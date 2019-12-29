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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Противовоспалительные средства системного действия

, 14:17 [ «Аргументы Недели» ]

Противовоспалительные средства системного действия
Противовоспалительные средства,pixabay.com

Обезболивающие нестероидные противовоспалительные средства – являются самыми частыми в использование клинического лечения.

Ими пользуются при повышенной температуре, подхвате вирусов, воспалениях, болях. Они способны полностью извлечь неприятные симптомы из вашего организма. Простагландиды – гормоны, которые отвечают за воспалительные процессы в наших тканях. Именно их нестероидные средства могут полностью подавить.

Такие препараты, как и все, может назначать только лечащий врач. Как правило, их выписывают при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, посттравматическом болевом синдроме, болях после операции, почечно-печеночных болезнях, болях в голове.

Мы не рекомендуем заниматься самолечением, а советуем обращаться в профильным врачам. Ведь только специалисты могут искоренить и удалить проблему, а не отравлять ваш организм ненужными препаратами.

Сегодня мы предлагаем к вашему вниманию сравнительную таблицу ТОП -10 средств системного действия. Благодаря ей, вы, вместе с лечащим врачом, сможете определиться:

  1. Дексалгин или найз что лучше?
  2. Аэртал или целебрекс что лучше?
  3. Нурофен или кетонал что лучше?
  4. Аркоксия или нимесулид что лучше?
  5. Что лучше фламакс или диклофенак?
   Препарат  Действие
 1  Дексалагин  Препарат оказывает противовоспалительное, жаропонижающие действие. Эффект длиться от 3 до 6 часов. Рекомендуется использовать его при зубных болях, менструации, тяжелых заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
 2  Найз Оказывает подавление гормона простагландида, убирает воспаления и боли. Действует очень мягко и без побочных эффектов в течении 12 часов. Способствует снятию припухлости, резкой и давящей боли в суставах.
 3  Аэртал Аэртал применяется для устранения болевого синдрома внутри организма, а так же снимает поверхностные боли. Лечит ревматические заболевания. Активное действие начинается через 1.5 -3 часа после приема таблетки.
 4  Целебрекс  Очередной жаропонижающий и противовоспалительный препарат. Применяются таблетки натощак, за счет этого усваиваются и действуют намного быстрее. Его выписывают с целью проведения лечения остеоартроза, артрита, болевого синдрома.
 5  Нурофен Щадящее лекарство для взрослых и детей. Он способствует локальному и общему удалению болей, понижение температуры. Выписывается при вирусных заболеваниях. С помощью нурофена лечатся систематические головные боли, боли суставов, костей, мышечных спазмах. Убирается простуда и начальная стадия гриппа.
 6  Кетанол Сильные препарат против локальных болей. Оказывает противоотечное и противовоспалительное действие. Не влияет на прогрессирующие заболевания, а лишь способствует временному снятию болей и воспалений. Используется при заболеваниях: артрит, бурсит, радикулит, невралгия. 
 7  Аркоксия Препарат удаляет боль более чем на 1 сутки. Влияет на острую боль, а так же лечит различные заболевания опорно-двигательного аппарата. Способствует подавлению хронических болей от заболеваний: артрит, остеоартроз, спондилоартрит.
 8  Нимисулид Самый безопасный препарат для вашей печени. Наносит минимальный вред внутренней работе ЖКТ. Он лечит острую боль, практически любого характера. Головная, зубная, мышечная, суставная, костная – нимисулид уменьшает очаг воспаления и действует 4-8 часов. 
 9  Фламакс Лекарство оказывает противовоспалительные, жаропонижающие, анальгезирующие действия. Фламекс выписывают при заболеваниях: различных видов артрита, сильных болевых синдромах, при онкологии, и травмах костей, суставов, мышц. Препарата негативно влияет на работу ЖКТ, вызывая побочные действия у многих пациентов при длительном его приеме.
 10  Диклофенак Диклофенак мазь, является одной из самой актуальных среди спортсменов. Она славится своим быстрым и позитивным действием, а так же дешевизной. Используется, как анальгетическое, противовоспалительное, болеутоляющие средство. За счет свойства охлаждения – можно быстро успокоить воспалительные процессы. Ею лечатся спортивные травмы, боли в мышцах, боли в суставах.

 

Но большинство людей, родителей, подростков - ищут, какой же препарат надежнее и реально сможет помочь. Например, при детских зубных болях, ударах, боли в голове выбор между: «мовалис или ибупрофен, что лучше» - многие отдадут предпочтение ибупрофену. За счет того, что он намного дешевле и распространенье, чем мовалис, а так же не оказывает сильного негативного влияния на работу ЖКТ.

При спортивных травмах, во время тренировок, когда нужна срочная и неотложная помощь, спортсмен задастся вопросом: «Нимисил или кетанол, что лучше?». И тут стоит изучить вопрос внимательнее. Поскольку нимисил способствует более длительному и лечебному эффекту, а кетанол оказывает быстрое действие на локальную боль. Исходя из характера боли – выбор останется за спортивным врачом и спортсменом.

«Аркоксиа или найз, что лучше» - для большого количества людей, выбор упадет на аркоксиа. Этот препарат не имеет ярко-выраженных побочных действий. Он способствует плавному избавлению от различных заболеваний. Лечение проходит в комфортных условиях, поскольку уже на 3 день лечения данным препаратом боли стихают, а в скором времени вовсе пропадают.

 

Какие бы обезболивающие нестероидные противовоспалительные средства вы не выбирали, выбор должен пасть на те, которые выпишет ВРАЧ. Только анализы крови/ мочи, симптоматика, внутренние ощущения дадут возможность подобрать правильный препарат. Главным его действием должно стать не просто временное удаление боли, а полное избавление от заболеваний. А профильные специалисты создадут все условия, чтобы избавить вас от неприятных симптомов и не дать упасть иммунной системе.

АОл

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