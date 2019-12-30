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30 декабря 2019, 11:52 [ «Аргументы Недели» ]

высокая температура,pixabay.com

Температура - состояние, когда тело выламывает, голова болит, в висках давит, а организм морозит или горит.

Нормальная температура для человека, как всем известно, 36.6. Это свидетельствует о том, что в организме нет никаких воспалительных процессов, которые влияют на иммунную систему, а термодинамика работает в привычном режиме. При этом, отсутствие высокой температуры - не защищает людей от присутствия болезни. Поскольку не все болезни сопровождаются температурой.

Повышенной температурой является градус выше 38. Это защитная реакция иммунной системы организма, которая гласит, что пора начать лечение.

Самым неприятным фактом высокой температуры - ломка тела, отсутствие аппетита, постоянная смена внешнего состояние ( то жарко, то холодно). Но со всем этим можно и нужно бороться правильно. В данной статье мы обсудим вопросы, которые касаются повышения градуса внутри человека. Поговорим про:

От чего может подняться температура? Почему поднимается температура тела при болезни? Допустимо лечение в домашних условиях? Что происходит в организме при температуре от 38 градусов? Какая опасная температура тела? Почему при температуре пропадает вкус, аппетит, настроение? Как ее лечить, к кому обращаться и каких ошибок избегать?

Наша статья является полезной информацией, которая поможет вам избежать неприятных симптомов и последствий. В случае, если вы сильно больны, у вас высокая температура - стоит обратиться к врачам скорой помощи, или отправиться в больницу самостоятельно.

От чего повышается температура?

Прежде чем паниковать из-за высокого градуса, стоит запомнить - повышенная температура не есть угрозой для жизни. Это та защитная реакция иммунной системы на бактерии, вирусы, микробы, и призыв человека к действию.

Причин ее повышения есть большое количество. От самых банальных до экзотических. Давайте разберем подробно каждую:

ОРВИ . Самая распространенная причина появления температуры. Если у вас заболело горло, возник насморк, слабость, сопли, кашель - это острая респираторная вирусная инфекция. Обычно лечится ОРВИ в течение 3 - 7 дней, после чего человек может возобновлять физические нагрузки, до этого - постельный режим. Не рекомендуя отдельных препаратов, в борьбе с ОРВИ поможет - теплые чаи с малиной и медом, потение под одеялом, постельный режим.

. Самая распространенная причина появления температуры. Если у вас заболело горло, возник насморк, слабость, сопли, кашель - это острая респираторная вирусная инфекция. Обычно лечится ОРВИ в течение 3 - 7 дней, после чего человек может возобновлять физические нагрузки, до этого - постельный режим. Не рекомендуя отдельных препаратов, в борьбе с поможет - теплые чаи с малиной и медом, потение под одеялом, постельный режим. Непереносимость или передозировка препаратов. Микроэлементы таблеток, которые мы принимаем влияет на общее состояние человека. Большое скопление и сильное действие микроэлементов лекарств, способно негативно действовать на гипоталамус, именно там находится центр регуляции температуры.

Перегрев. Такие ситуации относятся к любителям долго полежать под солнцем, или попариться в сауне. Вероятнее всего, температура поднимется до 37 градусов и у вас слегка заболит голова. Банальный ответ организма на перегрев всего тела. Лучший метод лечения такой температуры - холодный душ.

Экзотика. Люди, которые любят путешествовать могут столкнуться с подобной проблемой. В каждой стране есть факторы, которые могут повлиять на температуру приезжего туриста. Еще хуже, можно подхватить заболевания и инфекции (тиф, энцефалит). Самая страшная болезнь малярия - с ней поможет справиться инфекционист. Выезжая в другую страну - запаситесь лекарствами, которые вам порекомендует врач.

Последствия ОРВИ . Бросает в пот во время сна, трясет и есть постоянная отдышка - возможно это пневмония. Срочно обратитесь к врачам. Такое заболевание способно довести организм человека до смерти, поскольку в бронхах, легких скапливается жидкость. Происходит все в сопровождение повышенной температуры, слабости, лихорадке.

. Бросает в пот во время сна, трясет и есть постоянная отдышка - возможно это пневмония. Срочно обратитесь к врачам. Такое заболевание способно довести организм человека до смерти, поскольку в бронхах, легких скапливается жидкость. Происходит все в сопровождение повышенной температуры, слабости, лихорадке. Психологические. Слишком сильные переживания и волнения - влияют на повышения температуры. Такая причина часто возникает у детей. Из-за постоянного нервного напряжения и переживаний. Взрослым рекомендуем не нервничать лишний раз, оставаться спокойными при любых ситуациях. Помните - стресс влияет практически на все функции организма.

Температура тела повысится, если вы болеете

Очевидно и факт, верно? Но почему так происходит?

Любое заболевание сопровождается попаданием в наш организм микроб и вирусов. В этот момент в борьбу с бактериями вступает иммунитет человека - отдавая обратную реакцию на наше состояние. При этом происходит уничтожение, не только вредных вирусов, но и полезных бактерий. В случае проигрыша иммунитета - человек заболевает. Поднимается температура. А высокая температура для бактерий - неблагоприятна. Организм реагирует на всю происходящую ситуацию повышая градус еще выше - тем самым, срабатывает защитный механизм. Человек идет на выздоровление.

Вот тут возникает главный вопрос: “А стоит ли сбивать температуру?”

Мнения экспертов насчет этого расходятся. Кто-то советует держать температуру до 38 градусов, а после сбивать. Другие будут убеждать, что сбив низкую температуру сразу - можно вылечиться быстрее. Но все же, прибегая к общему мнению - опасная температура тела после 38.5 градусов. До этого стоит потерпеть, и довести ее до показателя 38.0. Это даст возможность организму побороться самостоятельно. А лишние лекарства не так сильно повредят микрофлоре. Доведя ее до 38.0 - принимайте жаропонижающие средства. В результате, вам станет жарко, а со временем комфортно - поскольку температура упадет.

Температура у больного - насколько хорошая идея лечиться дома?

Идея, как говорится - не из лучших. Но именно так мы поступаем чаще всего при температурах от 37 до 39 градусов. Конечно же, если это не лихорадка, инфекционное заболевание или тяжелая форма пневмонии - лечиться дома можно и даже нужно!

Как сделать это правильно?

Начать пить много жидкости. Выпивая воду, организм проводит фильтрацию. Вместе с мочой и потом выходят накопившиеся токсины. Это приводит к быстрому выздоровлению. Употребляйте 2 - 2.5 литра воды. Не пейте соки, спортивные напитки и газировку - в них содержится много сахара. Он создает комфортные условия для бактерий. Принимайте теплые ромашковые, травяные чаи в прикуску с малиной и медом. Отдыхайте и много спите. Такой метод способствует восстановлению и самоизлечению организма. Клетки возобновляют свою работу и приступают к активной защите. Более того, во время сна клетки атакуют бактерии и вирусы. Правильный режим сна необходим не только во время болезни. Он способен провести профилактику болезни и сделать ваш день бодрым и трудовым. Еда. Высокая температура человека влияет на его аппетит. Многие, особенно родственники, советуют принимать, как можно больше пищи, даже если не хочется. Мол, это способствует к быстрому выздоровлениею. Но нет. Если вам не хочется кушать - не заставляйте себя. В период отсутствия аппетита организм ведет тяжелую борьбу с вирусами. Отвлекаться на переработку тяжелой пищи - затруднит весь процесс. Отдайте предпочтение легким блюдам, в случаи проявления аппетита. Например: бульон, пюре, вареные овощи, овсянка. Употребление пробиотиков - необходимо. Поняв, что заболевание набирает обороты - мы пьем антибиотики. Они убивают не только вирусы и инфекции, но и полезные бактерии. Пробиотики будут позитивно влиять на работу ЖКТ, а именно в ЖКТ находится 80% нашего иммунитета. Не закутывайтесь во все, что видите. Выделения пота - хорошая вещь, вместе с ним уходят токсины. Но при слишком большой температуре - такой метод не работает. Обойдитесь домашней одеждой и простым одеялом. Пейте, как можно больше жидкости. Дождитесь пика температуры и примите жаропонижающие.

Часто повышение температуры приводит к потере вкуса и обоняния

Вкус обоняние напрямую связаны друг с другом. Когда у вас повышается температура, может возникнуть отек слизистой, а это значит потеря запаха. С потерей запаха - пища кажется безвкусной. Оттуда и возникает чувство безвкусной пищи. Как только отек уходит с носа - вкус еды возвращается.

При простудных заболеваниях человек может не ощущать вкус пищи в течение 3-7 дней. Если отечность носа не приняла хроническую форму - вкус вернется. В противном случае - стоит обратиться к врачу.

Но, бывает, что вкус пропадает без причины. Без простуды, без вирусов. Еда просто перестает быть вкусной. Это свидетельствует о том, что к врачу вам точно необходимо. Поскольку такая реакция организма может быть вызванной вследствие тяжелых неврологических заболеваниях.

Если есть температура у детей и беременных, что делать?

В возрасте до 3 месяцев, иммунная система ребенка не сформирована. Она не способна самостоятельно бороться с вирусами. Но и прием таблеток - может стать опасным для нежного организма. Стоит поспешить обратиться к терапевту. Если не сделать этого вовремя, могут появиться судороги. Они являются ответной реакцией организма ребенка на тяжелое состояние. Только врач знает, как вылечить детей правильно, не вызвав последствия после приема таблеток.

Как родитель узнает, что означает температура в детском организме?

Ребенок даст сигнал. Плач, раздражительность, крехтение и кашель. Термометр поможет выяснить градус.

При беременности - так же, не стоит заниматься самолечением. Вы можете навредить не только себе, но и малышу внутри вас. От чего поднимается температура у молодых мамочек? - смена гормонального фона, простудное заболевание, на фоне пониженного иммунитета, стресс.

Перед приемом любых лекарств, беременная женщина обязана проконсультироваться со своим врачом. Сдать анализы, чтобы выяснить от чего температура. После назначения препаратов врачом - пройти комплексное лечение под присмотром специалистов.

Не бойтесь и не спешите принимать радикальные меры, если увидели, что термометр выдал 37.0. Действуйте обдуманно, не занимайтесь самолечением с помощью серьезных препаратов. Убедитесь в том, что это не тяжелое заболевание, а простуда. А в случае тяжелых болезней - обратитесь к врачам, только они знают, как сделать все правильно и поставить вас на ноги.