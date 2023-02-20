Россияне не успевают полноценно пожить на пенсии

Аргументы Недели → Здоровье 13+

20 февраля 2023, 09:52

В Министерстве здравоохранения РФ сообщили, что продолжительность здоровой жизни населения в России составляет чуть больше шести лет после выхода на пенсию. Эксперты Института Гайдара полагают, что у многих россиян жизнь и вовсе заканчивается раньше выхода на заслуженный отдых.



На качество жизни людей значительное влияние оказала пандемия. Сильнее всего она пошатнула здоровье пожилых людей. Пенсионеры государств Организации экономического сотрудничества живут полноценной жизнью после выхода на заслуженный отдых от 8 до 18,5 лет. Потом начинаются ощутимые проблемы со здоровьем. В России короткий период здоровой жизни человека на пенсии определяется целым набором факторов. В него входит отсутствие доступной медицинской помощи, плохие условия труда, социальная изоляция. Для укрепления здоровья пожилых людей необходимы профилактические действия.



В то же время, россияне курят чаще иностранцев, ведут менее активный образ жизни. Как следствие, соотечественники чаще переносят инсульт.



В Минздраве считают необходимым проведение регулярных медицинских осмотров, особенно пожилых людей, для раннего выявления заболеваний. Также в ведомстве предлагают расширить программы лекарственного обеспечения пенсионеров.



Здоровая жизнь россиян сильно отличается между мужчинами и женщинами. Первые начинают терять здоровье ещё до того, как выходят на пенсию.