Противовоспалительные средства системного действия

Обезболивающие нестероидные противовоспалительные средства – являются самыми частыми в использование клинического лечения.
Ими пользуются при повышенной температуре, подхвате вирусов, воспалениях, болях. Они способны полностью извлечь неприятные симптомы из вашего организма. Простагландиды – гормоны, которые отвечают за воспалительные процессы в наших тканях. Именно их нестероидные средства могут полностью подавить.
Такие препараты, как и все, может назначать только лечащий врач. Как правило, их выписывают при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, посттравматическом болевом синдроме, болях после операции, почечно-печеночных болезнях, болях в голове.
Мы не рекомендуем заниматься самолечением, а советуем обращаться в профильным врачам. Ведь только специалисты могут искоренить и удалить проблему, а не отравлять ваш организм ненужными препаратами.
Сегодня мы предлагаем к вашему вниманию сравнительную таблицу ТОП -10 средств системного действия. Благодаря ей, вы, вместе с лечащим врачом, сможете определиться:
- Дексалгин или найз что лучше?
- Аэртал или целебрекс что лучше?
- Нурофен или кетонал что лучше?
- Аркоксия или нимесулид что лучше?
- Что лучше фламакс или диклофенак?
|№
|Препарат
|Действие
|1
|Дексалагин
|Препарат оказывает противовоспалительное, жаропонижающие действие. Эффект длиться от 3 до 6 часов. Рекомендуется использовать его при зубных болях, менструации, тяжелых заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
|2
|Найз
|Оказывает подавление гормона простагландида, убирает воспаления и боли. Действует очень мягко и без побочных эффектов в течении 12 часов. Способствует снятию припухлости, резкой и давящей боли в суставах.
|3
|Аэртал
|Аэртал применяется для устранения болевого синдрома внутри организма, а так же снимает поверхностные боли. Лечит ревматические заболевания. Активное действие начинается через 1.5 -3 часа после приема таблетки.
|4
|Целебрекс
|Очередной жаропонижающий и противовоспалительный препарат. Применяются таблетки натощак, за счет этого усваиваются и действуют намного быстрее. Его выписывают с целью проведения лечения остеоартроза, артрита, болевого синдрома.
|5
|Нурофен
|Щадящее лекарство для взрослых и детей. Он способствует локальному и общему удалению болей, понижение температуры. Выписывается при вирусных заболеваниях. С помощью нурофена лечатся систематические головные боли, боли суставов, костей, мышечных спазмах. Убирается простуда и начальная стадия гриппа.
|6
|Кетанол
|Сильные препарат против локальных болей. Оказывает противоотечное и противовоспалительное действие. Не влияет на прогрессирующие заболевания, а лишь способствует временному снятию болей и воспалений. Используется при заболеваниях: артрит, бурсит, радикулит, невралгия.
|7
|Аркоксия
|Препарат удаляет боль более чем на 1 сутки. Влияет на острую боль, а так же лечит различные заболевания опорно-двигательного аппарата. Способствует подавлению хронических болей от заболеваний: артрит, остеоартроз, спондилоартрит.
|8
|Нимисулид
|Самый безопасный препарат для вашей печени. Наносит минимальный вред внутренней работе ЖКТ. Он лечит острую боль, практически любого характера. Головная, зубная, мышечная, суставная, костная – нимисулид уменьшает очаг воспаления и действует 4-8 часов.
|9
|Фламакс
|Лекарство оказывает противовоспалительные, жаропонижающие, анальгезирующие действия. Фламекс выписывают при заболеваниях: различных видов артрита, сильных болевых синдромах, при онкологии, и травмах костей, суставов, мышц. Препарата негативно влияет на работу ЖКТ, вызывая побочные действия у многих пациентов при длительном его приеме.
|10
|Диклофенак
|Диклофенак мазь, является одной из самой актуальных среди спортсменов. Она славится своим быстрым и позитивным действием, а так же дешевизной. Используется, как анальгетическое, противовоспалительное, болеутоляющие средство. За счет свойства охлаждения – можно быстро успокоить воспалительные процессы. Ею лечатся спортивные травмы, боли в мышцах, боли в суставах.
Но большинство людей, родителей, подростков - ищут, какой же препарат надежнее и реально сможет помочь. Например, при детских зубных болях, ударах, боли в голове выбор между: «мовалис или ибупрофен, что лучше» - многие отдадут предпочтение ибупрофену. За счет того, что он намного дешевле и распространенье, чем мовалис, а так же не оказывает сильного негативного влияния на работу ЖКТ.
При спортивных травмах, во время тренировок, когда нужна срочная и неотложная помощь, спортсмен задастся вопросом: «Нимисил или кетанол, что лучше?». И тут стоит изучить вопрос внимательнее. Поскольку нимисил способствует более длительному и лечебному эффекту, а кетанол оказывает быстрое действие на локальную боль. Исходя из характера боли – выбор останется за спортивным врачом и спортсменом.
«Аркоксиа или найз, что лучше» - для большого количества людей, выбор упадет на аркоксиа. Этот препарат не имеет ярко-выраженных побочных действий. Он способствует плавному избавлению от различных заболеваний. Лечение проходит в комфортных условиях, поскольку уже на 3 день лечения данным препаратом боли стихают, а в скором времени вовсе пропадают.
Какие бы обезболивающие нестероидные противовоспалительные средства вы не выбирали, выбор должен пасть на те, которые выпишет ВРАЧ. Только анализы крови/ мочи, симптоматика, внутренние ощущения дадут возможность подобрать правильный препарат. Главным его действием должно стать не просто временное удаление боли, а полное избавление от заболеваний. А профильные специалисты создадут все условия, чтобы избавить вас от неприятных симптомов и не дать упасть иммунной системе.