опытных детских врачей анестезиологов. А правильное проведение операции под безопасным наркозом – исключит проявление рецидивов.
Удалять аденоиды или нет, какие могут быть последствия несвоевременного обращения к врачу?
Мы рекомендуем – не занимайтесь лечением аденоидов в домашних условиях. Поскольку есть ряд противопоказаний, которые может определить только врач. Стоит обратить внимание на:
- Наличие сильного насморка.
- Опухоли из онкологии.
- Недавно проводились вакцинации от вирусов.
- Есть аллергические реакции на препараты.
- Если есть возможность не удалять аденоиды ребенку меньше 2 лет – не удаляйте.
Каждый из перечисленных факторов – запрещает проводить операцию по удалению аденоидов.
Перед процедурой удаления, врачи запрещают:
- Повышать физические нагрузки детей и взрослых.
- Уменьшить потребление сладкого или вовсе исключить его.
- Убрать продукты, на которые может возникнуть аллергическая реакция.
- После проведения операции не есть горячую и твердую пищу.
Болезни, которые могут последовать из-за несвоевременного удаления аденоидов:
- ОРВИ, грипп.
- Ларингит, ринит, отит.
- Потеря и ухудшение слуха.
- Болезни дыхательных путей.
Профилактика устранения воспаления аденоидов:
Провести профилактику для детей – достаточно трудно, поскольку организм нежный и может подхватить инфекцию от чего угодно. Но возможно. Первым, что стоит сделать:
Научится одевать ребенка по погоде. Не кутать его в жару и не раздевать в мороз.
Так же, если малыш старше 5-6 лет заняться физической культурой и укреплением иммунитета. Тогда организм окрепнет и сможет оказать должное противостояние любому вирусу.
Следить за полноценным питанием и обильным питьем малыша – дети это растущие человечки, которые требуют калорий и здоровой пищи для полноценного развития.
Будьте внимательны и избегайте контакта вашего ребенка с пылью, химическими веществами. Проветривайте помещение, как можно чаще и проводите влажную уборку в нем.
Помните! С любой болезнью – профессионально поможет справиться только врач. По первым симптомам нездоровья вашего малыша – обращайтесь к семейному врачу. Он назначит необходимые анализы, диагностику, специалистов, которые помогут полноценно устранить проблему. Берегите свое здоровье и здоровье ваших детей!