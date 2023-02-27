Онколог Максим Астраханцев: Лучше отказаться от курения и раз в год делать флюорографию

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Источник: RT

В беседе с RT онколог, химиотерапевт Максим Астраханцев рассказал как снизить риск возникновения рака лёгкого.



Врач пояснил, что как правило «больной раком лёгкого — это курящий мужчина в возрасте примерно 50—60 лет», в группу высокого риска входят люди, работающие на производстве асбеста, лакокрасочных материалов, на угольных шахтах.

Риск развития раковых заболеваний у курильщиков в 10—12 раз выше, чем у людей, которые не курят, поэтому для снижения риска возникновения заболевания достаточно бросить курить.

По его словам, курящим людям необходимо раз в год делать флюорографию или рентгенографию, рак лёгкого — одно из немногих онкологических заболеваний, которое можно профилактировать, при проведении регулярных обследовании больше шансов помочь больному.

Врач отмечает, что бывает так, что у пациента, который неоднократно проходил обследования в течение года, при повторном обращении может быть диагностирована запущенная форма заболевания.

«Это объясняется агрессивностью рака лёгкого. Лечение зависит от того, на какой стадии было выявлено заболевание. Локальные формы опухоли первой и второй стадии, а в некоторых случаях и 3A-стадии лечатся хирургическим путём. Сейчас проводятся органосохраняющие вмешательства, когда удаляется часть, доли лёгкого», — объясняет Максим Астраханцев.

Встречаются пациенты с раком лёгкого, которые никогда не курили и не работали на вредных производствах, их заболевание связано с генетическими факторами, наследственной предрасположенностью или неблагоприятным влиянием факторов внешней среды.



Онколог отмечает, что при диагностировании заболевания проводится «предоперационную химиотерапию/химиоиммунотерапию, при распространённых формах рака можем назначить химиолучевую терапию», часто используется мультидисциплинарный, комбинированный или комплексный подход.