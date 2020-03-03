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3 марта 2020, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

эффект от пилинга ,pixabay.com

Распространённая и действующая процедура – пилинг. Его проводят в большинстве салонов красоты. Он эффективно очищает кожу и позитивно влияет на ее состояние в течение двух недель – месяца.

Существует множество различных видов пилинга, которые помогают стать моложе, красивее и очистить лицо. Девушки, желая выглядеть сногсшибательно и ухожено, обращаются за помощью к профессиональным косметологам. Специалисты в свою очередь рекомендуют обратить внимание и записаться на очистку лица.

Сегодня мы предлагаем разобраться, почему пилинг является топовой процедурой. Какие современные методы очищения придумали дермакосметологи. Какой эффект от очистки и как долго он продержится.

Дерматологи России утверждают, что культура обращения к косметологам только начинает зарождаться. Психологи не раз замечают: «Нет не красивых женщин, есть ленивые». То есть, сейчас мы имеем массу ресурсов, информации о том, как ухаживать за собой дорого, дёшево и бесплатно. Берите и пользуйтесь ею. Все зависит от желания, а не от количества денег в кошельке. Но люди, финансы которых позволяют обращаться за помощью к профильным врачам, имеют более высокие результаты в погоне за идеальной кожей. Также не забывайте, лечение акне и улучшение качества кожи – это комплексный подход. Желая вылечить кожные заболевания, надо уделять должное внимание: питанию, режиму сну, спорту и гигиеническому уходу.

Содержание:

Пилинг кожи это?

Что даёт пилинг для лица?

Процесс пилинга.

Чем полезен пилинг для лица у косметолога?

Результат пилинга для лица.

Миф: Пилинг – травматическая процедура. Он повреждает верхний слой эпидермиса, оставляет покраснения на длительный срок. Правда: Пилинг – в переводе означает «шелушение», «снятие кожуры». И на самом деле услуга является деструктивной. Но во время процедуры, процесс удаления лишней кожи контролируется специалистом и безопасным режимом приборов. Разрушаются только отмершие клетки лица, для того чтобы освободить место для новых. А то, что кожа краснеет – абсолютно нормально. Ведь запускается процесс регистрации верхних тканей, увеличивается кровообращение в поврежденных местах. Поэтому не путайтесь своего прекрасного внешнего вида после пилинга. Эффект «О Боже мой!» продержать от 30 минут до 12 часов. А после кожа станет гладкой и чистой.

Полезен ли пилинг лица и что это вообще такое?

«Гладкая кожа, чистые поры, ни одной морщинки» - таким описанием косметологи привлекают клиентов на прохождение процедуры пилинг. И знаете…Они не врут.

Пилинг – это отшелушивание старой кожи под физическим, химическим, механическим воздействием. Процедура проводится с целью улучшить качество кожи. Предать ей гладкость, мягкость и бархатность. Систематическое действие способно разгладить морщины, улучшить процесс омолаживания и повысить кровообращение в локальных местах тела. Отшелушивающий эффект можно получить не только в области лица, но и сделать процедуру на все тело. Оно также станет намного мягче и приятнее на ощупь. Ведь с годами процесс регенерации тканей замедляется. Кожа теряет свою эластичность, уменьшается выработка коллагена, а как последствие – морщины и дряблость.

Чтобы не допустить неприятные последствия старения и выглядеть, как можно лучше в любом возрасте – надо заниматься собой. Комплексный подход, во главе с пилингом поможет вам в этом. Он оказывает позитивное влияние не только на девушек, которые просто ухаживают за кожей. Пилинг позволяет избавиться от растяжек, шрамов, рубцов на теле. Эффект от пилинга можно подкрепить процедурой обертывания, массажем и иглоукалыванием.

Пилинг эффект: виды процедуры

Механический – самый популярный и доступный по цене. Процедуру проводят, используя косметический прибор и уходовое средство. Также косметологи пользуются различными губками, пемзой и скарабами, которые имеют крупинки.за счёт шероховатой структуры инструмента отшелушиваются старые ю, мертвые частички кожи. Во время механического воздействия специалист параллельно проводит массаж тела или лица. Действия заставляют кожу вырабатывать необходимое количество эластичных и коллагеновых волокон. Поверхность начинает блестеть и становиться значительно чище. Данный метод очистки подходит для любого типа кожи: сухая, жирная, комбинированная. Механическое воздействие поможет подготовить кожу к следующим процедурам по уходу. Химический – под воздействием химических веществ старая кожа разрушается и освобождает место для новой. Химическое воздействие ускоряет регенерацию и значительно улучшает качество и эластичность верхнего эпидермиса. Чаще всего в процедурах с хим.веществами используют салициловую кислоту. Она стягивает и закрывает поры. Если хотите провести химический пилинг дома, стоит подобрать правильный метод очистки и не переборщить с дозировкой и временем. Действие искусственных соединений выравнивает тон кожи, избавляет от морщин. Физический или аппаратный – единственная процедура, которая не может проводиться в домашних условиях. Подбирая салон с аппаратным пилингом будьте внимательны. Специалисты должны иметь большой опыт работы, чтобы не навредить вашему внешнего виду. Данный тип включает использование сухого льда, жидкого азота и лазера. Такой подход подойдёт не столько для улучшения качества кожи, сколько для устранения шрамов, ожогов, дефектов лица. Но если вы хотите видеть реальный эффект от процедуры, надо посетить косметологи несколько раз. У многих девушек есть страх аппаратного метода очищения, по простой боязни боли. Но спешим вас обрадовать – вы ничего не почувствуете. Новые технологии и усовершенствованные приборы влияют на кожу безболезненно.

Позже мы вернёмся к разновидностям видов пилинга и расскажем, какие процедуры наиболее эффективные и принесут желанный результат.

Эффект после пилинга лица: кайф или лучше не стоит?

Большинство женщин волнуется за эффект после процедуры. Волнение вызвано мифами о том, что после пилинга на коже может возникнуть серьёзное акне. Или – косметологи переборщат с воздействием и на лице останется ожог, повреждение. Но это лишь мифы, а клиники косметологии в 90% случаев берут только опытных специалистов. Поэтому, если вы собрались улучшить качество кожи, смело ложитесь и доверяйте врачу.

Пилинг решает проблемы:

Выравнивает тон кожи.

Улучшает качество и текстуру эпидермиса. За счёт насыщения кровью, кожа становится бархатной, мягкой и эластичной.

Широкие поры становятся уже и очищаются от чёрных точек.

Систематические процедуры избавляют от прыщей и высыпаний.

Пигментные пятна в разы уменьшаются или вовсе пропадают.

Шрамы и рубцы стягиваются.

Разглаживаются морщины.

Заметные сосуды на лице светлеют и сливаются с тоном кожи.

Убирает жирность, подсушивает.

Регенерирует и омолаживает локальные части тела и лица.

Совет от косметологов: «Старайтесь сделать процедуру не менее чем за месяц до поездки в тёплые страны. После пилинга любого вида не ходите в солярий. Салоны с низким сервисом, непрофессионалы призывают своих клиентов делать процедуру перед отдыхом. Аргументируют, что загар ляжет лучше. Но нет. Не допускайте такую ошибку, поскольку можете сильно навредить коже, получить глубокий ожог.Если воспользовались методом очистки на отдыхе, то берегите кожу и используйте солнцезащитные крема. Постарайтесь хотя бы сутки не появляется под солнечными лучами».

Как действует пилинг лица. Процесс процедуры – бояться нечего!

Действие пилинга на кожу лица у всех проваляется по-разному. В любом случае систематический и комплексный уход, помощь косметолог принесёт только позитивный эффект. Кстати про помощь косметологов. Хотите узнать, какие разновидности процедур есть и как их проводит специалист – читайте ниже.

Виды механического воздействия:

Скраб или маска. Процесс можно провести в домашних условиях, используя специальное средство. Скраб и масочки для лица продаются во всех аптеках и магазинах по уходу. Достаточно прочитать инструкцию применения и нанести средство на лицо.

Бросса. Грубо говоря – щеточки, которые отшелушивают мертвый поверхностный эпидермис. С помощью специальных кремов специалист массажными движениями трет кожу. Метод позволяет выровнять тон, цвет кожи и почистить поры.

Виды химического воздействия:

Ферментативный процесс. Тонким слоем, на кожу наносится химическое средство. Мастер оставляет его на лице клиента на 10-20 минут. После оно застывает и косметолог стрел и скатывает «маску». Процедура идеально подходит для очищения пор.

Срединный пилинг. Назначается для удаления серьезных рубцов и шрамов. Химическое вещество проникает намного глубже, чем верхний эпидермис и уделяет дефекты. Благодаря ему кожа подсушивается, но остаётся эластичной. Процедуру проводят в области лица, декольте и рук.

Виды физического (аппаратного) воздействия

Карбоновый. Тут косметолог использует лазер. С помощью влияние лучей лазерного прибора углерод проникает внутрь кожи. За счёт этого поры очищаются и заметно стягиваются. Эта услуга считается самой дорогой из всех видов пилинга, но эффект «до» и «после» очень удивить. Лицо станет выглядеть намного моложе.

Газожидкгстный. Специальный аппарат направляет сжатый газ в верхний слой эпидермиса. В комплексе с кислородом, Косметологи делают раствор. Он подбирается, учитывая индивидуальные особенности кожи. В него входят витамины и полезные микроэлементы. Жидкость питает лицо полезными веществами и повышает скорость кровообращения.

Нужно ли делать пилинг лица именно у косметолога и какой ожидать результат?

Согласитесь: тренироваться под руководством тренера, учить английский с репетитором и заниматься танцами с танцором – намного легче и принесёт лучший эффект. Также и с уходом. Да, вы можете покупать недорогие масочки, правильно питаться и стараться ухаживать за кожей, но видимого результата не будет. Профессиональные специалисты в области косметологии знают и изучают различные аспекты лечения акне, омолаживания кожи. Они смогут подобрать правильные процедуры и провести их по-высшему разряду.

Похвально будет если вы проводите процедуры и дома и в клиниках. Ведь комплексное лечение позволяет быстрее добиться желаемого эффекта. Но в домашнем пилинга главное пользоваться хорошими средствами по уходу, а не покупать все подряд. Поэтому мы рекомендуем проконсультироваться со своим врачом, вместе подобрать маски, скарбы для применения дома.

Также не забывайте о периодичности. Дома проводить пилинг лица, тела можно не чаще двух раз в неделю. Важно не пересушить и не повредить им кожу.

А вообще, косметологи – это те же дерматологи, а значит – врачи. Если вы ответственно относитесь к своему здоровью и хотите великолепно выглядеть в любом возрасте, то проходите консультацию у профильных врачей. Они помогут назначить лечение, указать на противопоказания, подобрать процедуру.

Оставайтесь красивыми и счастливыми, следите за собой и не стесняйтесь особенностей родного тела!