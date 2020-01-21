//Здоровье : Здоровая жизнь 13+

21 января 2020, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]

сонливость,pixabay.com

Современный ритм жизни человека – это постоянное движение.

Замечали ли вы, что многие даже на отдыхе не могут позволить себе расслабиться и просто поваляться в постели? Нам все время куда-то надо, хочется увидеть, как можно больше. Посетить различные интересные места. Что уж говорить о работе, которая выматывает и, иногда, не дает вздохнуть в свободную минутку.

То есть, живя в активном режиме – человеческий организм изнашивается. Порой, даже днем хочется закрыть глаза и окунуться в суточный сон. Такие симптомы особо свойственны для трудоголиков, которые готовы работать в постоянном укладе. С одной стороны – это ужасно, ведь можно довести себя до переутомления, если не знать меры. А с другой стороны – почему бы и нет? Жизнь не такая длинная, как кажется. Чем больше знаний, навыков, моментов мы приобретем, тем ярче и незабываемее станет наш век. Поэтому, мы не рекомендуем спать меньше во вред своему здоровью. Но если возникла срочность дела, то предлагаем ознакомиться вам с 10-тью способами избавления от сонливости! Раскроем лайфхаки и ответим на вопросы:

Как избавиться от сонного состояния? Как убрать сонное состояние быстро? Как снять сонливость днем? Есть ли таблетки от сонливости? Как убрать желание спать студенту?

Но предостерегаем: сон – жизненно необходимый ресурс для любого живого существа, особенно для человека. От него зависит наша продуктивность, идейность и желание работать. Выбирая между работой/ учебой и сном – делайте выбор осознано, не во вред себе. Если есть возможность доделать что-то позже, почему бы и нет?

Как прогнать сонливость, если есть необходимость. Причины, из-за которых хочется спать в любое время суток?

Перед тем, как перейти к действиям, стоит выяснить: откуда и почему у вас возникла сонливость, если раньше ее не было. Врачи и эксперты в области сна, выделяют несколько причин, почему у нас возникает сонное состояние:

Появление различных заболеваний. Чаще всего это психологические болезни. Депрессии и нервные срывы. Такие настроения приводят людей к постоянной усталости. Следовательно, может возникать острая потребность в длительном сне днем и ночью. Побочные эффекты от приема таблеток. Многие препараты имеют побочные действия. Успокоительные и противоаллергические таблетки - способны внезапно вызвать желание поспать. Нехватка кислорода, обезвоживание. Если вы мало дышите свежим воздухом, практически не пьете – организм изнуряется. Кровь не питается кислородом, а значит все системные процессы внутри нас замедляются. Вода способствует поддержанию активности, она питает наши органы – ее нехватка, так же замедляет жизненоважные режимы. А мы, насколько вам известно, на 90% процентов состоим из воды. Недосып. Если у вас был длительный хронический недосып, со временем организм устанет. Появится резкое желание спать. Очень важно уметь высыпаться и делать это правильно. Беременность. Из-за вечных изменений гормонального фона беременной женщины, может возникнуть много дискомфортных симптомов, один из них – усталость и желание спать везде.

Если ни одна из причин не подходит и у вас все происходит в комплексе с усталостью, слабостью, тошнотой, головными болями – немедленно обратитесь к врачу. Он проведет консультацию, назначит сдачу анализов и поможет избежать развития болезни.

Но, зная, что вы просто переутомились, а пачка нерешенных задач все еще ждет – попробуйте 10 методов, которые мы предложим.

Как избавится от сна на работе: 5 практичных методов.

Наверное, каждый задавал себе подобный вопрос. В этом нет ничего постыдного и страшного. Сонливость во время работы не значит, что вы плохой работник. Многие люди любят свою работу, и им совершенно не приходится на ней скучать. Но в холодные, пасмурные и дождливые дни, на сон тянет всех.

Итак, что же можно сделать?

Выпить кофе или крепкий чай. Самый популярный и вкусный напиток среди офисных работников – кофе. Он быстро возобновит вашу бодрость, из-за содержимого компонента кофеин. Главное не переусердствовать. Если выпить слишком много напитка – вновь возникнет желание поспать. Носите с собой гематоген или что-нибудь сладкое. Быстрые углеводы моментально справляются со сном. Улучшают работу головного мозга. Из-за того, что быстрый углевод имеет свойство расщепляться в организме в течение 15 минут – бодрость не заставит себя ждать. Но не стоит налегать на жирную пищу – она вновь призовет вас ко сну. Выходите подышать. Свежий воздух для людей, работающих в длительном сидячем режиме – необходим. Кровь будет насыщаться кислородом, а системы начнут работать в нужном режиме. Впоследствии правильной работы всех систем – сонливость даже не возникнет. Более того, это будет полезно для вашего опорно-двигательного аппарата. Послушайте драйвовую музыку или пообщайтесь с активным работником. Заряд позитивной энергии от услышанного, вызовет выделение небольшого количества адреналина в кровь – сон станет неактуальным. Поспите. Китайские ученые доказали, что сон в течение 13-20 минут, даст возможность человеку проснуться совершенно бодрым. Только это стоит делать на обеденном перерыве, абы не злить начальство.

Как отбить желание спать, если ты студент

Студенты – отдельная нация людей. У них потребность сна во время пар возрастает в разы, чем у офисных работников. Особенно если скучно или началась сессия. Но и они могут легко справиться со сном, в момент, когда засыпать - ну просто нельзя.

Методы как выйти из сонного состояния:

Выпить энергетический напиток или водичку с лимоном. Они активируют ваш головной мозг и остальные процессы в организме. Но не стоит увлекаться энергетиками, поскольку они наносят вред ЖКТ. Сыграть в активную игру на перерыве. Любая игра поможет быстро привести себя в чувство. Кровь начнет циркулировать по телу быстрее, приток к мозгу тоже возрастет. Сонливость должна пропасть. Умойтесь холодной водой. Она очень бодрит и освежает человека. Нормализует давление, и сужает сосуды. Поэтому этот метод, так же хорош и актуален. Пейте витамины и старайтесь высыпаться. Чтобы не спать на парах – надо спать ночью. Научитесь распределять свои дела в течение дня, а не оставлять их на вечернее время. Тогда вы сможете ложиться раньше. Витамины же помогут поддерживать иммунитет в период авитаминоза, и не допускать неприятные симптомы. Питайтесь правильно. Даже на пары можно брать еду в судочках, чтобы снабжать себя энергией. От питания зависит наша активность и продуктивность, оно наделяет человека всеми необходимыми микроэлементами.

Не пренебрегайте сном. Обязательно высыпайтесь и искать методы как избавиться от чувства сна – не придется.