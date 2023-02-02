Врач Юлия Галлямова: При небольших ожогах лучше применять противоожоговые пластыри или мазь на основе декспантенола

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2 февраля 2023, 17:24 Источник: Радио Sputnik

В интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Юлия Галлямова рассказала какие народные средства могут способствовать быстрому заживлению тканей, какие нельзя использовать при ожогах и какие народные средства можно использовать.



Профессор подчеркивает, что в некоторых случаях следует немедленно обратиться за медицинской помощью, кроме того, «при любом ожоге с площадью поражения больше размера ладони лечиться самостоятельно не рекомендуется».



Д.м.н. Юлия Галлямова поясняет, при небольшом ожоге первой степени человек может помочь себе самостоятельно, при первой степени поражения характерны покраснения кожи, «вторая степень – когда появляются пузыри. Такие ожоги можно лечить самостоятельно, но лучше все-таки обратиться к врачу. Третья степень – более глубокое поражение тканей, в этом случае надо обязательно обращаться к врачу».



По ее словам, ожоги первой и второй степени обычно заживают в среднем от 3 до 10 дней, «при ожогах первой степени боль проходит в течение первых суток. А для заживления достаточно трех-четырех дней», при ожогах второй степени «для выздоровления понадобится десять дней».



При небольших бытовых ожогах «в первую очередь нужно приложить что-то холодное» к месту поражения, «затем использовать мазь на основе декспантенола либо, что лучше всего, противоожоговые пластыри или повязки».



Лучшим народным средством является хозяйственное дегтярное мыло или отвар коры дуба.



Юлия Галлямова предупреждает, что «противопоказаны все мазевые основы с вазелином», использование масла или сметаны, так как «продукты могут привести к инфицированию поврежденных тканей».







