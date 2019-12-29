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29 декабря 2019, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]

лекарства,pixabay.com

Исходя из выводов врачей, для человека является нормой болеть 6 раз в год. Есть счастливчики, иммунитет которых, настолько силен, что им удается не подхватывать болячки на протяжение многих лет. Но, как быть с больными, увлекающимися самолечением?

Ответ один - научить их принимать таблетки правильно, в положенное время и желательно с рекомендациями врача.

В период любого заболевания, лечение сопровождается правильным приемом медицинских препаратов. Только подходящий режим, отдых и понимание от чего вы лечитесь - приведет вас к выздоровлению. Если принимать лекарства не вовремя, в больших дозах - эффект может стать обратным, а падения иммунной системы еще ниже - не избежать.

Чтобы вы не совершали ошибок и научились, как правильно принимать таблетки - мы рассмотрим вопросы. С помощью данной информации, вы сможете наладить режим приема таблеток.

Как правильно принимать препарат?

Лекарство можно в любом возрасте?

В каких дозах принимать таблетки при различных заболеваниях?

Как принимать лекарство, чтобы не навредить?

Что делать после принятия таблеток?

Мы предупреждаем, что самым лучший вариант лечения - в первую очередь обратиться к профильному специалисту. Только он сможет поставить верный диагноз и назначить лечение.

Как правильно принимать таблетки, чтоб они не влияли на позитивную работу организма?

Есть три основных правила приема, придерживаясь которых - выздоровление наступит быстрее и функциональность организма восстановится:

Интервал. От него зависит весь процесс лечения. Интервал приема таблеток - это определенное время, которое должно пройти между 1,2,3 приемом. За это время лекарство полностью успевает начать действовать и усвоится в организме человека. Интервал обычно назначают врачи, или он пишется на упаковках препаратов, под фразой “Способ применения”. Не принимать сразу несколько. Многие препараты не способны усваиваться друг с другом. Особенно придирчивы к этому пункту полезные микроэлементы: калий, кальций, хром, магний. Они требуют комплексного, при этом индивидуального приема. Поэтому, если вы пьете кальций вместе с магнием - не ждите позитивного эффекта. Кальций особо требует высокобелковое питание, а совмещать его с магнием можно в пропорции 2/1. Комплексное лечение. Стоит запомнить, в какое время, после чего вы будете принимать тот или иной препарат. Совмещать прием таблеток при поддержании организма в тонусе, при заболеваниях - стоит вместе с правильным питанием, хорошим режимом сна.

Как пить лекарство: натощак, до еды, после еды?

Большинство таблеток врачи назначают по нескольку раз в день. Собственно, это и называется комплексное лечение. Делается так, для того чтобы свойства препарата постоянно действовали на организм. Тем самым, они способны быстрее избавить вас от вирусного, инфекционного, грибкового заболевания.

Но особо важно - создать все комфортные условия для усвоения микроэлементов различных таблеток. Врачам известно, “как”, “с чем лучше” усвоится препарат.

Они могут назначить три вида приема:

“До еды” препарат назначается, если лекарство не сможет полностью воздействовать на организм из-за пищи. Еда способна замедлить скорость всасывания препарата в кровь - соответственно должного эффекта не будет. “Во время еды” или “после” - бывает, что пища наоборот ускоряет процесс всасывания необходимых элементов, и лекарство усваивается только на заполненный желудок. “Натощак”. Это не совсем то же, что и “до еды”, натощак - когда желудок уже длительное время находится пустым, например - утром. Такие лекарства обычно являются самыми быстродействующими.

Особо важно - уметь правильно употреблять препарат.

Таблетки могут поступать к вам с помощью: обильного запивания водой, рассасывания, разжевывания.

Запивать их надо водой комнатной температуры, около 200 мл (1 стакан). Не стоить рисковать и запивать лекарство: газировкой, чаем, молоком, кофе. Это может привести к тому, что препарат не усвоится. Более того, неправильное запивание повлияет на работу ЖКТ.

Но есть и хорошая новость для любителей запить всем, кроме воды. Запив таблетку небольшим количеством воды - выпейте стакан молока. Оно способно успокоить микрофлору в желудке во время всасывания.

Как нужно принимать лекарства, и какие ошибки стоит избегать при приеме?

Многие люди принимают препараты совершенно неправильно. Почему? - они не читают инструкцию, указанную на упаковке, боятся передозировки или ухудшения состояния. Но стоит запомнить рекомендации. Они избавят вас от проблем, научат принимать таблетки правильно и избегать ошибок при лечении.

Не пейте препараты после истечения срока годности. Вы же не станете покупать в магазине молоко, которое на полке лежит уже неделю? Так вот, не рискуйте приемом таблетки, лежащей уже больше 2 лет в вашей аптечке после истечения срока годности.

Не ломайте таблетки. как правило в этом нет необходимости, поскольку дозировка в одной капсуле - является нормой, учтенной при лечении различных заболеваний. От нее невозможно получить передозировку, а вот выздороветь - удастся.

Запивайте медицинские капсулы только водой.

Не спешите пить препарат при любой возможности. Проконсультируйтесь с врачом. Любые таблетки наносят негативные удары на печень и ЖКТ.

Не принимайте антибиотики без назначения. Они могут ухудшить состояние вашего организма.

Что за таблетки надо пить и в каких дозах?

Врачи классифицируют препараты по разным группам:

Антибактериальный. Противовирусные. Гормональные. Психические. Иммунные. Противовоспалительные и обезболивающие. Противогрибковые и противопаразитарные.

Так же, есть различные виды лекарств, которые влияют на отдельные органы человека. Дозировка, как и интервал приема назначается врачом. В зависимости от степени тяжести заболевания, возраста, веса, пола взрослого человека или ребенка.

Поэтому на вопросы “что за таблетки надо пить?”, “как долго надо принимать препарат?” - лучше всего ответит врач, который уже знает историю вашей болезни, диагноз и результаты анализов. Помните! - наше здоровье это залог долгой и счастливой жизни. Лучше потратить один час на проверку своего состояние, чем месяц избавляться от болезни.