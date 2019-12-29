Противовоспалительные средства системного действия

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29 декабря 2019, 14:17 [ «Аргументы Недели» ]

Противовоспалительные средства,pixabay.com

Обезболивающие нестероидные противовоспалительные средства – являются самыми частыми в использование клинического лечения.

Ими пользуются при повышенной температуре, подхвате вирусов, воспалениях, болях. Они способны полностью извлечь неприятные симптомы из вашего организма. Простагландиды – гормоны, которые отвечают за воспалительные процессы в наших тканях. Именно их нестероидные средства могут полностью подавить.

Такие препараты, как и все, может назначать только лечащий врач. Как правило, их выписывают при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, посттравматическом болевом синдроме, болях после операции, почечно-печеночных болезнях, болях в голове.

Мы не рекомендуем заниматься самолечением, а советуем обращаться в профильным врачам. Ведь только специалисты могут искоренить и удалить проблему, а не отравлять ваш организм ненужными препаратами.

Сегодня мы предлагаем к вашему вниманию сравнительную таблицу ТОП -10 средств системного действия. Благодаря ей, вы, вместе с лечащим врачом, сможете определиться:

Дексалгин или найз что лучше? Аэртал или целебрекс что лучше? Нурофен или кетонал что лучше? Аркоксия или нимесулид что лучше? Что лучше фламакс или диклофенак?

№ Препарат Действие 1 Дексалагин Препарат оказывает противовоспалительное, жаропонижающие действие. Эффект длиться от 3 до 6 часов. Рекомендуется использовать его при зубных болях, менструации, тяжелых заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 2 Найз Оказывает подавление гормона простагландида, убирает воспаления и боли. Действует очень мягко и без побочных эффектов в течении 12 часов. Способствует снятию припухлости, резкой и давящей боли в суставах. 3 Аэртал Аэртал применяется для устранения болевого синдрома внутри организма, а так же снимает поверхностные боли. Лечит ревматические заболевания. Активное действие начинается через 1.5 -3 часа после приема таблетки. 4 Целебрекс Очередной жаропонижающий и противовоспалительный препарат. Применяются таблетки натощак, за счет этого усваиваются и действуют намного быстрее. Его выписывают с целью проведения лечения остеоартроза, артрита, болевого синдрома. 5 Нурофен Щадящее лекарство для взрослых и детей. Он способствует локальному и общему удалению болей, понижение температуры. Выписывается при вирусных заболеваниях. С помощью нурофена лечатся систематические головные боли, боли суставов, костей, мышечных спазмах. Убирается простуда и начальная стадия гриппа. 6 Кетанол Сильные препарат против локальных болей. Оказывает противоотечное и противовоспалительное действие. Не влияет на прогрессирующие заболевания, а лишь способствует временному снятию болей и воспалений. Используется при заболеваниях: артрит, бурсит, радикулит, невралгия. 7 Аркоксия Препарат удаляет боль более чем на 1 сутки. Влияет на острую боль, а так же лечит различные заболевания опорно-двигательного аппарата. Способствует подавлению хронических болей от заболеваний: артрит, остеоартроз, спондилоартрит. 8 Нимисулид Самый безопасный препарат для вашей печени. Наносит минимальный вред внутренней работе ЖКТ. Он лечит острую боль, практически любого характера. Головная, зубная, мышечная, суставная, костная – нимисулид уменьшает очаг воспаления и действует 4-8 часов. 9 Фламакс Лекарство оказывает противовоспалительные, жаропонижающие, анальгезирующие действия. Фламекс выписывают при заболеваниях: различных видов артрита, сильных болевых синдромах, при онкологии, и травмах костей, суставов, мышц. Препарата негативно влияет на работу ЖКТ, вызывая побочные действия у многих пациентов при длительном его приеме. 10 Диклофенак Диклофенак мазь, является одной из самой актуальных среди спортсменов. Она славится своим быстрым и позитивным действием, а так же дешевизной. Используется, как анальгетическое, противовоспалительное, болеутоляющие средство. За счет свойства охлаждения – можно быстро успокоить воспалительные процессы. Ею лечатся спортивные травмы, боли в мышцах, боли в суставах.

Но большинство людей, родителей, подростков - ищут, какой же препарат надежнее и реально сможет помочь. Например, при детских зубных болях, ударах, боли в голове выбор между: «мовалис или ибупрофен, что лучше» - многие отдадут предпочтение ибупрофену. За счет того, что он намного дешевле и распространенье, чем мовалис, а так же не оказывает сильного негативного влияния на работу ЖКТ.

При спортивных травмах, во время тренировок, когда нужна срочная и неотложная помощь, спортсмен задастся вопросом: «Нимисил или кетанол, что лучше?». И тут стоит изучить вопрос внимательнее. Поскольку нимисил способствует более длительному и лечебному эффекту, а кетанол оказывает быстрое действие на локальную боль. Исходя из характера боли – выбор останется за спортивным врачом и спортсменом.

«Аркоксиа или найз, что лучше» - для большого количества людей, выбор упадет на аркоксиа. Этот препарат не имеет ярко-выраженных побочных действий. Он способствует плавному избавлению от различных заболеваний. Лечение проходит в комфортных условиях, поскольку уже на 3 день лечения данным препаратом боли стихают, а в скором времени вовсе пропадают.

Какие бы обезболивающие нестероидные противовоспалительные средства вы не выбирали, выбор должен пасть на те, которые выпишет ВРАЧ. Только анализы крови/ мочи, симптоматика, внутренние ощущения дадут возможность подобрать правильный препарат. Главным его действием должно стать не просто временное удаление боли, а полное избавление от заболеваний. А профильные специалисты создадут все условия, чтобы избавить вас от неприятных симптомов и не дать упасть иммунной системе.