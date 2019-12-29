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29 декабря 2019, 21:43 [ «Аргументы Недели» ]

чем прижечь стоматит,pixabay.com

Стоматит - заболевание слизистой оболочки полости рта. Слизистая является слоем, который отвечает за защиту всего пищеварительного тракта

При ее воспалениях, происходит резкое падение иммунитета. На оболочке появляются мелкие язвочки, покраснения, сыпь. Возникают они чаще всего на языке, деснах, губах, щеках и глотке. Стоматит распространенная болезнь, подхватить такую инфекцию очень легко.

Но, чтобы ее вылечить - придется постараться, потратить немало времени и денег.

Опасность заболевания в том, что оно может приобрести острый или хронический характер. Тогда болячка станет не временной проблемой, а рецидивирующим афторным стоматитом, который можно будет вылечить с помощью антибиотиков.

Для того, чтобы избежать данной проблемы, мы подобрали информацию про лечение стоматита. Благодаря ей, вы сможете быстро различить симптомы. Найти способы и методы лечения. Обратиться к профильным специалистам.

На рассмотрение мы составили ряд вопросов, которые помогут покончить со стоматитом:

Причины заболеваний стоматитом? Симптоматика болезни? Виды стоматита? Можно ли вылечить стоматит? Можно ли прижигать стоматит? Как избавиться от язв во рту? Чем помазать язвочку во рту? Как вылечить стоматит у беременных? Как лечить стоматит у детей? Какие действия не стоит совершать при лечении язв во рту?

Помните, что прежде всего стоит обратиться к врачу. Только он с помощью проведения специальных анализов, способен выписать вам необходимые препараты, диету и методы лечения.

Как избавиться от язвочек во рту, и откуда они появились?

В современном мире есть большое количество факторов, которые влияют на появление различных заболеваний. Стоматит же, как и многие другие болячки, может проявиться от чего угодно.

Более того, врачи и статистка утверждает, что ребенку намного легче подхватить стоматит, чем взрослому. Аргументируют просто - иммунная система малыша не настолько сильна, чтобы отвергать негативные бактерии окружающей среды. Вплоть до того, что обычное пересыхания рта у ребенка, в период простуды - приведет к стоматиту.

Выделяют несколько основных причин:

Болезни желудочно-кишечного тракта. Возникновение язвы на щеке, во рту могут стать симптомами заболеваний печени, желудка, кишечника, пищевода.

Генетически. Стоматит может передаваться по наследственности. Проблема такого рода, является хронической.

Травматизм слизистой оболочки. Некачественные зубные протезы, пластинки, брекеты - раздражают и воспаляют полость рта. Появляются раны, от чего образуется стоматит.

Курение. Токсины, которые выделяет сигарета - негативно влияет на всю работу органов и общее состояние человека. Особый удар достается полости рта.

Передозировка препаратов. Антибиотики хоть и способны лечить многие заболевания, но их злоупотребление сделает комфортные условия, чтобы иммунитет упал. Вследствие чего - возникает стоматит.

Отсутствие гигиены. Очевидно, что если не чистить зубы, в полости рта будет скапливаться много бактерий. Они способны нарушить защиту слизистой оболочки.

Причины появления стоматита у детей:

Дети - любители потянуть в рот грязные игрушки, ручки, предметы, которые лежат не так. Попадая в рот, бактерии активно начинают распространяться.

Пересохшая слизистая в период болезни - теряет свои защитные свойства. Поэтому очень важно отпаивать малыша, когда он болеет.

Травматизм. Когда у детишек режутся зубки, они могут прикусывать свои щечки. Оттуда и появляются раны и язвочки.

Причин появления данного заболевания очень много. Главное уметь устранить их, и устранять болезни комплексным лечением, а не одноразовыми действиями.

Чем лечить стоматит и язвочки во рту. Какие симптомы появляются первыми?

У такого неприятного заболевания, есть один плюс. Его легко отличить от других болячек. С этим вам поможет стоматолог-терапевт. Поэтому, если у вас возникли симптомы, то поспешите обратиться к специалисту. Оттягивание лечения, приведет к переходу стоматита в более острую форму.

Основные симптомы:

Возникновения на слизистой оболочке: покраснений, бледных пятен, язвочек.

Острая боль во рту, а именно: на щеках, деснах, языке, гортани.

Неприятное жжение и сухость.

Белый налет на языке.

Повышение температуры и слабость.

Расширение лимфатических узлов.

Отеки и покраснения слизистой.

Во рту возникают язвы, которые наполненные жидкостью.

Не стоит пугаться, появлению черной язвы во рту. Но обратиться к врачу, как можно быстрее - необходимо. Она свидетельствует про острую форму стоматита. Часто появляются раны на небе. Они достаточно болезненные и сильно пекут при глотании, пережевывании пищи.

Узнав первые симптомы, многие задаются вопросом “чем обрабатывать стоматит во рту?” - вход вступают наружные средства и препараты, которые помогут избавиться от заболевания. Более того, самым неприятным способом лечения стоматита, при этом достаточно действующим, являются методы в домашних условиях. Их, к слову, назначают большое количество профильных специалистов. Про народные методы лечения читайте ниже. Поговорим про виды стоматита?

Виды язв во рту, что делать?

Язвы, воспаления во рту могут появляться регулярно (в случае слабой иммунной системы) и единично. В любом случаи - надо лечить.

Виды стоматита и характер боли:

Язвенный. Первое что появится - белые или желтые пятна на языке, губах, щеках, небе. Они будут окружены красными высыпаниями. Красные границы - это язвы. Боль будет острая и жгучая. Человеку с язвенным стоматит очень больно глотать, пережевывать и даже говорить. Лечение язвенной формы длится от 4 до 14 дней. Если пациент в тяжелом состояние, то период может увеличиться до 6 недель. Герпетический. Облегченная форма стоматита. Характеризуется возникновением язв около уголков губ, на щеках. Они наполненные жидкостью, могут печь или отдавать острой болью. Заболевание длиться от 5 до 7 дней. В случаи выздоровления, язвы высыхают и покрываются желтой корочкой. Возникает болезнь вследствие герпеса. Поэтому герпетический стоматит передается бытовым путем. Острый герпетический стоматит. Это более тяжелая форма заболевания. Она протекает с повышением температуры до высоких цифр, рвотой, тошнотой и поносом. Но язвы, исчезают уже на 4-6 день, при том, что болезнь длиться 2 недели. Афтозный стоматит. Снижение общего иммунитета человека - может развить этот вид. При нем, на языке появляется афты - овальные язвочки наполненные жидкостью. Покрываются желто-серым налетом. Лечение длиться с помощью медикаментов, на протяжение от 7 до 14 дней. Аллергический стоматит. Нетрудно определить источник возникновения этого стоматита - аллергия на препараты. Болезнь протекает в самой тяжелой форме. Постоянный зуд, жжение и боли при глотании, отеке оболочки. Никотиновый. Причина понятна - курение. Внутри рта болячки не придают дискомфорт. Больной их не чувствует. Опасность лишь в том, что такой стоматит может перерасти в онкологическое заболевание. Грибковый. Распространен среди детей. Поэтому мамочки начинают искать быстрые способы, как избавиться от язвочек во рту малыша. Но первым делом - стоит выяснить причину и устранить ее. Болячка передается не только в момент, когда дети общаются с больными детьми. Но и когда новорожденный малыш проходит по родовым путям мамы. Лечение вправе назначить только детский врач.

Чем мажут стоматит во рту у беременных, и что делать, если язвочки во рту малыша?

Стоматит во время беременности - обычное дело, поскольку в женском организме происходит большое количество гормональных изменений. Но он несет опасность и дискомфорт не только для мамы, но и ребенка. Поэтому очень важно лечить его правильно, а так же делать профилактику, чтоб предотвратить возникновение.

Мы не являемся фанатами самолечения, особенно беременных женщин. Единственное, что рекомендуем при лечении - обратиться как можно быстрее к врачу. Он знает препараты, прием которых допускается в период беременности.

В домашних условиях лечения стоматита у беременных и детей - достаточно будет просто проводить профилактику. А именно:

Полоскать рот теплой водой с содой.

Чистить зубы 2 раза в сутки, а лучше всего после каждого приема пищи.

Использовать бальзамы и ополаскиватели для рта.

Такими вариациями вам удастся соблюдать гигиену, а, как результат избегать болезней полости рта.

Как быстро вылечить язвы во рту, и не совершать ошибок?

Каждый человек, в какой-то степени является паникером. Поэтому узнав, что у него есть болячка, поспешит обратиться к врачу или займется самолечением. Мы составили ТОП-5 частых ошибок, которые люди совершают, когда начинают лечение самостоятельно:

Мажут полость рта зеленкой. Такие “молодцы” тоже находятся. Но ни в коем случае нельзя совершать подобные действия. В составе зеленки есть спирт. Он обожжет вам всю слизистую оболочку и воспалит язвы еще больше. Перекись водорода. Еще более опасное средство, которое так же применялось в лечении стоматита. Из-за сильных антибактериальных свойств, перекись нанесет сильнейшие ожоги. Мед. Тут дела обстоят не так плохо, как с препаратами. Но врачи не рекомендуют лечить стоматит подобным способом. Мед создаст комфортные условия для развития язв, а не удалит их. Прием пищи с общей посуды. Больной стоматитом, должен иметь свою посуду. Иначе, все окружающие могут подхватить заболевание питаясь из одних и тех же блюд, вилок, ложек, чашек, что и больной. Не придерживание диете. Врач, обычно, назначает диету пациенту. Ее обязательно надо соблюдать. Есть много продуктов, которые способны раздразнить язвы и сыпи еще больше. Врачи знают, что можно кушать, а что нет.

Из личного опыта, ряд рекомендаций. Они помогут вам облегчить обороты заболевания и во время обратиться к врачу:

“Чем полоскать язвы во рту?” - теплым раствором из воды и соды, 5 раз в день.

“Язвы под губок, как лечить?” - помогут мази, которые назначит врач.

“Чем вылечить язвы во рту?” - препаратами, диетой, профилактикой - все это назначит лечащий врач.

В очередной раз напоминаем, что только специалисты помогут справиться вам с таким заболеванием. Не ищите медицинские препараты в интернете, не занимайтесь самолечением. Самое лучшее, что вы сможете сделать: выяснить симптоматику, искоренить причины, прийти к врачу. Мы желаем вам оставаться здоровыми и бдительными при любых ситуациях.