Врач Кашух: Витамин D, цинк, кальций и фосфор необходимы для мужского здоровья

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Источник: RT

В беседе с RT врач Екатерина Кашух отметила, что мужчинам необходимо больше витаминов и минералов, чем женщинам и рассказала о витаминах и минералах, необходимых для мужчин.

Витамин D важен для образования полового гормона тестостерона, отвечающего за потенцию и способность к деторождению, согласно данным специалиста по 2022 году, дефицит витамина D был зафиксирован у каждого второго мужчины.

По её словам, восполнить его уровень возможно употреблением в пищу жирных сортов рыбы, печени, яичного желтка.

Собеседница RT уточнила, что цинк также постоянно должен поступать в организм мужчин, так как этот «микроэлемент входит в состав семенной жидкости и поддерживает жизнеспособность половых клеток», у 5% мужчин в возрасте от 25 до 35 лет этот показатель ниже нормы.

Для профилактики переломов важен кальций и фосфор, при этом нехватка кальция зафиксирована у каждого десятого мужчины старше 65 лет, заявила Екатерина Кашух.

Врач считает, что необходимо постоянно восполнять дефицит витаминов и минералов в организме, но «для выбора эффективной дозировки препарата следует провести лабораторную диагностику и проконсультироваться с врачом».





