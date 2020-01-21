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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Как правильно подобрать лекарства для лечения кашля

, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]

Как правильно подобрать лекарства для лечения кашля
лекарства для лечения кашля,pixabay.com

Неприятный и тяжелый симптом, который сопровождает большое количество заболеваний – кашель. Особенно тяжело, если болячка носит инфекционный характер. Тогда опасность заразить кого-то или заразиться самому – намного выше.

Множество людей подхватывают кашель в осенний и зимний период. Когда наша иммунная система особо слаба из-за нехватки витаминов, которые находятся в фруктах. Приходится прибегать к медикаментозным препаратам или проводить лечение народными средствами.

Тут возникает вопрос: «Как правильно лечить кашель, чтобы не сделать хуже?»

Любые симптомы – это звоночек для человека, что его организм не в лучшем состоянии.

Важно обращать внимание на свое самочувствие, даже если у вас просто першит горло. Ведь маленькая проблема может перерасти в хроническое, острое и тяжелое заболевание. Чтобы не запустить подобный процесс, рекомендуем вам прочесть материал нашей статьи.

Сегодня вы ознакомитесь со сравнительной таблицей лучших препаратов от кашля. Узнаете причины появления недуга. Найдете методы и способы лечения кашля в домашних и стационарных условиях. Научитесь различать виды кашля. Предупреждать симптом и проводить профилактику. В табличке найдете ответы на вопросы:

  • Флюдитек или коделак бронхо, что лучше?
  • Флуифорт или ацц, что лучше?
  • Мукалтин или флюдитек?
  • Ренгалин или лазолван, что лучше?
  • Ацц или проспан?

Обратите внимание! Наша статья не является медикаментозной инструкцией по применению различных препаратов. Мы просто даем информацию для ознакомления. Поставить диагноз и выписать лечение с помощью медицинских средств, может только профильный врач. К какому специалисту лучше обращаться – вы узнаете в статье.

 

Что лучше пертуссин или амброксал, сравнительная таблица ТОП-5 препаратов от кашля

Кашель – защитная реакция организма. Благодаря кашлю, человек способен очистить органы дыхания от микробов и лишней слизи (медицинских термин слизи – «секрет»). Во время процесса откашливания микроорганизмы, мокрота, пыль, любые частички, затрудняющие дыхание – выводятся из дыхательных путей. А вот характер самого симптома зависит только от уровня заболевания, его тяжести и воздействия негативных бактерий.

Для того чтобы быстрее избавится от неприятных последствий – люди обращаются к аптечным препаратам, врачам и домашней методике лечения. Они способны устранить воспаление, раздражение и прогрессирование болезни слизистой ротовой полости.

Таблица ниже, познакомит вас с популярными и раскупаемыми лекарствами, их свойствами.

 

 №  Название препаратов Свойства Дозировка указанная в инструкции
 1. Лазолван или коделак?
  • Лазолван – способен справляться с более серьезными вирусами и инфекциями. Он лечит заболевания: пневмония, острый/ хронических бронхит, астма, обструктивную болезнь легких. Не рекомендуется  применять при беременности или непереносимости амброксола (химическое вещество). 30% лекарства проходит и задерживается в печени. Поэтому очень важно соблюдать дозировку.
  • Коделак – проигрывает лазолвану, поскольку он временно снимает симптомы, а не устраняет их полностью. Влияет на уменьшение интенсивности и частоты кашля. Не рекомендуется принимать детишкам до 2 лет, а так же людям, у которых повышенная гиперчувствительность к кодеину.
  1. Принимать 3 раза в сутки по 4 мл (100 капель)
  2. Принимать по 1 таблетке 2-3 раза в день.
 2. Аскорил или бронхипрет?
  • Аскорил – помогает справиться с трудно отделяемым и вязким секретом (слизью), позитивно влияет на процесс удаления воспалений и раздраженности горла. Лечит трахеобронхит, эмфизему легких, туберкулез, коклюш. Является сильнодействующим лекарством, которое не рекомендуется пить без назначения врача.
  • Бронхипрет – влияет на отхаркивающий процесс, убирает воспаления, проводит лечение острых заболеваний дыхательных путей. Лечит: трахеит, трахеобронхит, бронхит. Но по действию он слабее, чем аскорил. Средства можно принимать детям от 3 месяцев по назначению врача, а это явный плюс. 
  1. Три раза в сутки по одной таблетке.
  2. Детям от 3 лет по 16-17 капель три раза в день.
  
 3. Флюдитек или гербион, что лучше?
  • Флюдитек – муколитическое средство от кашля. Развивает процесс отхаркивания, восстанавливает вязкость и эластичность выделяемой слизи, а значит – снимает отеки. Лечит бронхолегочные болезни, снимает воспаление с носовой слизистой оболочки, носоглотки, носовых пазух. Применяется при отите, рините и аденоидах. Не рекомендуется пить беременным и детям до 2 лет, а так же людям, имеющим язву.
  • Гербион – средство растительного происхождения. Часто используется при детском кашле, поскольку создается на растительной основе – это безопасно для детского организма. Выписывается при заболеваниях: острый трахеит, ларинготрахеит. Устраняет мокроту, кашель. Обладает противомикробным действием. Не стоит принимать препарат, если: у вас сахарный диабет, было осложнение при лечении ларингита, непереносимость фруктозы.
  1. 2-3 раза в день по 5 мл.
  2. 3 раза в сутки по 1 ложке. Перед приемом – взболтать.
 
 4. Ренгалин или амбробене, что лучше?
  • Ренгалин – противокашлевое средство. Если есть заболевания дыхательных путей, которые сопровождаются кашлем и бронхоспазмами. Часто назначают при ОРВИ, как вспомогательный препарат в борьбе с гриппом. Не рекомендуется малышам до 3-х лет, поскольку эффективность/ безопасность препарата не выявлена до конца.
  • Амбробене – препарат назначается, когда возникает нарушенное выделение мокроты. При болезнях дыхательных путей. Он считается более мягким в своих свойствах, в отличие от реналгина, но больным на почки и печень – стоит быть особенно внимательными и не пить без назначения. 
  1. 1-2 таблетки 3 раза в сутки.
  2. 3 раза в день по 1 таблетке.
 5. Флумицил или аскорил, что лучше?
  • Флумицил – щадящее средство, способствующее разжижению мокроты. Оказывает антиоксидантное действие. Удаляет воспаления в дыхательных путях при заболеваниях: пневмония, бронхоэктазия, бронхиальная астма. Есть ряд побочных действий, поэтому не рекомендуется детям до 6 лет и беременным женщинам.
 
  1. 2-3 раза в день по 1 таблетке.

 

 

Причины/ способы лечения/ виды кашля, и к какому врачу обращаться?

Выбирая между лозалваном или коделак бронхо, сначала надо выяснить причины и вид кашля.

Его разделяют на:

  1. Сухой кашель. При таком виде отсутствует мокрота, трудно и сухо дышать. Во рту постоянное ощущение пересушенности, при этом горло печет и не дает нормально пить. Бронхиальная слизь, которая омывает оболочку – не производится.
  2. Влажный кашель. Считается менее неприятной формой. Происходит выделение мокроты, а бронхиальная слизь начинает отхаркиваться. Влажный кашель, первый шаг к выздоровлению после тяжелых дыхательных заболеваний.

Причины:

  • Простудные и вирусные заболевания вследствие переохлаждения.
  • Тяжелые болезни дыхательных путей из-за пойманных инфекций.
  • Возникает после длительных прогулок в несоответствующей одежде, в зимний сезон.

 К кому обращаться?

  • Справиться и назначить необходимые, безопасные препараты вам поможет ЛОР или терапевт.

Не занимайтесь самолечением. Не затягивайте процесс лечения, ведь обычный кашель может перерасти в тяжелое заболевание. Помните об этом и не рискуйте своим здоровьем.

АОл

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