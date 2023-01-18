Человечество продолжают пугать рюмкой

Аргументы Недели → Здоровье 13+

18 января 2023, 18:32

В конце 2022 г. в главном медицинском журнале мира The Lancet опубликован труд международной группы учёных (Россия была представлена спецами МФТИ), которые изучали данные 204 стран и территорий за период с 1990 по 2020 год. Согласно её выводам, в 2020 г. злоупотребление алкоголем стало причиной 1, 78 млн смертей в мире, и это ведущий фактор риска смертности среди мужчин в возрасте 15–49 лет. Авторы настаивают, что потребление спиртных напитков в любом количестве связано с развитием ряда серьёзных болезней, хотя некоторые эскулапы и полагают, будто одна рюмашка за ужином может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.



А что дорогие исследователи считают превышением допустимой дозы алкоголя? Ответ придётся поискать, но он впечатляет: употребляющими алкоголь считаются люди, которые хряпнули хотя бы одну стандартную дозу (10 граммов чистого спирта) за целый год. А риск для здоровья наступает при употреблении более 1, 87 таких порций ежедневно. Получается, рюмка водки или бокал вина опасны? Да, и более того: у людей в возрасте до 39 лет даже 0, 6 стандартной 10-граммовой дозы протаптывают дорожку к преждевременной кончине. Исследователей можно понять: как раз в возрасте 21–39 лет народ всех стран и континентов выпивает особенно активно, и для большей зубодробительности результатов им устанавливают «планку», которую невозможно определить без пипетки. Естественно, пьяница – каждый первый.



Даже Всемирная организация здравоохранения, играющая на том же поле апокалиптических прогнозов, чтобы не казаться смешной, в 2014 г. подняла допустимые дозы спиртного – до 10 литров чистого спирта в год на душу. Если оставлять четыре дня в неделю полностью трезвыми, то в оставшиеся три, мужчина может без последствий выпить пинту пива, полбутылки сухого вина или 75 граммов водки.



Эта норма хотя бы не вызывает хохота. Зато совершенно непонятно, как эксперты ВОЗ только лишь на основе национальных статистических данных устанавливают, у скольких людей пьянство является причиной инсульта. Любой патологоанатом скажет, что даже посредством вскрытия это точно определить невозможно, а цирроз печени бывает и у полных трезвенников. Не говоря уже о том, что с самой причиной смерти врачи в развитых странах ошибаются примерно в каждом десятом случае.



Внутри России мы имеем две принципиально разные страны: старую – с иждивенческой психологией, обиженную на всех и вся, и новую – креативную и желающую жить с комфортом. Внешне разделение проходит именно по отношению к алкоголю.



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