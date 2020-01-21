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21 января 2020, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]

как правильно промывать нос соленным раствором,pixabay.com

Одна из самых неприятных и дискомфортных проблем здоровья – забитый нос.

Всем известно состояние, когда не чувствуешь запаха, вкуса. В висках есть неприятное давление, а глаза выделяют слезы. Нет возможности полноценно вздохнуть, а попытки заканчиваются чиханием или заложенными ушами. Особенно тяжело такое состояние переносят детишки. Они не могут адекватно оценивать и контролировать свои эмоции при затрудненном дыхании. Ребенок начинает плакать и истерить, а родители ищут способы устранить неприятный симптом.

Большинство мам и пап прибегают к традиционному и безвредному методу – промыванию носа соленым раствором. Почему процедура является безвредной? – солевой раствор не является медицинским препаратом. Значит, в его составе нет неизвестных добавок, на которые может возникнуть аллергия, как у детей, так и у взрослых. Плюс универсальность: соль и кипяченая вода – есть в каждом доме.

Но не все умеют проводить процедуру правильно и эффективно. Сегодня мы предлагаем вам изучить подробное руководство, как промывать нос солью. Вы найдете ответы на вопросы:

Зачем промывать нос соленой водой?

Как часто можно промывать нос?

Промывание носа солью: преимущества/ недостатки/ кому можно?

При каких заболеваниях проводится промывания носа водой?

Полоскать нос соленой водой или аптечными препаратами?

Можно ли промывать нос минеральной водой?

Предупреждаем, если у вас есть серьезные проблемы со здоровьем – вам стоит обратиться к профильному врачу. ЛОР – поможет решить проблемы носоглотки. Поставить диагноз, и назначить лечение. Наша статья является информационным материалом о процедуре.

Зачем, и как часто нужно промывать нос соленой водой?

Промывание носа – не только медицинская процедура, которая обязательна при болезнях носоглотки. Для многих промыть нос с утра, как почистить зубы – непременное действие. К этому приучено большое количество азиатских национальностей, особенно актуально в культуре йогов.

Но никто не отменял оздоровительные свойства солевого раствора для нашей слизистой оболочки. А судя по современному обществу, которое горит желанием быть здоровым, добавить еще одну полезную привычку – было бы неплохо.

Для кого и когда промывать нос будет актуально?

Людям в городах и странах, где есть повышенная сухость и высокие температуры. В зимний сезон. Резкие падения температур негативно влияют на слизистые оболочки, может возникнуть насморк или заложенность. В отопительный сезон. Повышенная сухость в квартирах наблюдается, когда включается отопление. Из-за морозов люди проветривают реже, а воздух в помещении становится грязнее и тяжелее. Очистить слизистую – будет хорошей идеей. При различных заболеваниях носоглотки. Теплая вода с солью, не только увлажнит все внутри, но и сможет убить негативные микроорганизмы. Вследствие чего, не даст развиться вирусу или инфекции в носу. При ощущении сухости в носу без причин. Если такой симптом возник одноразово – воспользуйтесь солевым раствором. Если же проблема постоянная – обратитесь к врачу. Из-за аллергической реакции. Часто бывает, что приняв таблетку против аллергических симптомов, в носу все равно остается неприятное чувство. Либо слишком сухо, либо наоборот – насморк. Солевой раствор поможет успокоить воспаленную оболочку.

Выяснили, для чего вам нужна процедура?

Теперь озвучиваем ответ на то, как часто надо промывать нос:

Убедившись, что у вас нет никакого заболевания или инфекции внутри – можно проводить процесс один раз в день. Почему так мало? – а больше и не надо. Делая это в качестве профилактики – одного раза будет достаточно. Желательно утром или вечером перед сном. Поскольку солевой раствор, так же способен раздражать слизистую оболочку, а это может вызвать возникновение кровотечений. Более того, соль вымывает, как плохие микробы, так и хорошие. Ведь человеческая слизь содержит иммунные вещества. Они защищают нас от вирусов и бактерий и считаются защитным слоем.

Полоскания носа солью: преимущества/ недостатки/ кому можно?

Врачи утверждают, что промывать нос – полезно. Но важно уметь делать это правильно, не заниматься самолечением и действовать, зная с какой целью, вы это делаете. Так же, оговаривают, что эффект будет при комплексном и постоянном режиме в определенный период времени.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЦЕДУРЫ:

Происходит увлажнение слизистой оболочки. В мире, где все кипит новыми технологиями, пожарами, заводами и выхлопами – важно беречь свое здоровье. Если не всегда есть возможность дышать свежим воздухом, то возможность промыть нос – есть у каждого. Солевая вода способствует увлажнению слизистой, что облегчает дыхание и убирает заложенность. Выводятся вредные микроорганизмы. Плохие бактерии в носу влияют на развитие вирусов и заболеваний. Используя солевой раствор, вы проводите процедуру дезинфекции. Очищение. После профилактического процесса, в носу действует намного меньше аллергенов. Поскольку вы очистили слизистую от пыли, загрязнений, ворсинок. Именно они провоцируют чихоту, аллергию и болячки в нашем носу. Снятие воспаления и раздражения. Соленая вода влияет на успокоение внутри полости носа. Она снимает воспалительные и раздражительные процессы, убирая симптомы и болячки с помощью своих полезных свойств. Уходит отечность. Солевой раствор, так же снимает отечность. За счет того, что соль обладает сосудосуживающим действием. Это во много раз облегчает и улучшает дыхание через нос. Профилактика заболеваний. Соленая вода, за счет того, что убивает вирусы – способна защитить вас от попадания вирусов дальше. То есть, вредный микроорганизм не сможет попасть внутрь вас, а значит, болезни можно будет избежать в инфекционные периоды.

НЕДОСТАТКИ И ОПАСНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ ВРАЧА:

Частые промывания. Многие люди увлекаются и промывают нос более 2-3 раз в день – есть шанс пересушить слизистую. Впоследствии вы получите: трещинки, ранки, сухость внутри оболочки. Кровотечение. Не всем людям подходят подобный уход за своим здоровьем. У кого-то сосуды расположены очень близко к защитной оболочке. Они могут быть тонкими, а частые промывания вызовут разрывы сосудиков. Как результат – кровотечения. Не рекомендуется проводить процедуру для детей, младше 2 лет. У малышей особо нежная слизистая оболочка. Повреждать ее постоянными промываниями – опасно. Если у ребенка возникла сильная заложенность, прежде всего, обратитесь к врачу. С его разрешения можно попробовать использовать раствор со свекольным соком или каплями алоэ. Они менее резкие и губительные для нежного организма. Атрофированее слизистой. Тут действует то же правило – не переборщить с частотой. Иначе, вы можете повлиять на то, что сосуды перестанут выполнять свои функции сужения. Оболочка привыкнет к постоянному воздействию, а нос начнет закладываться все чаще и чаще. Скопление гноя. При неправильном промывании, у вас появится гной в носовых пазухах. Такие ошибки совершают люди, которые промывают нос прохладной, а то и холодной водой. Вода обязательно должна быть теплой, иначе воспаление будет прогрессировать. Лечась – можно заболеть. Фарингит – заболевание, образовывается вследствие частых промываний носа. Происходит воспаление задней части глотки.

Можно ли промывать нос соленой водой и кому?

Промывать нос, как мы выяснили – можно и нужно, если есть необходимость. Но большинство волнует вопрос кому это можно делать. Ответ прост – всем, ПО РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧА.

Если специалист рекомендовал и объяснил, как проводить процедуру – вооружайтесь теплым стаканом воды, солью и вперед оздоравливать себя.

Мы подобрали рекомендации от врачей-отоларингологов.

Совет от Владимира Денца, ЛОР столичной больницы номер 9.

Как полоскать нос солью детям?

Процедуру для маленьких детей стоит проводить в положении лежа. Много врачей утверждает, что таким образом раствор может попасть в легкие, но это не совсем так. Важно, чтобы голова ребенка лежала на боку. Раствор надо вводить по очереди и небольшими порциями. Сначала в одну ноздрю, потом в другую.

Совет от Голоновой Юлии, ЛОР и директор частной клинки Москвы.

Какой водой промывать нос беременным?

Прежде всего, любой беременной женщине стоит обращаться в клинику или к врачу. Поскольку обычный насморк может привести к развитию более серьезных симптомов. Что касается промывания носа, врач рекомендует проводить в положении стоя, над раковиной. Аккуратно вводя жидкость в одну ноздрю, потом в другую. Но только после консультации с лечащим врачом.

Туалет носа солевым раствором при различных болезнях

Чаще всего, нос промывают при обычной простуде. Для того чтобы просто убрать отек и забитость. Но любая простуда может перерасти во что-то более масштабное и доставить, куда больше дискомфорта и неприятных ощущений. Вот тут промывание носа может сыграть значимую роль и не допустить развития опасного заболевания.

Нос стоит промывать при болезнях:

Гайморит. Когда насморк затянулся и переходит в более сложную форму, есть вероятность, что это воспаление гайморовых пазух. Выделения становятся желто-зеленые, появляется головная боль в области лба. Врачи назначают рентген, проверяя, есть гной или нет. А так же процедуры: промывания носа, кукушка. Конечно, вместе с комплексным лечением с помощью антибиотиков и противовоспалительных препаратов. Аллергический синусит. Весенняя пора – цветут и пахнут цветы, а мы с вами подвергаемся чиханию и насморку. Тут в ход идут гормональные и противоаллергические препараты. И вновь – полоскание носа солевым раствором, поскольку он успокаивает и снимает раздражительность оболочки. Ринит. Процесс воспаление слизистой оболочки, из-за которого закладывается и нос. На ранней стадии ринита, будет достаточно использовать солевой раствор три раза в день. Если начнутся осложнения – требуется обратиться к врачу, чтоб болячка не стала прогрессировать от бездействия или самолечения.

При лечении любых заболеваний даже не касающихся проблем носа, важно делать все в комплексе и по рекомендациям специалиста. Выполняя действия для улучшения вашего состояния в постоянном режиме, появится возможность излечиться быстрее. Так же, спохватившись вовремя за устранение симптомов, связанных с носоглоткой – риск нарушения дыхания минимизируется. А правильное дыхание напрямую связано с сердцем. Поэтому вы избежите двух проблем: нарушения работы сердца и развития дыхательных заболеваний.

Как долго можно промывать нос аптечными препаратами?

Для не сторонников лечения домашними средствами, даже такими простыми, как вода с солью – есть альтернативный выход. После того, как вы прошли консультацию у врача, по диагнозу назначается лечение. В комплекс к лечению, врачи часто рекомендуют использовать различные аптечные средства, для промывания носа. Они так же основаны на солевом растворе, но имеют два типа:

Физиологический раствор – соответствуют солености крови, слизи. Используются для профилактики и увлажнения слизистой оболочки носа. К таким препаратам относятся: «Аква Марис», «Хьюмер», «Аквалор Софт». Явный плюс этих аптечных средств: эффективность и дешевизна (150-300 рублей за большой флакон). Гипертонический раствор – более сильное средство. Оно отлично снимает отек слизистой, забитость пазух. В таком типе концентрация соли повышена, а это позитивно влияет на скорость снятия. Так же используя средство, разрушаются плохие микроорганизмы, а значит развитие вируса – маловероятно. Подойдут лекарства: «Аква Марис Форте», «Физомер Гипертонический», «Аквалор Форте». Минусы: препараты более активны, убивают и защитные иммунные клетки; цена выше (от 350-1000 рублей)

Использовать любой выше перечисленный препарат – можно только после консультации с профильным врачом. Он так же назначит: в какой период и как долго средство будет необходимо при лечении.

Как промыть нос минералкой?

Наверное, этот вопрос волновал всех читателей на протяжении статьи. Кто-то успел представить, как человек заливает воду из бутылки «Бонаква сильно газированная» прямо в нос? – Все намного проще. Промывать нос минеральной водой можно! Главное, чтобы она была без газов.

Особенно хорошо справляется с поставленной задачей вода: Боржоми, Ессентуки. В них преобладает солевой раствор. Чтобы воспользоваться подобным методом, надо сделать 3 действия:

Оставить воду на 2 дня открытой, чтоб газ полностью вышел. Залить воду во флакон, или оставить в бутылке. Набрать 20 мл воды в шприц и совершить промывание каждой ноздри.

Но, все же, обычная соль и вода будут намного дешевле и эффективнее.

Помните! От нашего правильного и полноценного дыхания, зависит вся работа внутренних органов. Правильное и равномерное поступление кислорода через кровь. Свобода и легкость. Возможность развивать свою тренированность и спортивные навыки. Обращайте внимание на дыхание и носики маленьких детишек. И не откладывайте поход к врачу, если у вас возникли проблемы с носом.

Благодарим вас за прочтение и будьте здоровы!