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16 января 2020, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]

какой пульс считается нормальным?,pixabay.com

Пульс – жизненно-важный биологический процесс, который свидетельствует о состояние артериального давления человека. Каждый раз, когда наше сердце сокращается из его клапанов, а именно желудочка, выходит кровь. Она ударяется об артериальные стенки сосудов, за счет чего артерии приходят в колебание. Поэтому, приложив руку к шее или запястью – вы можете почувствовать легкое движение.

Многие врачи не просто так советуют ежедневно измерять свой пульс. С помощью измерительных показателей, вы может проводить статистику своего состояния здоровья. Вычислять, какие действия могут влиять на артериальное давление. И держать свой организм под контролем. А в случаи, если понадобится сообщить врачу свой нормальный пульс на осмотре – у вас не возникнет проблем. Особенно важно знать такие показатели профессиональным спортсменам. Они дадут возможность вычислять: какая нагрузка подходит, как не переборщить на тренировке, как развивать и повышать выносливость исходя от пульсовых зон.

Наша статья будет полезной для любого читателя, который ее прочтет. Поскольку мы рассмотрим важные вопросы, касающиеся здоровья и его поддержания.

Какой нормальный пульс для обычного человека/ спортсмена?

Как пульс влияет на состояние?

Какой пульс считается высоким?

Какие заболевания могут быть при высоком артериальном давлении?

72 удара в минуту и пульс 84 удара насколько велика разница?

Пульс 68 ударов в минуту – это низкий?

Как провести измерения пульса самостоятельно. Почему это важно делать во время спортивных нагрузок?

Свойства пульса и нормы пульса

С латыни «Пульс» переводится, как удар/ толчок. Когда кровь выбрасывается из сердечной камеры, происходит удар в артериальное русло. Из-за этого расширяется артерия, а давление становится выше – такой процесс носит название «Систола». После этого сердце расслабляется и впитывает в себя новое поступление крови – этот процесс называется «Диастола». Во время диастолы давление падает. Конечно, это все происходит в течение 1-2 секунд. В зависимости от нормальных показателей пульса у определенного человека.

Поэтому показатель нормы, будь пульс 72 удара или пульс 78 ударов у каждого человека индивидуальный. Он, так же, зависит от:

Пола . Пульс у женщин и мужчин, по исследованиям немного различен. Об этом вы сможете узнать ниже.

. Пульс у женщин и мужчин, по исследованиям немного различен. Об этом вы сможете узнать ниже. Возраста. Рождаясь, мы имеем высокий показатели пульса. В подростковый и взрослый период жизни человека – пульс приходит в стабильность. А со временем, увеличивается даже в состояние покоя, поскольку сердце изнашивается.

Тренированности . Спортсмены обладают «спортивным сердцем», особенно люди, которые занимаются цикличными видами спорта. Их показатели могут быть значительно ниже, чем у обычных людей, ведь главная мышца (сердце) – становится больше и сильнее. Так, к примеру, у известного кенийского бегуна Элуида Кипчоге, пульс в спокойном состоянии составляет 33 удара в минуту!

. Спортсмены обладают «спортивным сердцем», особенно люди, которые занимаются цикличными видами спорта. Их показатели могут быть значительно ниже, чем у обычных людей, ведь главная мышца (сердце) – становится больше и сильнее. Так, к примеру, у известного кенийского бегуна Элуида Кипчоге, пульс в спокойном состоянии составляет 33 удара в минуту! Состояния здоровья . Не стоит измерять свой пульс, когда вы болеете. Показатели будут не точными из-за того что сердце тоже принимает активное участие в избавлении от вируса. Пульс будет слишком высоким, если есть температура, или слишком низким при слабости.

. Не стоит измерять свой пульс, когда вы болеете. Показатели будут не точными из-за того что сердце тоже принимает активное участие в избавлении от вируса. Пульс будет слишком высоким, если есть температура, или слишком низким при слабости. Время суток . Утро – самое время померить пульс. Это период, когда человек еще не подвергался нагрузке, стрессу и показатели будут в норме. Вечерние измерения могут быть неправдивы и далеки от нормальных цифр.

. Утро – самое время померить пульс. Это период, когда человек еще не подвергался нагрузке, стрессу и показатели будут в норме. Вечерние измерения могут быть неправдивы и далеки от нормальных цифр. Генетики. Генетически у вас могут быть врожденные заболевания, связанные с сердцем. Вследствие чего, пульс будет или высоким или низким. Может обойтись и без болезней, и низкий/ высокий пульс просто будут особенностью вашего организма.

Для того чтобы вам было легче ориентироваться в стандартных показателях пульса для мужчин/ женщин/ детей – мы создали таблицу. В ней вы найдете подробное описание особенностей частоты, силы и колебаний.

Личность: Особенности Норма ударов в минуту Мужчина У большинства мужчин показатели пульса, как правило, ниже на 6-8 ударов, чем у женщин. 60 – 70 ударов/ мин. Женщина Женщины, по своей натуре, являются более стрессовыми личностями. Чем больше они испытывают стресса, тем выше может становиться пульс с возрастом. Но, их норма не далека от мужской. У девушек показатели пульса могут быть еще ниже, чем у мужчин. Это зависит от особенностей их организма. 60 – 90 ударов/ мин. Ребенок А вот пульс малышей, годовалых детей и подростков – очень отличается друг от друга. В организме, который только что появился на свет, норма варьируется от 120 до 150 ударов. У трехлетних детишек нормальным пульсом считается 90-120 ударов. В подростковом возрасте, дети приходят к обычному и стабильному пульсу от 60-90 ударов в минуту. Новорожденные: 120-150

Дети от 2-5 лет: 90-120

Подростки и дети от 5 лет 60-90 ударов/ мин.

Как пульс 74 удара в минуту способен влиять на наше состояние?

Прежде всего, пульс помогает отследить врачам/ тренерам/ спортсменам и обычным людям насколько все в порядке с сердцами проверяемых. Он характеризует силу удара в артерию, ритмичность выброса крови, состояние сосудов и самого сердца. С его помощью можно выяснить, что сейчас происходит с человеком и есть ли опасность для его жизни.

Потеря ритма, сильное, неравномерное ускорение ударов свидетельствует о резком повышении артериального давления. Оно может привести человека к симптомам: шум в голове, резкая боль в висках. Может развиться тахикардия, если удары превысят показатель 100 толчков в минуту. Потеря ритма, медленные, нечастые удары будут обозначать, что человек на грани потери сознания. Низкими показателями считаются цифры от 60 ударов и ниже. Может развиться брадикардия. Возникнет резкая слабость, головокружение, усталость и станет тяжело дышать. Отсутствие пульса – приводит к смерти, если вовремя не принять меры и не запустить работать сердце вновь. Такую процедуру могут провести врачи с помощью специальных электроприборов или искусственного дыхания.

Пульс 69 ударов в минуту, как и любой другой обладает некими свойствами:

Частота – число, обозначающие колебание стенок артерий.

Умеренная частота: 60-90 ударов в минуту.

Редкая частота: показатели ниже 60 ударов в минуту.

Частая частота: все цифры выше 90 ударов в минуту.

Наполнение – показатель, который указывает, насколько артерия заполнена кровью.

Различается умеренный, полный, пустой и нитевидный пульс. Последний говорит о том что, он еле ощутим при измерении.

Ритмичность – интервал ударов пульсовых норм.

Ритмичный пульс: показывает одинаковые интервалы между толчками в артериях.

Аритмичный: различный и не системный выброс крови.

Напряжение – эта сила, которую надо приложить, чтобы пережать артерию.

Твердый пульс.

Мягкий пульс.

Скорость – она показывает, с какой скоростью меняется объем артерии. Определяется с помощью специальных кардио приборов.

Есть скоростной пульс.

Медленный пульс.

Дикротический пульс.

Исходя из данного абзаца, можно сделать вывод, что пульс является одним из главных показателей нормального состояние человека. От него зависит наша жизнь, тренированность, возможность выполнять физические нагрузки, здоровье и общее самочувствие организма.

Пульс 84 это нормально или много?

Обычный пульс человека варьируется от 60 до 90 ударов в спокойном состоянии. Но для многих людей пульс 81 это нормально, а для других – нет. И если у вас резко стал подниматься показатель измерений артериального давления, прежде всего – не пугайтесь. Высокий пульс – не всегда причина заболеваний серьезного характера. На его поднятие могли повлиять различные факторы:

Стресс.

Испуг.

Температура.

Большая физическая нагрузка в течение дня.

Принятие алкогольных или энергетических напитков.

Что стоит делать, в случае, когда ваш обычный пульс от 60-70 ударов, но в данный момент стал активно повышаться:

Начните дышать глубоко в положении сидя или лежа. Глубокое дыхание способно привести человека к более спокойному состоянию. Облегчить скорость ударов. Ложитесь на спину и закрывайте глаза. Это даст возможность понять организму, что никаких физических нагрузок ожидать не надо. Умойтесь. Холодная вода, так же способствует успокоению внутренних процессов. Позвоните своему терапевту и проконсультируйтесь с ним, если действия выше не помогли. Врач сможет посоветовать вам препараты, которые понизят артериальное давление. Попробуйте выпить успокоительные лекарства. Они могут вызвать слабость и сонливость, поэтому после приема – ложитесь отдыхать.

Заболевания, как последствия постоянно высокого пульса

70 ударов в минуту пульс – абсолютно нормальный для любого человека. Но имея свойство постоянно и быстро подниматься – это не норма. Вполне вероятно, что у вас есть генетическое или приобретенное заболевание, связанное с работой сердца. Самая страшная и частая болезнь – ишемический синдром. Она влияет на работу щитовидной железы и сердечный ритм. К распространенным заболеваниям, при которых пульс активно повышается, относятся:

Тахикардия. Резкое увеличение сокращений частоты пульса, от 90 ударов и выше.

Гипертония. Повышение артериального давления от 140 на 90 и выше.

Гипертиреоз. Гормональная болезнь щитовидной железы, при которой пульс учащается.

Пульс 69 ударов в минуту это низко или нормально для обычного человека?

Низкий пульс, как и высокий – не обязательно фактор какой-то болезни. Чаще всего он возникает из-за переутомления, сильного нервного срыва, опустошения человека. Низкий пульс рассматривается и при падении гемоглобина после тяжелой физической нагрузки. Он сопровождается симптомами головокружения, потери сознания, резкой слабости, ознобом. Если для вас низкое артериальное давление не свойственно, стоит провести необходимые действия в домашних условиях.

Перестаньте нервничать, если пульс упал от нервного срыва. Не пробуйте пить успокоительное оно лишь усилит эффект падения пульса. Приведите себя в чувство самостоятельно с помощью умывания холодной водой. Чувствуя, что теряете сознание – ложитесь на пол или любое покрытие, и поднимайте ноги. Делается это для того, чтоб кровоток пришел к мозгу быстрее. Выпейте крепкого, сладкого, теплого чая. Обратитесь к врачу, если ваше состояние не меняется.

Заболевания, как последствия постоянного низкого пульса

Напоминаем, что низкий пульс – не всегда свидетельствуют о болезни. Он мог упасть вследствие стресса, переутомления, испуга. Но, если низкий пульс носит постоянную форму. Вы все время ощущаете себя плохо и слабо, возможно это болезнь.

Гипотония. Нарушение кровяного давления. Это значит, что кровь проходит через клапаны сердца с маленькой интенсивностью, сердце работает плохо.

Анемия. При анемии происходит понижение артериального давления. У человека появляется одышка, слабость в мышцах, усталость.

Пульс 68 ударов это нормально для спортсмена, и как самостоятельно измерить показатель?

69 ударов в минуту, сердце спортсмена только что размялось. Да, да именно так. Профессиональные лыжники, бегуны и пловцы – способны проводить разминку на пульсе 69 ударов в минуту. При этом они могут довести показатель пульса до 190-210 ударов и проработать на нем длительное/ короткое время. А после восстановиться за 1 минуту до 120-110 ударов.

Это говорит про их повышенную тренированность и цикличную нагрузку на сердце. Во время тренировок профессиональных спортсменов, любителей-бегунов, фитнес девушек – важно измерять пульс. Зачем? – чтобы не загнать сердца человека, доведя его до переутомления или даже потери сознания от большой нагрузки.

Как это можно сделать?

С помощью старого и привычного метода: Подсчет рукой, держась за шею. Найдите пульс в области артерии шеи. В течение 6 секунд посчитайте его. После умножьте полученную цифру на 10. Так вы сможете более точно определить пульс сразу после нагрузки. Одевайте пульсометр. Это датчик, который прилагается к спортивным часам. Одевается в области груди. Показатели пульса выводятся на экран часов. С помощью аппарата давления. Электронный прибор покажет вам давление и пульс.

Мы надеемся, что наша статья стала информативной и полезной для вас.

Помните, пульс 74 это нормально и пульс 79 ударов в минуту это нормально. Ведь все зависит от особенностей нашего организма. От генетики наших родителей. Мы способны влиять и развивать свою сердечную мышцу с помощью правильной физической нагрузке. Современные технологии (пульсометры, аппараты давления, часы) дают нам возможность измерять свой пульс в любом месте, отслеживать его динамику и статистику во время работы. Нам остается только пользоваться этим и не перенапрягать свое сердце.