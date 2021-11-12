Каким трендам следовать модницам в этом сезоне поделилась стилист Лина Дембикова

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12 ноября 2021, 18:15

Фото: pixabay.com

В день всемирного дня шопинга стилист и телеведущая Лина Дембикова рассказала о трендах мировой моды и покупках во время короновируса.

11 ноября стало праздником шопинга с 2009 года, благодаря черной пятнице, которую устроила одна из известных китайских компаний. Весь мир каждый год ждет этой даты, чтобы обновить гардероб, а вот что сейчас в тренде поведала стилист Лина Дембикова.

«Первый глобальный тренд-веяние в мире моды — женственный оверсайз. Уличный oversize уходит в прошлое и образы становятся более нежными, появляется талия и укороченные силуэты», — объяснила телеведущая для «Народных Новостей».

Еще один тренд, по мнению стилиста, яркие и нарядные вещи. К ним эксперт отнесла перья, пайетки и стразы в гардеробе. Телеведущая связывает такой выбор с карантином, когда люди уже устали сидеть дома и захотели нарядности.

Третий тренд этого сезона возвращает к природе: «Мы все почувствовали очень сильную тягу к природе и ко всему, что естественно. Поэтому в гардероб стала возвращаться натуральная кожа, стриженый мех и фактуры барашка».

Возвращение к природе произошло не только в материале, но и в цвете. Самыми модными стали: оранжевый, синий, зеленый, красный и карамельный. Стилист подчеркнула, что обилие ярких цветов в гардеробе может способствовать выработке гормона счастья, что поможет поднять настроение.

Также Лина Дембикова напомнила, что не стоит расстраиваться из-за отсутствия шопинга во время карантина.

«Online-шопинг давно стал частью реальной жизни, и это даже очень удобно. Производители брендов всячески идут навстречу клиентам: организуют примерки, привозят вещи сразу домой, легко делают возврат товара. Но я рекомендую быстро пробежаться по магазинам, приглядеть вещи и потом дома, без траты времени в примерочных, сделать заказ», — заверила телеведущая.

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