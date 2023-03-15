Стоматолог Габуева: тревога и нервное напряжение могут привести к большим проблемам с зубами и деснами

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Источник: Газета.Ru

Стоматолог Ася Габуева сообщила, что тревога и нервное напряжение могут привести к серьезным проблемам с зубами и деснами.

Как объясняет эксперт, когда человек нервничает, организм выделяет гормон стресса кортизол. Он, по словам врача, влияет на состав слюны, повышая уровень кислотности.

«Стресс может ухудшить состояние десен, вызвать пародонтит, гингивит и болезнь пародонта, которая может привести к потере зубов», — сказала Габуева.

Чтобы избежать серьезных проблем, эксперт рекомендовала соблюдать правильный режим дня и регулярно посещать стоматолога.