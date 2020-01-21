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21 января 2020, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]

лекарства для лечения кашля,pixabay.com

Неприятный и тяжелый симптом, который сопровождает большое количество заболеваний – кашель. Особенно тяжело, если болячка носит инфекционный характер. Тогда опасность заразить кого-то или заразиться самому – намного выше.

Множество людей подхватывают кашель в осенний и зимний период. Когда наша иммунная система особо слаба из-за нехватки витаминов, которые находятся в фруктах. Приходится прибегать к медикаментозным препаратам или проводить лечение народными средствами.

Тут возникает вопрос: «Как правильно лечить кашель, чтобы не сделать хуже?»

Любые симптомы – это звоночек для человека, что его организм не в лучшем состоянии.

Важно обращать внимание на свое самочувствие, даже если у вас просто першит горло. Ведь маленькая проблема может перерасти в хроническое, острое и тяжелое заболевание. Чтобы не запустить подобный процесс, рекомендуем вам прочесть материал нашей статьи.

Сегодня вы ознакомитесь со сравнительной таблицей лучших препаратов от кашля. Узнаете причины появления недуга. Найдете методы и способы лечения кашля в домашних и стационарных условиях. Научитесь различать виды кашля. Предупреждать симптом и проводить профилактику. В табличке найдете ответы на вопросы:

Флюдитек или коделак бронхо, что лучше?

Флуифорт или ацц, что лучше?

Мукалтин или флюдитек?

Ренгалин или лазолван, что лучше?

Ацц или проспан?

Обратите внимание! Наша статья не является медикаментозной инструкцией по применению различных препаратов. Мы просто даем информацию для ознакомления. Поставить диагноз и выписать лечение с помощью медицинских средств, может только профильный врач. К какому специалисту лучше обращаться – вы узнаете в статье.

Что лучше пертуссин или амброксал, сравнительная таблица ТОП-5 препаратов от кашля

Кашель – защитная реакция организма. Благодаря кашлю, человек способен очистить органы дыхания от микробов и лишней слизи (медицинских термин слизи – «секрет»). Во время процесса откашливания микроорганизмы, мокрота, пыль, любые частички, затрудняющие дыхание – выводятся из дыхательных путей. А вот характер самого симптома зависит только от уровня заболевания, его тяжести и воздействия негативных бактерий.

Для того чтобы быстрее избавится от неприятных последствий – люди обращаются к аптечным препаратам, врачам и домашней методике лечения. Они способны устранить воспаление, раздражение и прогрессирование болезни слизистой ротовой полости.

Таблица ниже, познакомит вас с популярными и раскупаемыми лекарствами, их свойствами.

№ Название препаратов Свойства Дозировка указанная в инструкции 1. Лазолван или коделак? Лазолван – способен справляться с более серьезными вирусами и инфекциями. Он лечит заболевания: пневмония, острый/ хронических бронхит, астма, обструктивную болезнь легких. Не рекомендуется применять при беременности или непереносимости амброксола (химическое вещество). 30% лекарства проходит и задерживается в печени. Поэтому очень важно соблюдать дозировку.

Коделак – проигрывает лазолвану, поскольку он временно снимает симптомы, а не устраняет их полностью. Влияет на уменьшение интенсивности и частоты кашля. Не рекомендуется принимать детишкам до 2 лет, а так же людям, у которых повышенная гиперчувствительность к кодеину. Принимать 3 раза в сутки по 4 мл (100 капель) Принимать по 1 таблетке 2-3 раза в день. 2. Аскорил или бронхипрет? Аскорил – помогает справиться с трудно отделяемым и вязким секретом (слизью), позитивно влияет на процесс удаления воспалений и раздраженности горла. Лечит трахеобронхит, эмфизему легких, туберкулез, коклюш. Является сильнодействующим лекарством, которое не рекомендуется пить без назначения врача.

Бронхипрет – влияет на отхаркивающий процесс, убирает воспаления, проводит лечение острых заболеваний дыхательных путей. Лечит: трахеит, трахеобронхит, бронхит. Но по действию он слабее, чем аскорил. Средства можно принимать детям от 3 месяцев по назначению врача, а это явный плюс. Три раза в сутки по одной таблетке. Детям от 3 лет по 16-17 капель три раза в день. 3. Флюдитек или гербион, что лучше? Флюдитек – муколитическое средство от кашля. Развивает процесс отхаркивания, восстанавливает вязкость и эластичность выделяемой слизи, а значит – снимает отеки. Лечит бронхолегочные болезни, снимает воспаление с носовой слизистой оболочки, носоглотки, носовых пазух. Применяется при отите, рините и аденоидах. Не рекомендуется пить беременным и детям до 2 лет, а так же людям, имеющим язву.

Гербион – средство растительного происхождения. Часто используется при детском кашле, поскольку создается на растительной основе – это безопасно для детского организма. Выписывается при заболеваниях: острый трахеит, ларинготрахеит. Устраняет мокроту, кашель. Обладает противомикробным действием. Не стоит принимать препарат, если: у вас сахарный диабет, было осложнение при лечении ларингита, непереносимость фруктозы. 2-3 раза в день по 5 мл. 3 раза в сутки по 1 ложке. Перед приемом – взболтать. 4. Ренгалин или амбробене, что лучше? Ренгалин – противокашлевое средство. Если есть заболевания дыхательных путей, которые сопровождаются кашлем и бронхоспазмами. Часто назначают при ОРВИ, как вспомогательный препарат в борьбе с гриппом. Не рекомендуется малышам до 3-х лет, поскольку эффективность/ безопасность препарата не выявлена до конца.

Амбробене – препарат назначается, когда возникает нарушенное выделение мокроты. При болезнях дыхательных путей. Он считается более мягким в своих свойствах, в отличие от реналгина, но больным на почки и печень – стоит быть особенно внимательными и не пить без назначения. 1-2 таблетки 3 раза в сутки. 3 раза в день по 1 таблетке. 5. Флумицил или аскорил, что лучше? Флумицил – щадящее средство, способствующее разжижению мокроты. Оказывает антиоксидантное действие. Удаляет воспаления в дыхательных путях при заболеваниях: пневмония, бронхоэктазия, бронхиальная астма. Есть ряд побочных действий, поэтому не рекомендуется детям до 6 лет и беременным женщинам. 2-3 раза в день по 1 таблетке.

Причины/ способы лечения/ виды кашля, и к какому врачу обращаться?

Выбирая между лозалваном или коделак бронхо, сначала надо выяснить причины и вид кашля.

Его разделяют на:

Сухой кашель. При таком виде отсутствует мокрота, трудно и сухо дышать. Во рту постоянное ощущение пересушенности, при этом горло печет и не дает нормально пить. Бронхиальная слизь, которая омывает оболочку – не производится. Влажный кашель. Считается менее неприятной формой. Происходит выделение мокроты, а бронхиальная слизь начинает отхаркиваться. Влажный кашель, первый шаг к выздоровлению после тяжелых дыхательных заболеваний.

Причины:

Простудные и вирусные заболевания вследствие переохлаждения.

Тяжелые болезни дыхательных путей из-за пойманных инфекций.

Возникает после длительных прогулок в несоответствующей одежде, в зимний сезон.

К кому обращаться?

Справиться и назначить необходимые, безопасные препараты вам поможет ЛОР или терапевт.

Не занимайтесь самолечением. Не затягивайте процесс лечения, ведь обычный кашель может перерасти в тяжелое заболевание. Помните об этом и не рискуйте своим здоровьем.